شركة Kohler Co. مُرشّحة لجائزة FuoriSalone ضمن أسبوع التصميم في ميلان (Milan Design Week) عن نُصبها الفني مع الفنان/المصمم Samuel Ross

النُصب الفني ، بعنوان Terminal 02 ، و الإصدار المحدود من المرحاض الذكي ، بعنوان Formation 02

أسدلت Kohler الستار عن نُصب فنيّ كبير الحجم، بعنوان Terminal 02 وإصدار محدود جديد من المرحاض الذكي بعنوان Formation 02، بالتعاون مع المصمم والفنان Dr. Samuel Ross MBE واستوديو التصميم الصناعي الخاص به، المُسمى SR_A، في تدشين للتكرار الثاني للشراكة متعددة السنوات بين Kohler و SR_A.

ويدعو الشكل النحتيّ المتّسم بالوحشية التعبيرية لنُصب Formation 02 الزائرين إلى إعادة النظر في السمات المادية للمرحاض، مع دمج أحدث التقنيات المتطورة لشركة Kohler's في الوقت نفسه. والقطعة الفنية الجديدة معروضة في قلب Terminal 02، وهو نُصب فنيّ غامر في Palazzo del Senato.

وتُعد Terminal 02 مثل شبكة شبيهة بالمضمار المكوّن من الأنابيب الصناعية التي تؤدي إلى نُصبFormation 02 الفني. وتتيح هذه التجربة للزوار مشاهدة تدفق المياه بأشكال ومستويات مختلفة، ودمج مفاهيم التدفق والتحكم مع الاكتشاف واللعب، واستخدام عناصر المناظر الطبيعية الموازية للهندسة الصناعية. وتقع المنتجات والنُصب الفنية ذات الطابع الصناعي الوحشي بين الأعمدة الكبرى لقصر Palazzo del Senato التاريخي، مما يضع عناصرها المعمارية الكلاسيكية في مناظرة مع السماء فوقها. إن هذا النُصب الفني، بتكريمه للحرفية التقليدية مع دفع الحدود لإعادة تعريف وجهات النظر عن ماهية المياه، يجسّد الفلسفة المشتركة بين Kohler وSR_A.

جناح Kohler Co. في معرض Salon del Mobile

تُقدم Kohler Co. عرضًا مذهلًا عبر علاماتها التجارية Kohler و Kallista و Kast و Klafs في معرض الحمام الدولي (قاعة 06، المساحات A38 و A40).

ويدعو الجناح، الذي صممه استوديو التصميم الدوليّ Yabu Pushelberg، الزوّار إلى رحلة ساحرة حيث يتقاطع الفن والتصميم والتكنولوجيا والرفاهية ويجلبوا مفهوم التجربة الشخصية والرفاهية الغامرة إلى مستوى جديد.

ويعتمد تصميم الجناح على تراث Kohler الغني، مما يستحضر الماء في الحركة ويأخذ الضيوف في استكشاف مبهر للشكل والملمس والضوء. ومن خلال سلسلة من المساحات المنحنية، يتم تقديم العلامات التجارية لـ Kohler's Co. لتعرض أحدث الابتكارات في مجال التصميم وعالم الاستشفاء — من صنابير ومعدات أنيقة إلى أحواض الحمام الفاخرة ومقصورات الاستحمام ذات الطابع المستقبلي وأحواض الساونا التي لم تخضع للحلول الوسط. وقد تم تصميم كل لمسة زُخرفية بعناية لتسليط الضوء على التكامل السلسل للشكل والوظيفة، مما يدل على التزام Kohler's Co. الثابت بالحرفية والجودة.

وقد تعاونت Kohler أيضًا مع DS & Durga لإضافة عنصر شمّي إلى المعرض. والعطر المختار ، بعنوان "Concrete After Lightning"، هو رائحة نظيفة ومنعشة تُكمل العرض المذهل الذي تخيله Kohler و Yabu Pushelberg. بالإضافة إلى ذلك، قام الفنان الموسيقي Myndstream بتنظيم الأجواء الصوتية بمهارة عالية مما يعزز التجربة الحسّية لجناح Kohler Co. في Salone del Mobile، لكي يتميز الجناح عن البيئة الصاخبة المحيطة في المعرض.

ويتضمن الجناح ايضًا منحوتة رائعة بعنوان Scuola di Pesci Milan للفنان David Franklin. ويوضح العمل الإمكانات التحويلية للإبداع والخيال، حيث يدعو المارة للمشاركة في تجربة فنية مشتركة من خلال تقديم موضوع مثير من العالم الطبيعي.

نبذة عن .Kohler Co

لقد كانت Kohler Co. وما زالت منذ 150 عامًا رائدة عالميًا في التصميم والابتكار، وذلك بتكريس جهودها لتقديم الحياة الكريمة من خلال منتجات المطبخ والحمام؛ من الخزائن الفاخرة، والبلاط والإضاءة؛ ونشر حلول الطاقة وتجارب الضيافة الفاخرة وبطولات الجولف الكبرى. تأسست الشركة الخاصة Kohler Co. في عام 1873 ويقع مقرها الرئيسي في Kohler بولاية ويسكونسن الأمريكية. كما تطور الشركة حلولا لمعالجة القضايا المُلِحة، مثل المياه النظيفة والصرف الصحي، للمجتمعات المحرومة في جميع أنحاء العالم لتحسين نوعية الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية.

Palazzo del Senato Salone del Mobile Via Senato 10 Fiera Milano Rho - S.S. del Sempione 28 - Rho من الثلاثاء 16 أبريل إلى الأحد 21 أبريل من الثلاثاء 16 أبريل إلى الأحد 21 أبريل مفتوح يوميًا من الساعة 12:00 مساءً إلى الساعة 10:00 مساءً مفتوح يوميًا للصحافة: من الساعة 8:30 صباحًا إلى 6:30 مساء



