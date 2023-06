"The Messi Experience": uma experiência multimídia interativa inspirada na carreira de Leo Messi fará turnê ao redor do mundo

MIAMI, 21 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A jornada imersiva, "The Messi Experience, A Dream Come True", será lançada no início de 2024. Continuará a visitar todos os continentes ao redor do mundo nos próximos anos. Será produzida e co-criada pela Primo Entertainment, renomada produtora de eventos em massa com sede nos Estados Unidos, juntamente com a Moment Factory, o estúdio internacional de entretenimento multimídia com sede em Montreal.

The Messi Experience

A "The Messi Experience" é uma experiência multimídia interativa e inovadora que leva os visitantes a uma jornada única pela vida da lenda e os convida a entrar no jogo! Adentrando em um mundo alimentado por sonhos de infância e conquistas recordes, os visitantes serão transportados para descobrir o homem por trás da lenda: atividades digitais com bola e atualizações de placar ao vivo, e envolvimento virtual pessoal com o próprio Messi serão algumas das atividades de uma experiência imersiva completa.

Os fãs sentirão uma variedade de energias físicas e digitais enquanto absorvem a arte do maior jogador que já agraciou o campo. Desde seus primeiros anos na cidade natal de Rosario; a chegada e carreira no Barcelona, até a conquista da Copa do Mundo de 2022 com a Argentina, esta experiência audiovisual espetacular apresenta a jornada emocionante de um menino que se tornou uma lenda. Os visitantes sairão dessa experiência sentindo-se inspirados, fortalecidos e elevados.

"Estou muito feliz por fazer parte desse projeto que permite que o torcedor conheça de perto a minha trajetória dentro e fora de campo. Ao longo de minha carreira, sempre me esforcei para inspirar e me conectar com as pessoas por meio de minha paixão pelo futebol. Esta experiência oferecerá uma oportunidade única de reviver os momentos mais memoráveis e sentir as emoções que moldaram o meu caminho", disse Leo Messi.

"Estamos emocionados e orgulhosos de apresentar esta extraordinária experiência com Lionel Messi. Messi é um exemplo único para todas as gerações e uma demonstração de superação de desafios, altos e baixos. Levaremos a experiência para todos os continentes. Serão 75 minutos de inspiração, emoção, entretenimento e diversão, para o proveito de todos", disseram Andres Naftali e David Rosenfeld, co-fundadores da Primo Entertainment.

Na Moment Factory, reunimos as pessoas, por meio de nossos vários projetos e pretendemos inspirar um sentimento de admiração e conexão coletiva. Com esta experiência, temos a honra de reunir narrativas imersivas e tecnologias interativas para criar um encontro único entre o público e a lenda que é Messi.'' Sakchin Bessette, co-fundador - Diretor Executivo de Criação, Moment Factory

Para se inscrever e ter mais informações sobre a experiência, acesse www.themessiexperience.com / Instagram: @themessiexperience.

SOBRE

Primo Entertainment

A Primo Entertainment é uma empresa líder na indústria do entretenimento nos Estados Unidos e América Latina, que trabalha com os artistas mais importantes, bem como os formatos e exibições mais reconhecidos do mundo. Com sede em Miami, a Primo também tem escritórios na América Central e do Sul. Desde o seu início, a Primo trabalhou com os artistas musicais internacionais mais importantes, como Justin Bieber, Ariana Grande, Enrique Iglesias e Cirque Du Soleil, entre muitos outros. A Primo também produziu e promoveu exposições internacionais como "Beyond Van Gogh", "Beyond Monet", "Frida Kahlo the Life of an Icon" e "Space Adventure". Para mais informações, acesse www.primo-entertainment.com @ primo.entertainment

Moment Factory

A Moment Factory é um estúdio multidisciplinar dedicado a criar experiências multimídia inovadoras que inspirem a conexão humana e transformem o mundo ao nosso redor. Nossa equipe combina experiência em vídeo, iluminação, arquitetura, som e efeitos especiais para criar experiências notáveis. Com sede em Montreal, o estúdio também tem outros endereços em Paris, Tóquio, Nova Iorque e Singapura. Desde o seu início em 2001, a Moment Factory criou mais de 500 projetos únicos em todo o mundo, incluindo as séries Lumina Night Walk e AURA. Em colaboração com artistas, marcas, museus, parques temáticos e cidades renomados, nossas produções abrangem o mundo e incluem clientes como NBA, o aeroporto de Changi, Disney, Sony, Boston Museum of Science, Universal Studios, AT&T, the Reims Cathedral e Billie Eilish. momentfactory.com @ momentfactory

