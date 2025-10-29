11/11 को मनाया जाने वाला "World Hair Transplant Repair Day" पूरे विश्व में ब्लैक-मार्केट में बिकने वाले हेयर ट्रांसप्लांट क्लीनिकों के प्रसार और खतरों को उजागर करेगा

बालों के उपचार पर ध्यान केंद्रित करते हुए, 7-9 नवंबर, 2025 को ISHRS बुखारेस्ट, रोमानिया में लाइव सर्जरी कार्यशाला आयोजित करेगा

शिकागो, 29 अक्टूबर, 2025 /PRNewswire/ -- International Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS) द्वारा हाल ही में किए गए सदस्य सर्वेक्षण के अनुसार, ब्लैक-मार्केट हेयर ट्रांसप्लांट क्लीनिकों का प्रभाव पूरे विश्व में जारी है – और अधिक क्लीनिक खुलने से इन बेईमान प्रथाओं के अनगिनत पीड़ितों के लिए और अधिक जटिलताएँ पैदा हो रही हैं।

इसका स्पष्ट उदहारण: इस महीने की शुरुआत में दुबई पुलिस ने एक अपार्टमेंट में अवैध हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक चलाने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था।

The International Society of Hair Restoration Surgery hosts its fifth annual "World Hair Transplant Repair Day" on 11.11 to raise awareness of the dangers of black-market hair transplant clinics around the world.

"ये धोखाधड़ी वाले, अवैध हेयर ट्रांसप्लांट क्लीनिक एक स्थापित चिकित्सा पद्धति की आड़ में काम करते हैं, और झूठे या भ्रामक विज्ञापन, बेहद कम कीमतों वाले और लुभावने यात्रा पैकेजों से अनपेक्षित रोगियों को लुभाते हैं," ISHRS के अध्यक्ष, Conradin von Albertini, MD, FISHRS, ने कहा। "परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं, तथा अक्सर पीड़ितों के पास इस अत्यधिक कुशल सर्जरी को करने के लिए अनाधिकृत लोगों द्वारा पहुंचाई जाने वाली स्थायी क्षति से बचने के लिए कोई उपाय नहीं बचता है।"

ISHRS को पीड़ित युवकों से अनेक ईमेल प्राप्त होते हैं। सितंबर 2025 के अंत में, ISHRS को यूनाइटेड किंगडम के एक व्यक्ति से निम्न संदेश प्राप्त हुआ, "नमस्कार, मेरा हेयर ट्रांसप्लांट असफल रहा है और मेरे डोनर क्षेत्र में अत्यधिक हेयर हार्वेस्टिंग की गई है। मैं गहरे सदमे में हूँ। उपचार सर्जरी कराने के लिए मुझे और कितने समय तक प्रतीक्षा करनी होगी? मुझे नहीं पता था कि नकली सर्जन होने का नाटक करने वाले लोग ऐसा कर रहे हैं और लोगों की जिंदगियां छीन रहे हैं।" उन्होंने आगे बताया कि अब उनका आत्म-सम्मान कम हो गया है और वे आत्महत्या करने के बारे में सोच रहे हैं।

इस खतरनाक प्रवृत्ति से निपटने के लिए, ISHRS द्वारा 11 नवंबर, 2025 (11/11) को अपना पाँचवाँ वार्षिक "World Hair Transplant Repair Day" आयोजित किया जाएगा। यह विश्वव्यापी इवेंट ISHRS के Fight the FIGHT (धोखाधड़ी, अवैध और वैश्विक बाल प्रत्यारोपण से लड़ने का संक्षिप्त रूप) वैश्विक उपभोक्ता जागरूकता अभियान का भाग है, जो इस व्यापक प्रथा के शिकार लोगों को शिक्षित करने और उनकी सहायता करने के लिए बनाया गया है।

अवैध रूप से किए गए बाल प्रत्यारोपण के परिणामों में स्थायी रूप से दिखाई देने वाले निशान, संक्रमण, बालों के पतले पैच, गंजे धब्बे, तथा बहुत अधिक डोनर क्षेत्र शामिल हो सकते हैं, जिन्हें ठीक करना बहुत कठिन हो सकता है। क्षति को ठीक किया जा सकने के मामलों में, रोगियों को अक्सर एक से अधिक सुधारात्मक प्रक्रियाओं की आवश्यकता होगी।

पूरे विश्व में ब्लैक-मार्केट वाले बाल प्रत्यारोपण क्लीनिकों के पीड़ितों की सहायता करने के प्रयास में, ISHRS सुधारात्मक सर्जरी की आवश्यकता वाले लोगों को अभियान की वेबसाइट, HairTransplantRepairDay.org, के माध्यम से भाग लेने वाले स्वयंसेवी ISHRS चिकित्सकों से व्यक्तिगत रूप से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, ताकि उन्हें निःशुल्क सुधारात्मक बाल प्रत्यारोपण प्रक्रिया प्राप्त करने का अवसर मिल सके। 2020 में इसकी शुरुआत के बाद से, ISHRS में भाग लेने वाले चिकित्सक सदस्यों की संख्या विश्व के सभी कोनों में दर्जनों सदस्यों तक बढ़ गई है।

