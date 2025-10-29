Der "Welt-Haartransplantations-Tag" am 11.11. beleuchtet die Verbreitung und die Gefahren von Haartransplantationskliniken auf dem Schwarzmarkt weltweit

ISHRS veranstaltet Live-Chirurgie-Workshop in Bukarest, Rumänien, 7. bis 9. November 2025, mit Schwerpunkt auf Haarreparatur

CHICAGO, 29. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Laut einer kürzlich von der International Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS) durchgeführten Mitgliederbefragung sind die Auswirkungen von Schwarzmarkt-Haartransplantationskliniken auf der ganzen Welt weiterhin spürbar - mit immer mehr Klinikeröffnungen und mehr Komplikationen für die unzähligen Opfer dieser skrupellosen Praktiken.

Ein typisches Beispiel: Anfang dieses Monats verhaftete die Polizei in Dubai einen Mann, der in einer Wohnung eine illegale Haartransplantationsklinik betrieb.

"Diese betrügerischen, illegalen Haartransplantationskliniken arbeiten unter dem Deckmantel einer etablierten medizinischen Praxis und locken ahnungslose Patienten mit falscher oder irreführender Werbung, Tiefstpreisen und verlockenden Reiseangeboten", sagte Conradin von Albertini, MD, FISHRS, Präsident der ISHRS. "Die Ergebnisse können verheerend sein, und die Opfer haben kaum eine Möglichkeit, sich gegen die oft bleibenden Schäden zu wehren, die ihnen von Personen zugefügt werden, die nicht befugt sind, diese hochqualifizierte Operation durchzuführen.

Die ISHRS erhält zahlreiche E-Mails von jungen Männern, die zu Opfern wurden. Ende September 2025 erhielt die ISHRS die folgende Nachricht von einem Mann aus dem Vereinigten Königreich: "Hallo, ich habe eine verpfuschte Haartransplantation erhalten und mein Spenderbereich ist stark überfruchtet worden. Ich stehe unter tiefem Schock. Wie lange muss ich warten, bis ich operiert werden kann? Ich wusste nicht, dass Menschen, die sich als falsche Chirurgen ausgeben, so etwas tun und Menschen das Leben entreißen". Er erklärte weiter, dass er jetzt ein geringes Selbstwertgefühl habe und selbstmordgefährdet sei.

Um diesen alarmierenden Trend zu bekämpfen, veranstaltet die ISHRS am 11. November 2025 (11/11) ihren fünften jährlichen "World Hair Transplant Repair Day" . Diese weltweite Veranstaltung ist Teil der ISHRS-Kampagne "Fight the FIGHT" (Akronym für "Fight the Fraudulent, Illicit, and Global Hair Transplants"), einer globalen Kampagne zur Sensibilisierung der Verbraucher, die darauf abzielt, Menschen, die Opfer dieser weit verbreiteten Praxis geworden sind, aufzuklären und zu helfen.

Zu den Folgen einer illegal durchgeführten Haartransplantation können dauerhafte, sichtbare Narben, Infektionen, dünne Stellen, kahle Stellen und zu stark entnommene Spenderbereiche gehören, die nur sehr schwer zu korrigieren sind. In den Fällen, in denen die Schäden behoben werden können, benötigen die Patienten oft mehr als ein Korrektureingriff.

In dem Bemühen, Opfern von Schwarzmarkt-Haartransplantationskliniken auf der ganzen Welt zu helfen, ermutigt die ISHRS Menschen, die eine Korrekturoperation benötigen, über die Website der Kampagne HairTransplantRepairDay.org mit teilnehmenden freiwilligen ISHRS-Ärzten in Kontakt zu treten, um eine Chance auf eine kostenlose Korrekturoperation zu erhalten. Seit der Gründung im Jahr 2020 ist die Zahl der teilnehmenden Ärzte an der ISHRS auf Dutzende von Mitgliedern in allen Teilen der Welt gestiegen.

