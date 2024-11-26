"هايسنس" تطلق حملة تخفيضات نهاية العام في دولة الإمارات مع خصومات تصل إلى 55%

دبي، الإمارات العربية المتحدة

26 نوفمبر / تشرين ثاني 2024

أعلنت هايسنس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، عن إطلاق حملة تخفيضات نهاية العام "Unlocked for Exclusive Surprises" في دولة الإمارات. وتستمر هذه الحملة حتى 5 ديسمبر 2024، وتقدم تخفيضات تصل إلى 55% على المنتجات المتميزة، وتدعو المستهلكين إلى الاستفادة من الخصومات المذهلة والارتقاء بأجواء منازلهم من خلال تبني أحدث التقنيات والأجهزة المبتكرة.

Hisense Launches "Unlocked for Exclusive Surprises" End-of-Year Sale in UAE

ويرتقي جهاز العرض C1 Mini Projector بتجربة وسائل الترفيه إلى مستويات جديدة، حيث يعد رفيقاً مثالياً لتجارب مشاهدة الأفلام السينمائية. ويتميز هذا الجهاز بصغر حجمه وأدائه القوي، حيث يوفر صوراً مذهلة وتفاصيل فائقة الوضوح، ويجمع بسلاسة بين المرونة والترفيه الغامر وأناقة التصميم.

ويعيد تلفاز ULED MiniLED U7 تعريف الترفيه المنزلي، حيث جرى تصميمه لعرض الألعاب الإلكترونية والأحداث الرياضية والبث. وتضمن الألوان النابضة بالحياة، والتباين الدقيق، ووضع AI Sports Mode، معالجة حركة الصورة بشكل مثالي، في ما توفر ميزات IMAX Enhanced والصوت المحيطي متعدد القنوات تجربة سينمائية حقيقية.

ويمكن للجمهور جلب متعة السينما إلى المنزل مع شاشة TriChroma™ قياس 100 بوصة الخاصة بأجهزة تلفاز الليزر 100L9H المزودة بتقنية Dolby Vision ودقة 4K فائقة السطوع، حيث ينبض كل مشهد بالحياة من خلال تفاصيل واضحة ودقيقة، مما يجعل هذا التلفاز مثالياً لأمسيات مشاهدة الأفلام أو الألعاب الرياضية.

وفي إطار حملة "Unlocked for Exclusive Surprises"، يمكن للمتسوقين في دولة الإمارات الاستمتاع باشتراك مجاني لمدة 12 شهراً في خدمة شاهد VIP، والحصول على ضمان ممتد لثلاث سنوات.

وتضمن تقنية التبريد المتطورة بقاء المأكولات طازجة لفترة أطول مع ثلاجات Super Cooling Series العصرية والمصممة لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة والتحكم الدقيق في درجة الحرارة، كما أنها تجمع بين الاستخدام المريح والوظائف العملية.

وتمتزج المساحات الداخلية الفسيحة، وتصميم الباب المسطح الأنيق، وأنظمة التبريد الذكية بسلاسة في ثلاجة RQ759 Smart PureFlat، التي تجمع بين الإبداع والأناقة وتضيف لمسة جمالية وعملية إلى أجواء أي مطبخ معاصر.

وأصبحت عملية غسيل الملابس أكثر ذكاءً وكفاءة مع غسالة الملابس 7S Smart Series، والتي تتميز بعناصر تحكم سهلة وإعدادات صديقة للبيئة، وتوفر دورات غسيل أسرع وتنظيفاً سلساً، مما يجعل منها إضافة قيمة لأي منزل.

وتتعامل غسالة الأطباق الذكية HS673C90BME مع أصعب تحديات التنظيف بكل سهولة، بفضل دورات الغسيل المتقدمة والتشغيل الموفر للطاقة والتصميم الأنيق، حيث تضمن هذه الغسالة عالية الأداء أطباقاً نظيفة ولامعة في كل مرة.

وتوفر تخفيضات نهاية العام "Unlocked for Exclusive Surprises" من هايسنس، فرصة فريدة من نوعها لتجربة أفضل مستويات الترفيه والراحة والأناقة. وفي ظل العروض الترويجية التي تستمر حتى 5 ديسمبر 2024، توفر هذه الحملة إمكانية الوصول إلى تكنولوجيا هايسنس الحائزة على جوائز بأسعار استثنائية، مما يجعل منها فرصةً مثاليةً لترقية الأجهزة المنزلية وتحسين الحياة اليومية.

التوافر في دول مجلس التعاون الخليجي

يمكن للمتسوقين في دولة الإمارات الاستمتاع بهذه العروض الترويجية الحصرية، كما تتوفر منتجات هايسنس المتميزة أيضاً في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي من خلال شركات التجزئة الرائدة مثل كارفور، وشرف دي جي، ولولو، بالإضافة إلى منصات التجزئة عبر الإنترنت مثل Amazon.ae وNoon.com.

حول هايسنس

تأسست هاييسنس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، عام 1969، ولديها حضور في أكثر من 160 دولة حول العالم. وتمنح الشركة المتخصصة في الوسائط المتعددة والأجهزة المنزلية وحلول تكنولوجيا المعلومات، الأولوية للنزاهة والابتكار والاستدامة.

ومع أكثر من 50 عاماً من الخبرة، تقدم هايسنس منتجات عالية الجودة وخدمات ما بعد البيع الاستثنائية وضمانات شاملة. وتعد الشركة رائدة في التقنيات المتطورة مثل تقنيات أجهزة التلفاز التي تعمل بالليزر وتقنيات التحكم في الإضاءة الخلفية ULED Local Dimming وتقنيات الرقائق، حيث تطور رقائق فائقة الوضوح بدقة 8K، ورقائق TV SoC ورقائق الذكاء الاصطناعي. وبعيداً عن الإلكترونيات الاستهلاكية، تتفوق هايسنس في قطاعات الأعمال بين الشركات مثل النقل الذكي والتكنولوجيا الطبية والوحدات البصرية.

وتمتلك هايسنس بكل فخر علامات تجارية شهيرة مثل أجهزة تلفاز توشيبا وجورينج وكيلون ورونشين وأسكو، مما يعزز مكانتها في الأسواق الدولية. وباعتبارها راعياً للفعاليات الرياضية الكبرى، ارتبط اسم هايسنس بمجموعة من الفعاليات مثل كأس العالم لكرة القدم 2022، وبطولة أمم أوروبا لكرة القدم وبطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا، بالإضافة إلى أندية

مثل باريس سان جيرمان.

في عام 2024، عززت هايسنس شراكاتها الرياضية من خلال عقد تحالف استراتيجي مع نادي ريال مدريد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يؤكد التزامها المستمر بالابتكار والتميز.

وتواصل هايسنس من خلال 34 مجمعاً صناعياً و26 منشأة للبحث والتطوير و66 شركة دولية، موقعها الريادي على مستوى الصناعة من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات. وتضمن هايسنس من خلال مقرها الإقليمي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى 5 مكاتب تنتشر في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التصنيع والابتكار والتوزيع بكفاءة لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء في سوق المنطقة. للاطّلاع على آخر المستجدات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://hisenseme.com/.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2566552/Hisense_Middle_East.jpg