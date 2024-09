"هايسنس" تستعرض ابتكاراتها التكنولوجية للمنازل الذكية في معرض IFA 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 12 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ -- كشفت هايسنس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، عن حلولها المبتكرة للمنازل الذكية في معرض IFA 2024، أكبر معرض تجاري للإلكترونيات الاستهلاكية في أوروبا.

وسلط المعرض الضوء على التزام هايسنس بتطوير التكنولوجيا المنزلية، مما يعكس التركيز الاستراتيجي للشركة على تعزيز تجربة المعيشة الذكية للمستخدمين في مختلف أنحاء العالم. وتعمل هايسنس على تلبية الطلب المتزايد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على تبني حلول التكنولوجيا المنزلية المتطورة، حيث تتوافق أحدث عروض المنازل الذكية للشركة تماماً مع متطلبات جمهور المنطقة المتمرسين في مجال التكنولوجيا، من خلال توفير حلول تعزز الراحة والكفاءة في الحياة اليومية.

وعرضت هايسنس خلال معرض IFA 2024، أحدث أجهزتها المنزلية الذكية بالإضافة إلى تطبيق ConnectLife المصمم لدمج الأجهزة الذكية بسلاسة في سيناريوهات الحياة اليومية لإعادة تعريف الطريقة التي يتفاعل بها المستخدمون مع منازلهم. وتم تجسيد شعار المعرض هذا العام "مستقبل التكنولوجيا القائم على السيناريوهات" من خلال ثلاثة سيناريوهات ذكية رئيسية هي غسيل الملابس الذكي والمطبخ الذكي ومكيّف الهواء الذكي.

ويتم تطوير كل تجربة من خلال نهج البحث والتطوير القائم على سيناريوهات الحياة اليومية من هايسنس، والذي يمنح الأولوية لاحتياجات المستخدم الحقيقية:

• يبسط غسيل الملابس الذكي عملية العناية بالملابس من خلال الضبط الآلي والمراقبة عن بعد.

• يعمل المطبخ الذكي على تبسيط عملية طهي الطعام باستخدام الأجهزة المتصلة بالشبكات والتي تعمل على تخصيص عملية إعداد الوجبات.

• يعمل مكيف الهواء الذكي على ضمان بيئة معيشة أكثر صحة من خلال ضبط جودة الهواء بطريقة ذكية.

ولتطبيق سيناريوهات المعيشة الذكية، قدمت هايسنس مجموعة من المنتجات المبتكرة التي تتوافق وتتكامل بسلاسة مع تطبيق ConnectLife.

تجسد ثلاجة PureFlat الذكية من هايسنس تجربة المطبخ الذكي المتميزة التي يتيحها تطبيق ConnectLife، حيث تأتي مزودة بشاشة TFT قياس 21 بوصة تعمل باللمس، وتقدم مجموعة كبيرة من المزايا. وتتبع ميزة AI Recipe مخزون الطعام لاقتراح وصفات مخصصة بناءً على المكونات المتوفرة وتواريخ انتهاء صلاحيتها. وتعمل ميزة ConnectLife Hub كمركز للتحكم في الأجهزة المنزلية، حيث تتيح للمستخدم ضبط إعدادات درجة الحرارة عن بعد من خلال تطبيق ConnectLife. وبالإضافة إلى ذلك، تتيح ميزة AI ECO تنشيط وضع توفير الطاقة على الأجهزة بلمسة بسيطة. وتوفر هذه الثلاجة بفضل نظام التبريد ثنائي التقنية وخاصة My Fresh Choice وموزع الثلج والماء على الباب، تحكماً فعالاً في درجة الحرارة وخيارات تخزين مرنة ووصولاً مريحاً إلى المشروبات الباردة.

وتقدم غسالات الملابس Series 7i من هايسنس تجربة غسيل استثنائية مع مجموعة من الميزات الذكية، حيث توفر شاشة iPlay™ الذكية واجهة سهلة الاستخدام، في ما يضمن نظام الرشاشات ثلاثي القنوات iJet™ تجربة غسيل دقيقة للملابس. وتتيح ميزة iFit™ المدمجة سهولة التكامل في الخزائن، مما يحسن المساحة. وتعمل القدرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تعزيز الأداء من خلال ميزة AI Super Wash، التي تقوم بضبط معايير الغسيل بناءً على وزن الملابس ونوع الأقمشة ومستوى الماء وحالته. ويوفر برنامج AI Super Dry في مجفف الملابس Series 7i تجفيفاً دقيقاً مع مستشعر الرطوبة ثلاثي الأبعاد للكشف الدقيق عن مستويات الرطوبة.

