« The Messi Experience » : Une expérience multimédia interactive inspirée de la carrière de Leo Messi sera présentée dans le monde entier

MIAMI, 21 juin 2023 /PRNewswire/ -- Le voyage immersif « L'expérience Messi, un rêve devenu réalité » démarrera début 2024. Il se poursuivra ensuite sur tous les continents au cours des prochaines années. Il sera produit et cocréé par Primo Entertainment, célèbre société de production d'événements de masse basée aux États-Unis, et par Moment Factory, studio international de divertissement multimédia basé à Montréal.

The Messi Experience

L'expérience Messi est une expérience multimédia innovante et interactive qui entraîne les visiteurs dans un voyage unique à travers la vie de cette légende et les invite à entrer dans la partie ! En plongeant dans un monde nourri de rêves d'enfance et d'exploits records, les visiteurs seront transportés dans la vie de l'homme qui se cache derrière la légende : des activités numériques sur le terrain avec des mises à jour en direct du score, un échange virtuel personnel avec Messi lui-même seront quelques-unes des activités proposées pour une expérience immersive complète.

Les supporters ressentiront une grande variété d'énergie physique et numérique en s'imprégnant de l'art du plus grand joueur de tous les temps. De ses premières années à Rosario, sa ville natale, son arrivée et sa carrière à Barcelone, jusqu'à la conquête de la Coupe du monde 2022 avec l'Argentine, ce spectacle audiovisuel vous fera vivre le parcours émotionnel d'un garçon devenu légende. Les visiteurs sortiront de cette aventure inspirés, stimulés et encouragés.

« Je suis très heureux de participer à ce projet qui permet aux supporters de découvrir de plus près mon parcours sur et en dehors du terrain. Tout au long de ma carrière, je me suis toujours efforcé d'inspirer les gens et d'établir un lien avec eux grâce à ma passion pour le football. Cette expérience sera une occasion unique de revivre les moments les plus mémorables et de ressentir les émotions qui ont façonné mon parcours », a déclaré Leo Messi.

« Nous sommes ravis et fiers de présenter cette extraordinaire expérience Lionel Messi. Messi est un exemple unique pour toutes les générations et une preuve qu'il est possible de surmonter les défis, qu'ils soient grands ou petits. Nous ferons vivre cette expérience sur tous les continents. Pendant 75 minutes, tout le monde pourra profiter de l'inspiration, de l'émotion, du divertissement et de l'amusement », ont indiqué Andres Naftali et David Rosenfeld, cofondateurs de Primo Entertainment.

« Chez Moment Factory, nous rassemblons les gens, à travers nos différents projets, nous visons à inspirer un sentiment d'émerveillement collectif et de connexion. Avec cette expérience, nous avons l'honneur d'associer la narration immersive et les technologies interactives pour créer une rencontre unique entre le public et la légende qu'est Messi. » Sakchin Bessette, cofondateur et directeur exécutif de la création chez Moment Factory

Primo Entertainment est un leader de l'industrie du divertissement aux États-Unis et en Amérique latine qui travaille avec les artistes les plus importants, ainsi que les formats et les expositions les plus reconnaissables au monde. Basé à Miami, Primo possède d'autres bureaux en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Depuis ses débuts, Primo a travaillé avec les plus grands artistes internationaux de la musique, tels que Justin Bieber, Ariana Grande, Enrique Iglesias et le Cirque du Soleil, entre autres. Primo a également produit et promu des expositions internationales telles que Beyond Van Gogh, Beyond Monet, Frida Kahlo the Life of an Icon, et Space Adventure. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.primo-entertainment.com @primo.entertainment

Moment Factory est un studio multidisciplinaire qui se consacre à la création d'expériences multimédias novatrices qui stimulent les liens humains et transforment le monde qui nous entoure. Notre équipe allie son expertise en vidéo, en éclairage, en architecture, en son et en effets spéciaux pour créer des expériences remarquables. Basé à Montréal, le studio possède également des adresses à Paris, Tokyo, New York et Singapour. Depuis sa création en 2001, Moment Factory a réalisé plus de 500 projets uniques à travers le monde, dont la Lumina Night Walk et la série AURA. En collaboration avec des artistes de renom, des marques, des musées, des parcs d'attractions et des villes, nos productions couvrent le monde entier et incluent des clients tels que la NBA, l'aéroport Changi, Disney, Sony, le Boston Museum of Science, Universal Studios, AT&T, la cathédrale de Reims et Billie Eilish. @momentfactory

