"اليوم العالمي لإصلاح زراعة الشعر" يُقام في 11 نوفمبر لتسليط الضوء على انتشار ومخاطر عيادات زراعة الشعر غير القانونية حول العالم

الجمعية الدولية لجراحة ترميم الشعر ( ISHRS ) تنظّم ورشة عمل جراحية مباشرة في بوخارست، رومانيا، من 7 إلى 9 نوفمبر 2025، تركّز على إصلاح الشعر

شيكاغو، 29 أكتوبر 2025 / PRNewswire / -- وفقًا لاستطلاع حديث لأعضاء الجمعية أجرته الجمعية الدولية لجراحة ترميم الشعر ( ISHRS )، فإن تأثير عيادات زراعة الشعر في السوق السوداء ما يزال ينعكس في جميع أنحاء العالم – ومع تزايُد أعداد هذه العيادات، تتزايد المضاعفات التي يعاني منها عدد لا يُحصى من ضحايا هذه الممارسات عديمة الضمير.

كمثال على ذلك: ألقت شرطة دبي القبض في وقت سابق من هذا الشهر على رجل كان يدير عيادة غير قانونية لزراعة الشعر من شقة سكنية.

The International Society of Hair Restoration Surgery hosts its fifth annual "World Hair Transplant Repair Day" on 11.11 to raise awareness of the dangers of black-market hair transplant clinics around the world.

قال الدكتور Conradin von Albertini ، الحاصل على زمالة الجمعية الدولية لجراحة ترميم الشعر ( FISHRS )، ورئيس الجمعية الدولية لجراحة ترميم الشعر ( ISHRS ): "تعمل هذه العيادات الاحتيالية غير القانونية لزراعة الشعر تحت ستار الممارسات الطبية المعترف بها، حيث تُغرِي المرضى غير الواعين بإعلانات كاذبة أو مضلِّلة، وأسعار منخفضة للغاية، وباقات سفر مُغرية". "يمكن أن تكون النتائج مُدمِّرة، إذ يواجه الضحايا أضرارًا دائمة في كثير من الأحيان دون وسيلة فعّالة للإنصاف بسبب الأشخاص غير المؤهلين لتنفيذ هذه الجراحة التي تتطلب مهارةً عاليةً".

تتلقى الجمعية الدولية لجراحة ترميم الشعر ( ISHRS ) العديد من الرسائل الإلكترونية من شُبّان وقعوا ضحايا لهذه الممارسات. وفي أواخر سبتمبر 2025، تلقت الجمعية الرسالة التالية من رجل في المملكة المتحدة يقول فيها: "مرحبًا، لقد خضعتُ لعملية زراعة شعر فاشلة، وتم استخراج البصيلات من المنطقة المانحة بشكلٍ مفرط للغاية. أنا في حالة صدمة عميقة بسبب فقدان شعري. كم يجب أن أنتظر قبل إجراء عملية إصلاح؟ لم أكن أعلم أن من يتظاهرون بأنهم جراحون قد يقومون بذلك، ويدمّرون حياة الناس". وأوضحَ لاحقًا أنه باتَ لا يحب ذاتهُ وتراودهُ أفكارٌ انتحارية.

لمواجهة هذا الاتجاه المُقلق، تستضيف الجمعية الدولية لجراحة ترميم الشعر ( ISHRS ) النسخة الخامسة من "اليوم العالمي لإصلاح زراعة الشعر" في 11 نوفمبر 2025 (11/11). هذا الحدث العالمي جزءٌ من حملة التوعية الدولية للعملاء التي تقودها الجمعية الدولية لجراحة ترميم الشعر ( ISHRS ) تحت شعار Fight the FIGHT (وهو اختصار لعبارة محاربة عمليات زراعة الشعر الاحتيالية وغير القانونية حول العالم)، والتي تهدف إلى تثقيف الجمهور ومساعدة الأشخاص الذين وقعوا ضحايا لهذه الممارسات المنتشرة.

يمكن أن تشمل عواقب عمليات زراعة الشعر التي تُجرى بشكلٍ غير قانوني ندوبًا دائمة مرئية، وعدوى، ومناطق شعر خفيفة الكثافة، وبقع صلعاء، ومناطق مانحة تم استخراج البصيلات منها بشكلٍ مُفرط، وهي من الحالات التي يصعب جدًا إصلاحها. في الحالات التي يمكن فيها تصحيح الضرر، غالبًا ما يحتاج المرضى إلى أكثر من عملية تصحيحية.

في إطار جهودها لمساعدة ضحايا عيادات زراعة الشعر في السوق السوداء حول العالم، تشجّع الجمعية الدولية لجراحة ترميم الشعر ( ISHRS ) الأشخاص الذين يحتاجون إلى عمليات تصحيحية على التواصل بشكلٍ فردي مع أطباء الجمعية المتطوعين المشاركين عبر موقع الحملة الإلكتروني: HairTransplantRepairDay.org ، للحصول على فرصة لإجراء عملية زراعة شعر تصحيحية مجانية ( pro bono ). منذ إطلاق المبادرة عام 2020، ارتفع عدد الأطباء الأعضاء في الجمعية المشاركين في هذه الحملة إلى عشرات الأطباء المنتشرين في مختلف أنحاء العالم.

