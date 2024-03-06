"هايسنس" تطلق حملة "صُنع لرمضان"

تخفيضات كبرى وضمانات ممتدة على مجموعة مميزة من منتجات هايسنس عبر متاجر التجزئة والمنصات الذكية

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 6 مارس / آذار 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت هايسنس، الشركة الرائدة عالمياً في تصنيع الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، عن إطلاق حملة "صُنع لرمضان". وتقدم هايسنس من خلال الحملة تخفيضات كبرى وضمانات ممتدة على مجموعة من المنتجات المتميزة احتفالاً بروح العطاء والترابط المجتمعي خلال شهر رمضان المبارك.

وتقدم حملة "صنع لرمضان" من هايسنس، والتي جرى إطلاقها بالفعل في مختلف أنحاء دولة الإمارات، تخفيضات تصل إلى 30% على المنتجات المتوفرة في متاجر متعددة وعبر شبكة الإنترنت، مما يتيح للعملاء ترقية أجهزة الترفيه المنزلي والأجهزة المنزلية الأخرى بأسعار لا تقبل المنافسة.

Hisense Launches “Made for Ramadan” Campaign

لتزم هايسنس بتعزيز أجواء رمضان لعملائها سواء كانوا يجتمعون لمشاركة اللحظات السعيدة بصحبة العائلة أثناء مشاهدة مسلسلاتهم الرمضانية المفضلة على أجهزة تلفاز هايسنس، أو إعداد وجبات شهية باستخدام مكونات طازجة يتم حفظها بشكل مثالي داخل ثلاجات هايسنس الذكية. وتهدف منتجات هايسنس إلى صنع لحظات سعيدة وخلق ذكريات دائمة وروابط قوية خلال الشهر الكريم.

وتساعد هايسنس العائلات على الاحتفال بشهر رمضان بكل سعادة وسهولة، وذلك بفضل الصور النابضة بالحياة لأجهزة تلفاز Mini ULED 4K والأداء الفعال للثلاجات الذكية التي تساعد على حفظ المكونات اللازمة لتحضير الإفطار والسحور.

عروض لا تقبل المنافسة على أجهزة ضرورية:

أجهزة تلفاز Mini-LED ULED 4K من هايسنس: تقدم هذه الأجهزة المصممة لتوفير أفضل تجربة ترفيهية، خصومات تصل إلى 30% مع ضمان لمدة عامين على طرازات مختارة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء الاستمتاع بباقة VIP لمدة 12 شهراً على منصة البث العربية "شاهد" عند شراء أجهزة تلفاز مختارة.

أجهزة تلفاز الليزر من هايسنس: صممت أجهزة تلفاز الليزر من هايسنس للارتقاء بتجربة مشاهدة الأفلام العائلية، وتأتي هذه الأجهزة مع خصومات تصل إلى 30 % وضمان لمدة عامين على طرازات مختارة. ويمكن للعملاء الاستمتاع بباقة VIP لمدة 12 شهراً على منصة البث العربية "شاهد" عند شراء أجهزة تلفاز مختارة، مما يعزز تجارب الترفيه طوال شهر رمضان.

ثلاجة هايسنس الذكية: صممت الثلاجة الذكية خصيصاً لمشاركة التقاليد والروابط بين أفراد العائلة، ويمكن للعملاء الحصول عليها مع خصم 20 % وضمان لمدة عامين على طرازات مختارة.

غسالات الملابس الذكية من هايسنس: يمكن للعملاء الاستفادة بخصومات تصل إلى 20 % وضمان لمدة عامين على طرازات مختارة من غسالات الملابس الذكية من هايسنس.

لمزيد من المعلومات وللاطلاع على المجموعة الكاملة من المنتجات المعروضة، يمكن للعملاء زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة هايسنس أو متجر العلامة التجارية في دبي هيلز مول بالإضافة إلى أقرب متاجر التجزئة المعتمدة.

حول هايسنس

تأسست هاييسنس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، عام 1969، ولديها حضور في أكثر من 160 دولة حول العالم. وتمنح الشركة المتخصصة في الوسائط المتعددة والأجهزة المنزلية وحلول تكنولوجيا المعلومات، الأولوية للنزاهة والابتكار والاستدامة.

ومع أكثر من 50 عاماً من الخبرة، تقدم هايسنس منتجات عالية الجودة وخدمات ما بعد البيع الاستثنائية وضمانات شاملة. وتعد الشركة رائدة في التقنيات المتطورة مثل تقنيات أجهزة التلفاز التي تعمل بالليزر وتقنيات التحكم في الإضاءة الخلفية ULED Local Dimming وتقنيات الرقائق، حيث تطور رقائق فائقة الوضوح بدقة 8K، ورقائق TV SoC ورقائق الذكاء الاصطناعي. وبعيداً عن الإلكترونيات الاستهلاكية، تتفوق هايسنس في قطاعات الأعمال بين الشركات مثل النقل الذكي والتكنولوجيا الطبية والوحدات البصرية.

وتمتلك هايسنس بكل فخر علامات تجارية شهيرة مثل أجهزة تلفاز توشيبا وجورينج وكيلون ورونشين وأسكو، مما يعزز مكانتها في الأسواق الدولية. وباعتبارها راعياً للفعاليات الرياضية الكبرى، ارتبط اسم هايسنس بمجموعة من الفعاليات مثل كأس العالم لكرة القدم 2022، وبطولة أمم أوروبا لكرة القدم وبطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا، بالإضافة إلى أندية مثل باريس سان جيرمان.

وتواصل هايسنس من خلال 34 مجمعاً صناعياً و25 منشأة للبحث والتطوير و66 شركة دولية، موقعها الريادي على مستوى الصناعة من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات. وتضمن هايسنس من خلال مقرها الإقليمي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى 5 مكاتب تنتشر في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التصنيع والابتكار والتوزيع بكفاءة لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء في سوق المنطقة. للاطّلاع على آخر المستجدات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://hisenseme.com/.

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