Dr. von Albertini wies darauf hin, dass die jüngste ISHRS-Mitgliederbefragung ergab, dass im Jahr 2024 59 % der ISHRS-Mitglieder berichteten, dass es in ihren Städten Kliniken für Haartransplantationen auf dem Schwarzmarkt gibt - gegenüber 51 % im Jahr 2021. Darüber hinaus berichteten die ISHRS-Mitglieder, dass der durchschnittliche Prozentsatz der Reparaturfälle aufgrund einer früheren Schwarzmarkt-Haartransplantation im Jahr 2024 bei 10 % lag, gegenüber 6 % im Jahr 2021.

Im Rahmen des Engagements der ISHRS, die Öffentlichkeit über die realen Gefahren dieser Schwarzmarkt-Haartransplantationskliniken aufzuklären, bietet die Fight the FIGHT-Website zahlreiche Aufklärungsmaterialien in 10 Sprachen an, darunter Patientenaufklärungs-Livestreams aus verschiedenen Ländern in verschiedenen Sprachen, auf die Patienten als archivierte Wiederholungen zugreifen können, um sich darüber zu informieren, wie sie vermeiden können, Opfer einer Schwarzmarkt-Haartransplantation zu werden. Darüber hinaus dokumentieren zahlreiche Fallstudien von Patienten die realen Erfahrungen, die die Opfer in den Händen betrügerischer, illegaler Haartransplantationskliniken gemacht haben, und die dauerhaften Folgen ihrer entstellenden Operationen.

"Die Menschen in die Lage zu versetzen, fundierte Entscheidungen über die Gesundheit ihres Haares zu treffen, ist der Eckpfeiler der Fight the FIGHT-Kampagne und hat unzähligen Patienten mit Haarausfall geholfen, fundierte Entscheidungen darüber zu treffen, wer für die Durchführung von Haartransplantationen qualifiziert ist", so . Paul T. Rose, MD, JD, FISHRS, Vorsitzender des ISHRS Fight the FIGHT-Unterausschusses. "Unser Ziel ist es, das Bewusstsein für das weit verbreitete Problem der Haartransplantationskliniken auf dem Schwarzmarkt zu schärfen und Patienten mit Haarausfall den Schmerz und die Zerstörung zu ersparen, die diese betrügerischen Praktiken verursachen, die oft mehrere Korrekturen erfordern."

Die ISHRS setzt sich für die Patientensicherheit ein und strebt kontinuierlich nach den besten Ergebnissen für alle Patienten. Sie bietet ihren Mitgliedern eine hervorragende Ausbildung und Schulung zur Verbesserung ihrer Techniken. Um sicherzustellen, dass Patienten die Informationen haben, die sie brauchen, um fundierte Entscheidungen darüber zu treffen, wer ihre Haarwiederherstellungschirurgie durchführt, fordert die ISHRS potenzielle Patienten auf, den Unterschied zwischen den Verfahren, die nur ein Chirurg durchführen sollte, und den Verfahren, die nur Techniker durchführen können, zu verstehen.

Das sollte nur der Chirurg:

Anamnese und Untersuchungen durchführen, um den Erfolg des Transplantats sicherzustellen

Ausschluss von Haarerkrankungen, die das Haarwachstum und den Haarausfall beeinträchtigen könnten

Zeichnen Sie den Haaransatz

Einschnitte im Empfängerbereich vornehmen (Klingen, Nadeln, Implantate)

Einschnitte im Spenderbereich vornehmen (Ritzen von Transplantaten)

Einsetzen von Transplantaten mit scharfen Implantern

Techniker können nur:

Vom Chirurgen geritzte Zugtransplantate

Laden der scharfen Implantate und Übergabe an den Chirurgen

Einsetzen der Transplantate entweder mit einer Pinzette oder einem stumpfen Implantationsgerät (nachdem der Chirurg alle Einschnitte vorgenommen hat)

Dr. Rose fügte hinzu, dass jedes Land seine eigenen Gesetze und Vorschriften hat, was das Ziehen und Einsetzen von Transplantaten durch Techniker betrifft. In einigen Ländern ist es Technikern nicht erlaubt, diese Verfahren durchzuführen, und ihre Handlungen können als illegal angesehen werden und zu strafrechtlichen Anklagen führen.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder an dieser weltweiten Aufklärungskampagne und Veranstaltung teilnehmen möchten, wenden Sie sich an [email protected] und besuchen Sie www.HairTransplantRepairDay.org.