أشار الدكتور von Albertini إلى أن أحدث استطلاع لأعضاء الجمعية الدولية لجراحة ترميم الشعر ( ISHRS ) كشف أنه في عام 2024 أفاد 59% من أعضاء الجمعية الدولية لجراحة ترميم الشعر ( ISHRS ) بوجود عيادات زراعة شعر غير قانونية في مدنهم — من 51% في عام 2021. كما أبلغ أعضاء الجمعية الدولية لجراحة ترميم الشعر ( ISHRS ) أن متوسط نسبة الحالات التصحيحية الناتجة عن عمليات زراعة الشعر غير القانونية بلغ 10% في عام 2024، مقارنةً بـ 6% في عام 2021.

وكجزء من التزام الجمعية الدولية لجراحة ترميم الشعر ( ISHRS ) بتوعية الجمهور حول المخاطر الحقيقية لعيادات زراعة الشعر في السوق السوداء، يقدم موقع حملة Fight the FIGHT عددًا كبيرًا من المواد التعليمية بـ 10 لغات مختلفة، بما في ذلك بثوث تعليمية مباشرة للمرضى من بلدان مختلفة وبمختلف اللغات، يمكن للمرضى الوصول إليها في صورة فيديوهات أرشيفية للتثقيف حول كيفية تجنّب الوقوع ضحيةً لعمليات زراعة الشعر في السوق السوداء. بالإضافة إلى ذلك، توثّق العديد من دراسات الحالات السريرية تجارب واقعية لضحايا عيادات زراعة الشعر الاحتيالية وغير القانونية، وتُبرز العواقب الدائمة لتلك العمليات المشوِّهة.

قال الدكتور Paul T. Rose ، الحاصل على دكتوراه في القانون (JD) وزمالة الجمعية الدولية لجراحة ترميم الشعر ( FISHRS ) ورئيس اللجنة الفرعية لحملة Fight the FIGHT في الجمعية: "إن تزويد الناس بالأدوات التي تمكّنهم من اتخاذ قرارات واعية بشأن صحة شعرهم هو الركيزة الأساسية لحملة Fight the FIGHT ، وقد ساعد ذلك عددًا لا يُحصى من مرضى تساقط الشعر على اتخاذ قرارات واعية بشأن من هو المؤهل فعليًا لإجراء عمليات زراعة الشعر". "هدفنا هو مواصلة رفع مستوى الوعي حول الانتشار الواسع لعيادات زراعة الشعر في السوق السوداء، وحماية مرضى تساقط الشعر من الألم والضرر الذي تسببه هذه الممارسات الاحتيالية، والتي تتطلب غالبًا عمليات تصحيحية متعددة".

تؤكد الجمعية الدولية لجراحة ترميم الشعر ( ISHRS ) التزامها التام بسلامة المرضى، وسعيها الدائم لتحقيق أفضل النتائج لجميع المرضى، من خلال تزويد أعضائها بتعليم وتدريب متقدّمَيْن لتحسين تقنياتهم. لضمان حصول المرضى على المعلومات الكافية لاتخاذ قرارات واعية بشأن من سيُجري لهم جراحة ترميم الشعر، تحثّ الجمعية الدولية لجراحة ترميم الشعر ( ISHRS ) المرضى المحتملين على فهم الفرق بين الإجراءات التي يجب أن يُجريها الجراح فقط، وتلك التي يقوم بها الفنيون فقط.

يجب أن يقوم الجرّاح فقط بالمهام التالية :

إجراء التاريخ الطبي والفحوصات لضمان نجاح زراعة البصيلات

استبعاد أمراض الشعر التي قد تؤثر على نمو الشعر أو تؤدي إلى فشل العملية

رسم خط الشعر الأمامي

إجراء الشقوق في المنطقة المتلقية (باستخدام المشارط أو الإبر أو أدوات الزراعة)

إجراء الشقوق في المنطقة المانحة (عند تحديد البصيلات)

زرع البصيلات باستخدام أدوات الزراعة الحادة

يمكن للفنيين أن يقوموا فقط بـ :

سحب البصيلات التي قام الجرّاح بتحديدها مسبقًا

تحميل أدوات الزراعة الحادة وتسليمها للجرّاح

زرع البصيلات باستخدام الملقاط ( Forceps ) أو أدوات الزراعة غير الحادة (بعد أن يكون الجرّاح قد أجرى جميع الشقوق اللازمة)

وأضاف الدكتور Rose أن كل دولة لديها قوانين ولوائح خاصة بها تتعلق بعملية سحب وزرع البصيلات من قِبل الفنيين. وفي بعض الدول، يُمنع الفنيون قانونًا من تنفيذ هذه الإجراءات، وقد تُعتبر أفعالهم غير قانونية وتعرّضهم للمساءلة الجنائية.