Dr. von Albertini ने बताया कि नवीनतम ISHRS सदस्य सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि 2024 में, 59% ISHRS सदस्यों ने बताया था कि उनके शहरों में ब्लैक-मार्केट हेयर ट्रांसप्लांट क्लीनिक हैं - जो 2021 में 51% की संख्या से अधिक है। इसके अतिरिक्त, ISHRS सदस्यों ने बताया था कि 2024 में पिछले ब्लैक-मार्केट हेयर ट्रांसप्लांट के कारण उपचार के मामलों का औसत प्रतिशत 10% हो गया था, जो 2021 में 6% था।

इन ब्लैक-मार्केट बाल प्रत्यारोपण क्लीनिकों के वास्तविक खतरों के बारे में जनता को शिक्षित करने की ISHRS की प्रतिबद्धता के एक भाग के रूप में, Fight the FIGHT वेबसाइट विभिन्न देशों से विभिन्न भाषाओं में रोगी शिक्षा जीवंत प्रसारणों सहित 10 भाषाओं में अनेक शैक्षिक सामग्रियां प्रदान करती है, जिन्हें रोगी संग्रहीत रिप्ले के रूप में देख सकते हैं, ताकि वे स्वयं को ब्लैक-मार्केट बाल प्रत्यारोपण का शिकार होने से बचने के तरीकों के बारे में शिक्षित कर सकें। इसके अतिरिक्त, रोगियों के अनेक मामलों में धोखाधड़ी, अवैध बाल प्रत्यारोपण क्लीनिकों के पीड़ितों के वास्तविक दुनिया के अनुभव तथा उनकी विकृत सर्जरी के दीर्घकालिक परिणामों का दस्तावेजीकरण किया गया है।

"लोगों को अपने बालों के स्वास्थ्य के बारे में सुविचारित निर्णय लेने के लिए टूल्स प्रदान करना, Fight the FIGHT अभियान की बुनियाद है और इसने अनगिनत बाल झड़ने की समस्या से पीड़ित रोगियों को इस बारे में शिक्षित, और बाल प्रत्यारोपण करने के लिए योग्य व्यक्ति के संबंध में सुविचारित निर्णय लेने में सहायता की है," ISHRS Fight the FIGHT SubCommittee के अध्यक्ष, Paul T. Rose, MD, JD, FISHRS, ने कहा। "हमारा लक्ष्य ब्लैक-मार्केट में बाल प्रत्यारोपण क्लीनिकों की व्यापक समस्या के बारे में जागरूकता बढ़ाना और बाल झड़ने की समस्या से पीड़ित रोगियों को इन धोखाधड़ी की प्रथाओं से होने वाले दर्द और विनाश से बचाना है, जिनके लिए अक्सर कई सुधारात्मक प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है।"

ISHRS रोगी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और सभी रोगियों के लिए सर्वोत्तम परिणामों के लिए निरंतर प्रयास करते रहने के साथ-साथ सदस्यों को उनकी तकनीकों में सुधार करने के लिए बेहतर शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करता है। बालों की बहाली के संबंध में सर्जरी करने के योग्य व्यक्ति के बारे में निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, ISHRS संभावित रोगियों से आग्रह करता है कि वे केवल सर्जन द्वारा की जा सकने वाली प्रक्रियाओं और केवल तकनीशियन द्वारा की जा सकने वाली प्रक्रियाओं के बीच के अंतर को समझें।

निम्न को केवल एक सर्जन द्वारा ही किया जाना चाहिए:

ग्राफ्ट की सफलता सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा इतिहास और परीक्षण करना

बालों के विकास और टूटने को प्रभावित कर सकने वाली बीमारियों को दूर करना

हेयरलाइन बनाना

प्रापक क्षेत्र में चीरे लगाना (ब्लेड, सुई, इम्प्लांटर)

डोनर क्षेत्र में चीरे लगाना (ग्राफ्ट स्कोरिंग)

तीक्ष्ण इंप्लांटरों के साथ ग्राफ्ट लगाना

तकनीशियन केवल निम्न कर सकते हैं:

सर्जन द्वारा किए गए ग्राफ्ट खींचना

तेज इंप्लांटरों को लोड करना और सर्जन तक पहुंचाना

ग्राफ्ट को चिमटियों या निष्क्रय इंप्लांटरों के साथ रखना (सर्जन द्वारा सभी चीरे लगाने के बाद)