ISHRS-Live-Chirurgie-Workshop beleuchtet die Feinheiten der Haarreparaturchirurgie

Chirurgen, die ihre Fähigkeiten bei komplexen Reparaturfällen aufgrund von Schwarzmarkt-Haartransplantationen oder Verletzungen der Kopfhaut oder des Gesichts verbessern möchten, werden ermutigt, an der Masterclass in Hair Reconstructive Surgery der ISHRS vom 7. bis 9. November 2025 in Bukarest, Rumänien, teilzunehmen.

Dieser dreitägige Live-Chirurgie-Workshop wird von den ISHRS-Mitgliedern Felix Popescu, MD, PhD, Vorsitzender, und Marco Barusco, MD, FISHRS, Ko-Vorsitzender, veranstaltet und richtet sich an erfahrene und neue Ärzte, die an den neuesten Fortschritten und chirurgischen Techniken zur Korrektur von Haartransplantationsergebnissen interessiert sind, die von Betreibern betrügerischer, illegaler Haartransplantationskliniken oder als Folge von Verletzungen oder Traumata erzielt wurden.

"Von der Optimierung der Anästhesie bis hin zur Steuerung der Patientenerwartungen ist die Behandlung schwieriger Fälle ein mehrstufiger Prozess, der ein empfindliches Gleichgewicht von Können und Wissenschaft erfordert", so Dr. Barusco . "Die Teilnehmer werden mehrere Live-Operationen beobachten und die Möglichkeit haben, mit Dozenten und Patienten zu interagieren, um ihr Verständnis für komplexe Reparaturfälle weiter zu verbessern."

Für weitere Informationen zu diesem ISHRS-Live-Chirurgie-Workshop können sich interessierte Teilnehmer an die Workshop-Leiter wenden: [email protected].

Über die ISHRS

Die International Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS) ist eine globale gemeinnützige medizinische Vereinigung und die führende Autorität auf dem Gebiet der Behandlung und Wiederherstellung von Haarausfall mit 1.200 Mitgliedern in 80 Ländern weltweit. Die ISHRS widmet sich vor allem der Erzielung hervorragender Ergebnisse für die Patienten, indem sie die höchsten Standards der medizinischen Praxis, der medizinischen Ethik und der Forschung in der Branche der medizinischen Haarwiederherstellung fördert. Die ISHRS bietet auch Ärzten, die sich auf Haartransplantationschirurgie spezialisiert haben, kontinuierliche medizinische Fortbildung an und setzt sich dafür ein, Verbrauchern, die unter Haarausfall leiden, die neuesten Informationen über medizinische und chirurgische Behandlungen zur Verfügung zu stellen, vor allem über androgenetische Alopezie - - männlicher Haarausfall und weiblicher Haarausfall. Sie wurde 1993 als erste internationale Gesellschaft zur Förderung der kontinuierlichen Qualitätsverbesserung und Weiterbildung von Fachleuten auf dem Gebiet der Haarwiederherstellungschirurgie gegründet. Weitere Informationen und die Möglichkeit, einen Arzt zu finden, finden Sie unter www.ishrs.org.

Über die Umfrage

Die von Relevant Research Consulting aus Evanston, IL, USA, durchgeführte ISHRS 2025 Praxiszählung ist eine Zusammenstellung von Informationen, die ausschließlich von den teilnehmenden Ärzten zur Verfügung gestellt werden. Die in dieser Übersicht veröffentlichten Informationen wurden auf der Grundlage tatsächlicher historischer Daten erstellt und enthalten keine prognostizierten Daten. Die Fehlerspanne für die Stichprobe liegt bei einem Konfidenzniveau von 95 Prozent bei plus/minus 5,4 Prozent. Einen vollständigen Nachdruck des ISHRS 2025 Practice Census Report finden Sie unter Hair Restoration Statistics.