ويوفر فرن Hi8 Seris من هايسنس مجموعة من وظائف الطهي تشمل القلي الهوائي والتسخين المسبق السريع ووضع البيتزا. كما تساعد سعته الكبيرة وأبوابه المميزة على تسهيل عملية طهي الطعام وتنظيف الفرن. وتوفر شاشة VisonPlus واجهة سهلة الاستخدام لاستكشاف برامج الطهي والإعدادات. وتساعد ميزات مثل Steam Clean Pro وPyrolytic Self Clean وRemovable Door&Glass على تسهيل عملية تنظيف الفرن. ويقدم فرن Hi 9 Series من هايسنس ميزات متطورة مثل تقنية InCamera المدعومة بالذكاء الاصطناعي للطهي الذكي، وميزة الفتح والقفل التلقائي للباب. وتوفر شاشة TFT الكبيرة واجهة سهلة الاستخدام لاستكشاف أكثر من 140 وصفة وخاصة طهي مبرمجة مسبقاً. ومن خلال الدمج مع تطبيق ConnectLife، يوفر فرن Hi 9 تجربة طهي مريحة وفعالة.

وتتميز أجهزة تكييف الهواء Energy Pro X من هايسنس بتبريد وتدفئة فعالين مع خصائص متطورة موفرة للطاقة. وتعمل خاصية AI Smart Airflow على ضبط اتجاه الهواء وفقاً لمكان المستخدم واحتياجاته، مما يضمن الراحة المثلى. وتعمل تقنية HI-NANO على تحسين جودة الهواء من خلال إطلاق أيونات عالية التركيز للقضاء على فيروس H1N1 بنسبة 92.6%، وبكتيريا إيكولاي بنسبة 88.54%، وجسيمات PM2.5 بنسبة 60.07% في ساعتين. ويعمل نظام التحكم TMS على ضبط درجة الحرارة والرطوبة بذكاء من خلال تحليل الظروف الداخلية المختلفة، مما يوفر بيئة مريحة بما يتوافق مع احتياجات كل مستخدم.

وإلى جانب أجهزة تكييف الهواء المنزلية، تعد مضخة الحرارة Hi-Therma ATW من هايسنس خياراً مثالياً لتدفئة الغرف، وخاصةً في أوروبا. وتشتهر مضخة الحرارة Hi-therma II R290 ATW من هايسنس بأدائها المتميز وخصائصها الصديقة للبيئة، مع تصنيف كفاءة الطاقة A+++، والتشغيل المستقر في درجات حرارة منخفضة تصل إلى -25 درجة مئوية، وحرارة قصوى لمخرج المياه تصل إلى 65 درجة مئوية، مع المرونة للتحكم في ما يصل إلى 7 غرف مستقلة. وعلاوةً على ذلك، نجح الجيل الأول من أجهزة تكييف الهواء Hi-Therma Split (R32) في اجتياز الاختبار الشتوي الصارم الذي أجرته مؤسسة VDE الألمانية وحصل على شهادة رقم 001 في مدينة موهي شديدة البرودة في الصين.

حول هايسنس

تأسست هاييسنس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، عام 1969، ولديها حضور في أكثر من 160 دولة حول العالم. وتمنح الشركة المتخصصة في الوسائط المتعددة والأجهزة المنزلية وحلول تكنولوجيا المعلومات، الأولوية للنزاهة والابتكار والاستدامة.

ومع أكثر من 50 عاماً من الخبرة، تقدم هايسنس منتجات عالية الجودة وخدمات ما بعد البيع الاستثنائية وضمانات شاملة. وتعد الشركة رائدة في التقنيات المتطورة مثل تقنيات أجهزة التلفاز التي تعمل بالليزر وتقنيات التحكم في الإضاءة الخلفية ULED Local Dimming وتقنيات الرقائق، حيث تطور رقائق فائقة الوضوح بدقة 8K، ورقائق TV SoC ورقائق الذكاء الاصطناعي. وبعيداً عن الإلكترونيات الاستهلاكية، تتفوق هايسنس في قطاعات الأعمال بين الشركات مثل النقل الذكي والتكنولوجيا الطبية والوحدات البصرية.

وتمتلك هايسنس بكل فخر علامات تجارية شهيرة مثل أجهزة تلفاز توشيبا وجورينج وكيلون ورونشين وأسكو، مما يعزز مكانتها في الأسواق الدولية. وباعتبارها راعياً للفعاليات الرياضية الكبرى، ارتبط اسم هايسنس بمجموعة من الفعاليات مثل كأس العالم لكرة القدم 2022، وبطولة أمم أوروبا لكرة القدم وبطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا، بالإضافة إلى أندية

مثل باريس سان جيرمان.

في عام 2024، عززت هايسنس شراكاتها الرياضية من خلال عقد تحالف استراتيجي مع نادي ريال مدريد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يؤكد التزامها المستمر بالابتكار والتميز.

وتواصل هايسنس من خلال 34 مجمعاً صناعياً و26 منشأة للبحث والتطوير و66 شركة دولية، موقعها الريادي على مستوى الصناعة من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات. وتضمن هايسنس من خلال مقرها الإقليمي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى 5 مكاتب تنتشر في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التصنيع والابتكار والتوزيع بكفاءة لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء في سوق المنطقة. للاطّلاع على آخر المستجدات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://hisenseme.com/.