لمزيد من المعلومات أو للمشاركة في هذه الحملة التعليمية العالمية وهذا الحدث، يمكن التواصُل عبر البريد الإلكتروني: [email protected] أو زيارة الموقع الإلكتروني: www.HairTransplantRepairDay.org .

ورشة الجراحة المباشرة للجمعية الدولية لجراحة ترميم الشعر ( ISHRS ) تسلّط الضوء على أدق تفاصيل جراحة إصلاح الشعر

نشجع جرّاحي ترميم الشعر الراغبين في تطوير مهاراتهم في حالات الإصلاح المعقدة — سواء الناتجة عن عمليات زراعة الشعر في السوق السوداء أو بسبب إصابات في فروة الرأس أو الوجه — على حضور الدورة المتقدمة في جراحة ترميم الشعر التي تنظّمها الجمعية الدولية لجراحة ترميم الشعر ( ISHRS ) في بوخارست، رومانيا، خلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر 2025.

يستضيف هذه الورشة عضوا الجمعية الدولية لجراحة ترميم الشعر ( ISHRS ) الدكتور Felix Popescu ، الحاصل على الدكتوراه ( PhD ) ورئيس الورشة، والدكتور Marco Barusco ، الحاصل على زمالة الجمعية الدولية لجراحة ترميم الشعر ( FISHRS ) ونائب الرئيس، وتُقام هذه الورشة الجراحية المباشرة على مدار ثلاثة أيام، وقد صُممت لتناسب كلًّا من الجرّاحين ذوي الخبرة والممارسين الجدد المهتمين بالتعرّف على أحدث التطورات والتقنيات الجراحية في مجال إصلاح نتائج عمليات زراعة الشعر المتضرّرة بسبب ممارسات عيادات زراعة الشعر الاحتيالية وغير القانونية أو الناتجة عن إصابات أو صدمات.

قال الدكتور Barusco : "بدءًا من تحسين عملية وضع التخدير ووصولًا إلى إدارة توقعات المرضى، فإن إصلاح الحالات الصعبة هو عملية متعددة المراحل تتطلب توازنًا دقيقًا بين المهارة والمعرفة". "سيتمكن الحضور من مشاهدة عدة عمليات جراحية مباشرة والتفاعل مع الأساتذة والمرضى لتعزيز فهمهم لحالات الإصلاح المعقدة".

لمزيد من المعلومات حول ورشة الجراحة المباشرة التي تنظمها الجمعية الدولية لجراحة ترميم الشعر ( ( ISHRS ، يمكن للراغبين في الحضور التواصل مع منظمي الورشة عبر البريد الإلكتروني: [email protected] .

نبذة عن الجمعية الدولية لجراحة ترميم الشعر ( ISHRS )

الجمعية الدولية لجراحة ترميم الشعر ( ISHRS ) هي جمعية طبية عالمية غير ربحية، وهي السُلطة الرائدة في علاج تساقط الشعر وترميمه، بها 1,200 عضو في 80 دولة في جميع أنحاء العالم. أولًا وقبل كل شيء، الجمعية الدولية لجراحة ترميم الشعر ( ISHRS ) مُكرسة لتحقيق التميز في نتائج المرضى من خلال تعزيز أعلى معايير الممارسة الطبية، والأخلاقيات المهنية، والبحث العلمي في مجال ترميم الشعر الطبي. كما تقدم الجمعية الدولية لجراحة ترميم الشعر ( ISHRS ) برامج تعليمية طبية مستمرة للأطباء المتخصصين في جراحة زراعة الشعر، وتلتزم بتوفير أحدث المعلومات بشأن العلاجات الطبية والجراحية للمستهلكين الذين يعانون من تساقط الشعر، وسببه الأكثر شيوعًا هو الصلع الوراثي - النمط الذكوري من الصلع والنمط الأنثوي من تساقط الشعر. تأسست الجمعية في عام 1993 كأول جمعية دولية لتعزيز التحسين المستمر في الجودة والتعليم المهني للمختصين في مجال جراحة ترميم الشعر. للمزيد من المعلومات وللعثور على طبيب، تفضل بزيارة: www.ishrs.org .

نبذة عن الاستطلاع

أُجري التعداد المهني لعام 2025 للجمعية الدولية لجراحة ترميم الشعر ( ISHRS ) على يد شركة Relevant Research Consulting ومقرها إيفانستون، إلينوي، الولايات المتحدة الأمريكية، ويُعد تجميعًا للمعلومات التي قدّمها الأطباء المشاركون فقط. تم تطوير البيانات المنشورة في هذا الاستطلاع بناءً على معلومات تاريخية فعلية، ولا تتضمن أية معلومات متوقعة. هامش الخطأ في العينة يبلغ ±5.4% عند مستوى ثقة قدره 95%. للحصول على نسخة كاملة من تقرير التعداد المهني لعام 2025 للجمعية الدولية لجراحة ترميم الشعر ( ISHRS )، يُرجى زيارة: إحصاءات ترميم الشعر.