Dr. Rose ने आगे कहा कि प्रत्येक देश में तकनीशियनों द्वारा ग्राफ्ट को खींचने और लगाने के संबंध में उनके स्वयं के कानून और नियम हैं। कुछ देशों में तकनीशियनों को ये क्रियाएं करने की अनुमति नहीं है, उनके कार्यों को अवैध माना जा सकता है तथा उन पर आपराधिक आरोप भी लगाए जा सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए या इस विश्वव्यापी शैक्षिक अभियान और इवेंट में भाग लेने के लिए, www.HairTransplantRepairDay.org पर जाएँ।

ISHRS लाइव सर्जरी वर्कशॉप में बाल उपचार सर्जरी की जटिलताओं को उजागर करना

ब्लैक-मार्केट में बाल प्रत्यारोपण या खोपड़ी या चेहरे पर चोट के परिणामस्वरूप जटिल उपचार के मामलों में अपने कौशल को निखारने में रुचि रखने वाले बाल पुनर्स्थापन सर्जनों को बुखारेस्ट, रोमानिया में 7-9 नवंबर, 2025 को आयोजित होने वाले ISHRS के Masterclass in Hair Reconstructive Surgery में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

ISHRS के सदस्यों Felix Popescu, MD, PhD, अध्यक्ष, और Marco Barusco, MD, FISHRS, सह-अध्यक्ष द्वारा आयोजित, यह तीन दिवसीय लाइव सर्जरी कार्यशाला धोखाधड़ी, अवैध बाल प्रत्यारोपण क्लीनिकों के संचालकों या चोट अथवा आघात के परिणामस्वरूप प्रभावित बाल प्रत्यारोपण परिणामों को ठीक करने के लिए नवीनतम प्रगति और सर्जिकल तकनीकों में रुचि रखने वाले अनुभवी और नए चिकित्सकों के लिए तैयार की गई है।

Dr. Barusco ने कहा, "एनेस्थीसिया के स्थान को अनुकूलित करने से लेकर रोगी की अपेक्षाओं को मैनेज करने तक, कठिन मामलों का समाधान एक बहु-चरणीय प्रक्रिया है जिसके लिए कौशल और विज्ञान के बीच एक नाजुक संतुलन की आवश्यकता होती है। प्रतिभागी कई लाइव सर्जरी देख पाएंगे और उपचार के जटिल मामलों के बारे में अपनी समझ में वृद्धि करने के लिए फैकल्टी और रोगियों के साथ बातचीत करने का अवसर प्राप्त कर पाएंगे।"

इस ISHRS लाइव सर्जरी कार्यशाला के बारे में अधिक जानकारी के लिए, इच्छुक प्रतिभागी कार्यशाला अध्यक्षों से संपर्क कर सकते हैं।

ISHRS का परिचय

International Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS) एक वैश्विक गैर-लाभकारी चिकित्सा संघ और पूरे विश्व के 80 देशों में 1,200 सदस्यों के साथ बालों के झड़ने के उपचार और बहाली पर अग्रणी प्राधिकरण है। सर्वप्रथम, यह चिकित्सा बाल पुनर्स्थापन उद्योग में ISHRS चिकित्सा पद्धति, चिकित्सा नैतिकता और अनुसंधान के उच्चतम मानकों को बढ़ावा देकर रोगी परिणामों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए समर्पित है। बाल प्रत्यारोपण सर्जरी में विशेषज्ञता रखने वाले चिकित्सकों को ISHRS सतत चिकित्सा शिक्षा भी प्रदान करता है और बालों के झड़ने से पीड़ित उपभोक्ताओं को चिकित्सा और शल्य चिकित्सा उपचारों और सबसे अधिक एंड्रोजेनिक एलोपेसिया - पुरुष पैटर्न गंजापन और महिला पैटर्न बाल झड़ना - से पीड़ितों को नवीनतम जानकारियां देने के लिए प्रतिबद्ध है। 1993 में इसकी स्थापना बाल पुनर्स्थापन सर्जरी के क्षेत्र में पेशेवरों के लिए निरंतर गुणवत्ता सुधार और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहली अंतर्राष्ट्रीय सोसायटी के रूप में की गई थी। अधिक जानकारी के लिए और चिकित्सक का पता लगाने के लिए, कृपया www.ISHRS.org पर जाएँ।

सर्वेक्षण का परिचय

Relevant Research Consulting of Evanston, IL, USA, द्वारा संचालित, ISHRS 2025 Practice Census प्रतिभागी चिकित्सकों द्वारा प्रदत जानकारियों का एक संकलन है। इस सर्वेक्षण में प्रकाशित जानकारियां वास्तविक ऐतिहासिक जानकारियों से विकसित की गई हैं और इसमें कोई अनुमानित जानकारियां सम्मिलित नहीं है। नमूने के लिए त्रुटि का मार्जिन 95 प्रतिशत विश्वास स्तर पर लगभग 5.4 प्रतिशत तक है। ISHRS 2025 Practice Census Report के पूरे रिप्रिन्ट के लिए, Hair Restoration Statistics पर जाएँ।

