"إل جي" تكشف عن حملة "التجديد الأمثل للمطبخ" لإضفاء لمسة مميزة على التجارب المنزلية خلال موسم الصيف

"إل جي" ستمنح، ولفترة محدودة، عملاءها فرصة استثنائية لربح تجديد شامل للمطبخ بقيمة 65,000 درهم عند شرائهم أجهزتها المدمجة الفاخرة، بهدف الارتقاء بالطابع الجمالي للمنازل وتجاربها اليومية خلال أشهر الصيف

ملخص الخبر

إل جي تطلق حملة "التجديد الأمثل للمطبخ" Perfect Fit Kitchen Renovation في الإمارات من 15 يونيو إلى 13 أغسطس.





كل عميل يشتري أجهزة مدمجة من إل جي بقيمة 8,000 درهم أو أكثر يصبح مؤهلاً لربح تجديد شامل للمطبخ بقيمة 65,000 درهم، بتنفيذ من شركة سلطاكو.





الحملة تتزامن مع موسم الصيف الذي يشهد إقبالاً متزايداً على استضافة الضيوف وتجديد المنازل، مما يجعل أجهزة إل جي الذكية المدمجة الخيار الأمثل لتجديد المنزل وجعله أكثر أناقة وعملية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 16 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- مع حلول فصل الصيف، يعود المنزل ليصبح محور التجمعات العائلية، واستضافة الأصدقاء، وخلق ذكريات لا تُنسى. ويبرز المطبخ تحديداً كمساحة تنبض بالحياة مع تحضير المشروبات المنعشة، وتنظيم حفلات العشاء، والاستمتاع بوقت أطول مع العائلة داخل المنزل.

LG LAUNCHES ‘PERFECT FIT KITCHEN RENOVATION’ CAMPAIGN, ELEVATING SUMMER HOME EXPERIENCES

وانطلاقاً من فهمها لرغبة العائلات في بيئة منزلية أنيقة وعصرية، تُطلق إل جي إلكترونيكس (إل جي) حملة "التجديد الأمثل للمطبخ" Perfect Fit Kitchen Renovation، التي تمنح العملاء في الإمارات فرصة لربح تجديد شامل للمطبخ بقيمة 65,000 درهم عند شراء أجهزة إل جي المدمجة بقيمة 8,000 درهم أو أكثر، وذلك خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 أغسطس. ويتولى تنفيذ التجديد بكفاءة واحترافية شركة سلطاكو، المورد الرسمي للمطابخ ضمن الحملة.

تجارب استضافة صيفية لا مثيل لها

تعمل أجهزة إل جي المدمجة بتناغم تام داخل المنزل، حيث صُممت لتكون جزءاً خفياً وفعالاً من الروتين اليومي، وتخلق المزيد من فرص التواصل والتجمع العائلي. فمن وجبات الإفطار السريعة إلى التجمعات الصيفية الكبيرة، تمنح تقنيات إل جي الذكية العائلات أنظمة متقدمة للحفاظ على الطعام في أفضل حال داخل ثلاجاتها المدمجة، مما يضمن بقاء الخضروات طازجة والمشروبات باردة تماماً وجاهزة لتحضير سلطات الصيف والعصائر المنعشة.

ومع حلول المساء، يضمن الموقد أو الفرن المدمج من إل جي دقة وسرعة في إعداد الأطباق، مما يجعل تحضير الطعام عملية فعّالة وممتعة، بينما يعمل الشفاط المدمج بهدوء تام للحفاظ على هواء المطبخ نقياً ومنعشاً. أما الميكروويف المدمج من إل جي فيقدم وجبات ساخنة خلال ثوانٍ، مع قوائم طهي تلقائية تسهل الحياة اليومية. وبعد انتهاء حفلات العشاء الصيفية الكبيرة، تتولى غسالة الأطباق المدمجة مهمة التنظيف الشاق، بقدرة عالية على التعامل مع الأحمال الكبيرة، مما يمنح العائلات وقتاً أطول للاستمتاع بعيداً عن الأعمال المنزلية.

تقنيات تحكم ذكية لحياة أكثر اتصالاً

يعمل تطبيق LG ThinQ™ كمساعد منزلي ذكي، يتيح التحكم بالأجهزة عن بُعد، وتلقي الإشعارات، وتنظيم الروتين اليومي، وحتى إدارة استهلاك الطاقة، إنه ابتكار هادئ يمنح العائلات وقتاً أكبر للاستمتاع بالأنشطة الصيفية.

تصميم يركز على جوهر الحياة المنزلية

تُدرك إل جي أن الهدف الحقيقي للتكنولوجيا الحديثة هو الارتقاء بأسلوب الحياة، وتعمل مجموعتها من الأجهزة المدمجة بتناغم مع أجواء الصيف، لتوفر دعماً هادئاً يتيح التركيز على العائلة والأصدقاء ومتعة اللحظات المشتركة. إن التصميم الراقي والاندماج السلس لأجهزة إل جي المدمجة يخلقان بيئة هادئة ومتناغمة، مثالية لاستقبال الضيوف وتعزيز التفاعلات الهادفة. وتواصل إل جي التزامها بتطوير حلول ذكية تعزز جودة الحياة المنزلية، وتمنح العائلات مساحة أكبر لما يهم حقاً: العائلة والتجارب المشتركة.

للاطلاع على مجموعة أجهزة إل جي المنزلية المدمجة المبتكرة، وحملة "التجديد الأمثل للمطبخ"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

https://www.lg.com/ae/built-in-appliances/perfectly-fits-kitchen-renovation/

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس لحلول الأجهزة المنزلية

تُعد شركة إل جي لحلول الأجهزة المنزلية (HS) رائدة عالميًا في مجال الأجهزة المنزلية وحلول المنازل الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومن خلال الاستفادة من التقنيات الأساسية الرائدة في الصناعة، تلتزم شركة HS بتحسين جودة حياة المستهلكين وتعزيز الاستدامة. تعمل الشركة على تطوير حلول مبتكرة للأجهزة المنزلية والمطبخ، وقد قامت مؤخرًا بدمج قسم روبوتات إل جي ضمن حلولها لتوفير تقنيات الروبوت المتقدمة في منتجاتها المنزلية. معًا، توفر هذه المنتجات راحة محسّنة، وأداءً استثنائيًا، وتشغيلًا فعالًا، وحلولًا مستدامة لأنماط الحياة. لمزيد من الأخبار حول LG، يُرجى زيارة: www.LGnewsroom.com.