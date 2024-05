.Kohler Co تحصد جوائز مرموقة في التصميم العالمي: الجائزة الذهبية المرموقة من iF لتصميم المنتجات و12 جائزة إضافية من iF لتصميم المنتجات

كوهلر، ويسكونسن, 14 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- حصلت .Kohler Co على 13 جائزة من iF لتصميم المنتجات تحت علاماتها التجارية Kohler وMira وKlafs، لتبرز بذلك أثرها الواضح على التصميم والابتكار العالمي. ففي مسابقة iF لتصميم المنتجات لهذا العام، فازت تصميمات منتجات .Kohler Co بجوائز عن عدة فئات، أبرزها الجائزة الذهبية المرموقة، والتي منحت .Kohler Co مكانًا بين 75 من المُتوَّجِين بالجوائز الذهبية فقط في حفل توزيع الجوائز القادم في برلين. تمثل جوائز .Kohler Co المتعددة تصميمات وتقنيات مبتكرة تم تطويرها في الاستوديوهات العالمية للشركة في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند والصين.

ومع وجود 10,800 مشاركة من 72 دولة، تعد جائزة iF لتصميم المنتجات واحدة من أعرق مسابقات التصميم وأكثرها صلة في العالم. أن تكون الحائز على جائزة iF لتصميم المنتجات فهذا يعني أنك اجتزت اختيارًا صارمًا من مرحلتين يجريه خبراء تصميم مشهورين يُقيِّمُون الطلبات استنادًا إلى الفكرة والشكل والوظيفة والتنوع والتأثير.

إن الإبداع والتصميم الرائدين هما قلب وروح أخلاقيات .Kohler Co، كما أن فِرَقِها من المبدعين البارزين حول العالم هم الأساس لبعض العلامات التجارية الأكثر شهرة في تصميم المنازل. ولطالما اكتسبت الشركة سمعة طيبة في الابتكار والفن والتصميم في حين تمتلك أيضًا فلسفة تشغيلية متأصلة في روح ريادة الأعمال والمثابرة والتواضع.

يقول David Kohler، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة .Kohler Co، "منذ أكثر من 150 عامًا، كرّست .Kohler Co جهودها لتعزيز الابتكار والتصميم منقطع النظير. إنه لشرف عظيم أن يتم الاعتراف بشغف وفطنة فِرق التطوير لدينا. إن هذا الاعتراف من iF يؤكد التزامنا المستمر بإيجاد حلول مؤثرة في جميع الأسواق حول العالم."

هذا وقد تم الاحتفال ببراعة تصميمات .Kohler Co لأكثر من قرن، من بينها تركيب مميز لتركيبات الحمامات الملونة الخاصة بالشركة في عشرينيات القرن الماضي في متحف متروبوليتان للفنون في مانهاتن، والشراكات الكبرى مع فنانين ومصممين مشهورين عالميًا، وعرض التركيبات في بعض أكثر التصميمات قداسةً في مكة والبيئات المصممة على مستوى عالمي، وعشرات الجوائز التي تغطي فئات لا تعد ولا تحصى من المنتجات. كما حصلت تصميمات منتجات .Kohler Co على ما يقرب من 100 جائزة iF في العقدين الماضيين وحدهما، فضلاً عن حصولها على أعلى التصنيفات في جميع جوائز التصميم العالمية الرائدة، وأبرزها Red dot وIDEA وFast Company.

مرحاض الصرف الصحي القائم على حاوية KOHLER Loope KOHLER Loope container based sanitation toilet الحائز على جائزة iF الذهبية لتصميم المنتجات لعام 2024 - وأول حائز على جائزة المستوى الذهبي للشركة على الإطلاق - هو حل صرف صحي بدون مياه يتكامل مع نماذج جمع نفايات الصرف الصحي القائمة على الحاويات. صُمّم هذا الحل لجلب الصرف الصحي الآمن إلى البيئات الحضرية الكثيفة حيث غالبًا ما تكون الخيارات البديلة غير موجودة. تم تطوير مرحاض Loope ضمن منصة ابتكارات Kohler من أجل الخير (Kohler's Innovation for Good)، وهي حَاضِنَة داخلية تركز على خلق فرص عمل جديدة ذات غرض اجتماعي وبيئي. تعتمد حلول ابتكارات Kohler من أجل الخير (IfG) على إحداث تأثيرات إيجابية على المجتمعات والحياة في جميع أنحاء العالم من خلال زيادة الوصول إلى المياه الآمنة والصرف الصحي.

مرحاض Loope مستوحى من هدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة رقم 6 "ضمان الوصول إلى الصرف الصحي الآمن وبأسعار معقولة للجميع"، وأشار أعضاء لجنة تحكيم جوائز iF لتصميم المنتجات إلى أن "هذا مثال رائع على ابتكار التصميم في خدمة البشرية".

تقول Laura Kohler، رئيس مكتب الحياة المستدامة لشركة.Kohler Co، "كجزء من محفظتنا الابتكارية من أجل الخير، يحمل مرحاض Loope في طياته إمكانية حقيقية للتأثير بشكل إيجابي على عدد كبير من الأرواح حول العالم. إن الفوز بالجائزة الذهبية iF لتصميم المنتجات يجلب الاهتمام الذي تشتد الحاجة إليه لمشكلة الصرف الصحي غير الآمن الذي يؤثر على الكثير من الناس. هذه المنتجات وغيرها من المنتجات الناشئة عن برنامج حَاضِنَة ابتكارات Kohlerمن أجل الخير (IfG) الخاص بنا تُسخّر شغف الشركاء لتطوير حلول هادفة توفر وصولاً أكبر إلى الحياة المستدامة."

حازت .Kohler Co – تحت علاماتها التجارية Kohler وMira وKlafs – على 12 جائزة إضافية من iF لتصميم المنتجات عن حلول في الاستحمام وصنابير الحمامات والمراحيض والأحواض والتخزين وصنابير المطابخ وحمامات البخار:

نظام ميرا سيليكت فليكس شاور Mira Select Flex Shower System

باراليل فوسيت Parallel Faucet

سيفيدا ستيم لاف Sveda Steam Lav

انتليكس سمارت فلاش فيس بليت Intelex Smart Flush Faceplate

كارينج 3.0 يورين اناليسيز تويلت Karing 3.0 Urinalysis Smart Toilet

كارينج 3.0 يورين اناليسيز انترفيس Karing 3.0 Urinalysis Interface

اكسسوارات Spacity Storage Accessory

صنبور All-in-one Beverage Faucet

جهاز SpaViva Handshower with All-in-One Cleansing Device

مقابض ModernLife Edge Decorative Handles

Klafs S11 Sauna من تصميم Studio F.A. Porsche

Klafs S1 Sauna black edition من تصميم Henssler & Schultheiss Design

يقول Michael Seum، نائب الرئيس للتصميم الصناعي العالمي لشركة .Kohler Co "إن تصميمات منتجاتنا تتمحور حول الإنسان، ونسعى جاهدين لخلق تفاعلات عميقة وتجارب لا تُنسى لعملائنا. نشعر بالتواضع إزاء القائمة الهائلة من الجوائز التي حصلنا عليها من منظمة iF، ومتحمسون لمشاهدة رؤيتنا ترتقي إلى قمة تقييم التصميم العالمي."

يختلف توافر اللون حسب المنطقة. يرجى الاتصال بصالة العرض المحلية للحصول على المعلومات.

