La "Journée mondiale de la réparation des greffes de cheveux", qui aura lieu le 11 novembre, met en lumière la prolifération et les dangers des cliniques de greffes de cheveux sur le marché noir dans le monde entier.

L'ISHRS organise un atelier de chirurgie en direct à Bucarest, en Roumanie, du 7 au 9 novembre 2025. se concentre sur la réparation des cheveux.

CHICAGO, 29 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Selon une enquête récente menée auprès des membres par la Société internationale de chirurgie de restauration capillaire (ISHRS), l'impact des cliniques de transplantation capillaire sur le marché noir continue de se répercuter dans le monde entier - avec l'ouverture de nouvelles cliniques et l'augmentation des complications pour les innombrables victimes de ces pratiques peu scrupuleuses.

Un exemple concret : Au début du mois, la police de Dubaï a arrêté un homme qui dirigeait une clinique illégale de transplantation capillaire depuis un appartement.

The International Society of Hair Restoration Surgery hosts its fifth annual "World Hair Transplant Repair Day" on 11.11 to raise awareness of the dangers of black-market hair transplant clinics around the world.

"Ces cliniques de transplantation capillaire frauduleuses et illicites opèrent sous le couvert d'une pratique médicale établie, attirant des patients peu méfiants avec des publicités fausses ou trompeuses, des prix défiant toute concurrence et des forfaits de voyage alléchants", a déclaré à l'adresse Conradin von Albertini, MD, FISHRS, président de l'ISHRS. "Les résultats peuvent être dévastateurs, laissant les victimes avec peu de recours pour les dommages souvent permanents imposés par ceux qui ne sont pas autorisés à pratiquer cette chirurgie hautement qualifiée".

L'ISHRS reçoit de nombreux courriels de jeunes hommes qui ont été victimes. Fin septembre 2025, l'ISHRS a reçu le message suivant d'un homme du Royaume-Uni : "Bonjour, j'ai subi une greffe de cheveux ratée et ma zone donneuse a été mal prélevée. Je suis en état de choc profond. Combien de temps dois-je attendre avant de bénéficier d'une intervention chirurgicale réparatrice ? Je ne savais pas que des gens qui se font passer pour de faux chirurgiens faisaient cela et volaient la vie des gens". Il a poursuivi en expliquant qu'il avait désormais une faible estime de lui-même et qu'il se sentait suicidaire.

Pour lutter contre cette tendance alarmante, l'ISHRS organise sa cinquième édition annuelle de la "Journée mondiale de réparation des greffes de cheveux" le 11 novembre 2025 (11/11). Cet événement mondial s'inscrit dans le cadre de la campagne mondiale de sensibilisation des consommateurs Fight the FIGHT (acronyme de Fight the Fraudulent, Illicit, and Global Hair Transplants) de l'ISHRS, qui vise à éduquer et à aider les personnes qui ont été victimes de cette pratique très répandue.

Les conséquences des greffes de cheveux réalisées de manière illégale peuvent inclure des cicatrices visibles permanentes, des infections, des plaques de cheveux clairsemées, des taches chauves et des zones donneuses sur-récoltées qui peuvent être très difficiles à corriger. Dans les cas où les dommages peuvent être réparés, les patients ont souvent besoin de plus d'une procédure corrective.

Afin d'aider les victimes des cliniques de transplantation capillaire du marché noir dans le monde entier, l'ISHRS encourage les personnes ayant besoin d'une intervention chirurgicale corrective à se mettre en contact individuellement avec les médecins bénévoles participants de l'ISHRS sur le site web de la campagne, HairTransplantRepairDay.org, pour avoir une chance de bénéficier d'une intervention corrective de transplantation capillaire à titre gracieux. Depuis son lancement en 2020, le nombre de médecins membres de l'ISHRS a augmenté pour atteindre des dizaines de membres aux quatre coins du monde.

Le Dr von Albertini a noté que la dernière enquête menée auprès des membres de l'ISHRS a révélé qu'en 2024, 59 % des membres de l'ISHRS ont déclaré qu'il y avait des cliniques de transplantation capillaire sur le marché noir dans leurs villes - , en hausse par rapport aux 51 % de 2021. En outre, les membres de l'ISHRS ont déclaré que le pourcentage moyen de cas de réparation dus à une greffe de cheveux antérieure sur le marché noir en 2024 était de 10 %, contre 6 % en 2021.

Dans le cadre de l'engagement de l'ISHRS à éduquer le public sur les dangers réels de ces cliniques de transplantation capillaire au noir, le site web Fight the FIGHT offre de nombreux matériels éducatifs en 10 langues, y compris, des flux en direct éducatifs pour les patients à partir de différents pays dans différentes langues, auxquels les patients peuvent accéder en tant que rediffusion archivée pour s'éduquer sur la façon d'éviter d'être victime d'une transplantation capillaire au noir. En outre, de nombreuses études de cas documentent l'expérience réelle des victimes entre les mains de cliniques de transplantation capillaire frauduleuses et illicites, ainsi que les conséquences durables de leurs opérations chirurgicales déformantes.

"Donner aux gens les moyens de prendre des décisions éclairées sur la santé de leurs cheveux est la pierre angulaire de la campagne Fight the FIGHT et a aidé d'innombrables patients atteints de perte de cheveux à prendre des décisions éclairées et informées sur les personnes qualifiées pour effectuer des greffes de cheveux", a déclaré Paul T. Rose, MD, JD, FISHRS, président du sous-comité Fight the FIGHT de l'ISHRS, à l'adresse suivante : . "Notre objectif est de continuer à sensibiliser au problème généralisé des cliniques de transplantation capillaire sur le marché noir et d'épargner aux patients souffrant de perte de cheveux la douleur et la dévastation infligées par ces pratiques frauduleuses qui nécessitent souvent de multiples procédures correctives".

