«The Messi Experience»: интерактивный мультимедийный тур, вдохновленный карьерой Лео Месси

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Primo Entertainment

21 Jun, 2023, 07:30 ET

«The Messi Experience»: интерактивный мультимедийный проект, вдохновленный карьерой Лео Месси, будет доступен по всему миру

МАЙАМИ, 21 июня 2023 г. /PRNewswire/ -- Захватывающее приключение «Опыт Месси, сбывшаяся мечта» дебютирует в начале 2024 года. В течение следующих лет тур будет доступен на всех континентах мира. Он будет производиться и совместно создаваться известной компанией Primo Entertainment, специализирующейся на производстве массовых мероприятий, базирующейся в Соединенных Штатах, а также международной мультимедийной студией развлечений Moment Factory, расположенной в Монреале.

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The Messi Experience
The Messi Experience

«Опыт Месси» – это инновационный интерактивный мультимедийный опыт, который в виде игры переносит гостей в уникальное путешествие по жизни легенды! Вступая в мир, наполненный детскими мечтами и рекордными достижениями, гости познакомятся с человеком-легендой. В программу входят цифровые онлайн-мероприятия с обновлениями в режиме реального времени и с эффектом присутствия, а также персональное виртуальное взаимодействие с самим Месси.

Поклонники будут ощущать разнообразную физическую и цифровую энергию по мере того, как они осваивают художественное мастерство величайшего футбольного игрока. Ранние годы в родном городе Росарио; его приезд и карьера в Барселоне, его победа на чемпионате мира 2022 года с Аргентиной – этот аудиовизуальный ряд передаст эмоциональное путешествие мальчика, ставшего легендой. Посетители несомненно вдохновятся этой экскурсией по жизненному пути звезды футбола.

«Я очень рад участвовать в этом проекте, который позволяет болельщикам узнать больше о моей жизни на поле и за его пределами. На протяжении всей своей карьеры я стремился вдохновлять людей на футбол и поддерживать с ними связь. Этот опыт даст уникальную возможность возродить самые запоминающиеся моменты и ощутить эмоции, сформировавшие мой жизненный путь", – заявил Лео Месси.

«Мы очень рады возможности представлять тур, посвященный жизненному пути Лионеля Месси. Месси – уникальный пример для всех поколений и демонстрация упорства в преодолении больших и малых препятствий. Мы намерены сделать тур доступным на всех континентах. У каждого будет 75 минут вдохновения, эмоций и развлечений», – заявили соучредители Primo Entertainment Андрес Нафтали и Дэвид Розенфельд.

Компания Moment Factory объединяет людей, реализуя различные проекты, мы стремимся вызывать чувство коллективного чуда и взаимосвязи. Благодаря этому опыту мы имеем честь объединить захватывающие истории и интерактивные технологии для создания уникальной встречи между аудиторией и легендой Месси». Сакчин Бессет, соучредитель и исполнительный креативный директор компании Mount Factory

Для регистрации и получения более подробной информации о данном проекте посетите веб-сайт www.themessiexperience.com/Instagram:
@themessiexperience.

Об организации:

Primo Entertainment

Primo Entertainment – лидер индустрии развлечений в Соединенных Штатах и Латинской Америке, работающий с самыми выдающимися артистами, а также с самыми узнаваемыми форматами и выставками в мире. Компания Primo, штаб-квартира которой находится в Майами, также имеет представительства в Центральной и Южной Америке. С момента своего основания компания Primo работала с такими ведущими международными музыкантами, как Джастин Бибер, Ариана Гранде, Энрике Иглесиас и Cirque Du Soleil. Кроме того, компания Primo организовывала и продвигала международные выставки, такие как «За пределами Ван Гога», «За пределами Моне», «Фрида Кало: жизнь иконы» и «Космические приключения». Более подробная информация представлена на сайте www.primo-entertainment.com @primo.entertainment

Moment Factory

Moment Factory – многопрофильная студия, специализирующаяся на создании инновационных мультимедийных сервисов, вдохновляющих людей на общение и преобразующих мир вокруг нас. Наша команда сочетает в себе опыт в сферах видео, освещения, архитектуры, звука и специальных эффектов для создания запоминающихся впечатлений. Эта студия, штаб-квартира которой находится в Монреале, также имеет филиалы в Париже, Токио, Нью-Йорке и Сингапуре. С момента своего основания в 2001 г. компании Moment Factory создала более 500 уникальных проектов по всему миру, включая Lumina Night Walk и сериал AURA. В сотрудничестве с известными художниками, брендами, музеями, тематическими парками и городами наша продукция охватывает весь мир и включает таких клиентов, как NBA, Changi Airport, Disney, Sony Boston Museum of Science, Universal Studios, AT&T, кафедральный собор Реимс и Билли Эйлиш. momentfactory.com @momentfactory

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/2105380/Primo_Entertainment_Messi_Experience.mp4
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2105265/Primo_Entertainment_The_Messi_Experience.jpg

SOURCE Primo Entertainment

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"The Messi Experience": Una experiencia multimedia interactiva inspirada en la carrera de Leo Messi realizará una gira por todo el mundo.

"The Messi Experience": uma experiência multimídia interativa inspirada na carreira de Leo Messi fará turnê ao redor do mundo

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