L'ISHRS s'engage à assurer la sécurité des patients et s'efforce continuellement d'obtenir les meilleurs résultats pour tous les patients, en offrant à ses membres un enseignement et une formation de qualité supérieure afin d'améliorer leurs techniques. Pour s'assurer que les patients disposent des informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées quant à la personne qui effectuera leur chirurgie de restauration capillaire, l'ISHRS conseille vivement aux patients potentiels de comprendre la différence entre les procédures que seul un chirurgien peut effectuer et celles que seul un technicien peut réaliser.

Seul le chirurgien doit le faire :

Effectuer les antécédents médicaux et les examens pour assurer la réussite de la greffe

Éliminer les maladies capillaires susceptibles d'affecter la croissance et la chute des cheveux.

Dessiner la ligne des cheveux

Incisions dans la zone receveuse (lames, aiguilles, implants)

Incisions dans la zone donneuse (greffes de cicatrisation)

Placer des greffons avec des implanteurs pointus

Les techniciens ne peuvent que :

Tirez les greffons marqués par le chirurgien

Charger les implanteurs pointus et les livrer au chirurgien

Mise en place des greffons à l'aide de pinces ou d'implanteurs émoussés (après que le chirurgien a pratiqué toutes les incisions).

Le Dr Rose ajoute que chaque pays a ses propres lois et réglementations concernant le prélèvement et la mise en place des greffons par les techniciens. Dans certains pays, les techniciens ne sont pas autorisés à effectuer ces procédures et leurs actions peuvent être considérées comme illégales et donner lieu à des poursuites pénales.

Pour plus d'informations ou pour participer à cette campagne éducative et à cet événement mondial, contactez [email protected] et visitez www.HairTransplantRepairDay.org.

#Journée de la transplantation capillaire

L'atelier de chirurgie en direct de l'ISHRS met en lumière les complexités de la chirurgie réparatrice des cheveux

Les chirurgiens spécialisés dans la restauration des cheveux qui souhaitent affiner leurs compétences dans les cas de réparation complexes dus à des greffes de cheveux sur le marché noir ou à des blessures au cuir chevelu ou au visage sont encouragés à participer à l'atelier de maître de l'ISHRS sur la chirurgie reconstructive des cheveux à Bucarest, en Roumanie, du 7 au 9 novembre 2025.

Organisé par Felix Popescu, MD, PhD, président de l'ISHRS, et Marco Barusco, MD, FISHRS, co-président, cet atelier de trois jours sur la chirurgie en direct est conçu pour les praticiens chevronnés et les nouveaux praticiens intéressés par les dernières avancées et techniques chirurgicales pour corriger les résultats de la transplantation capillaire affectée par les opérateurs de cliniques de transplantation capillaire frauduleuses et illicites ou à la suite d'une blessure ou d'un traumatisme.

"De l'optimisation de l'anesthésie à la gestion des attentes du patient, la réparation des cas difficiles est un processus en plusieurs étapes qui nécessite un équilibre délicat entre compétences et science", a déclaré le Dr Barusco à l'adresse . "Les participants observeront plusieurs opérations chirurgicales en direct et auront l'occasion d'interagir avec le corps enseignant et les patients afin d'améliorer leur compréhension des cas de réparation complexes".

Pour plus d'informations sur cet atelier de chirurgie en direct de l'ISHRS, les participants intéressés peuvent contacter les présidents des ateliers à l'adresse suivante : [email protected].

À propos de l'ISHRS

L'International Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS) est une association médicale mondiale à but non lucratif et la principale autorité en matière de traitement de la perte de cheveux et de restauration capillaire. Elle compte 1 200 membres répartis dans 80 pays du monde entier. Avant tout, l'ISHRS se consacre à l'excellence des résultats pour les patients en promouvant les normes les plus élevées en matière de pratique médicale, d'éthique médicale et de recherche dans l'industrie de la restauration capillaire médicale. L'ISHRS dispense également une formation médicale continue aux médecins spécialisés dans la greffe de cheveux et s'engage à fournir les informations les plus récentes sur les traitements médicaux et chirurgicaux aux consommateurs souffrant de perte de cheveux, et le plus souvent d'alopécie androgénétique - la calvitie masculine et la perte de cheveux chez la femme. Fondée en 1993, elle est la première société internationale à promouvoir l'amélioration continue de la qualité et la formation des professionnels dans le domaine de la chirurgie de restauration capillaire. Pour plus d'informations et pour trouver un médecin, consultez le site www.ishrs.org.

À propos de l'enquête

Menée par Relevant Research Consulting d'Evanston, IL, États-Unis, l'ISHRS 2025 Practice Census est une compilation d'informations fournies uniquement par les médecins participants. Les informations publiées dans cette enquête ont été élaborées à partir d'informations historiques réelles et ne comprennent aucune information prévisionnelle. La marge d'erreur pour l'échantillon est de plus ou moins 5,4 % au niveau de confiance de 95 %. Pour une réimpression complète du rapport de recensement des pratiques de l'ISHRS 2025, visitez le site Hair Restoration Statistics.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1811888/5578583/ISHRS_LOGO_blue_no_oval_CMYK_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2803381/Hair_Transplant_Repair_Day___French___1080X1350__ID_914469d6ec03.jpg