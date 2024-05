Kohler Co. Raih Penghargaan Bergengsi Untuk Desain Global: iF Design Award Emas Impian dan 12 Penghargaan iF Design Lainnya

KOHLER, Wis., 14 Mei 2024 /PRNewswire/ -- Kohler Co. meraih 13 penghargaan desain produk iF untuk merek Kohler, Mira, dan Klafs. Penghargaan ini menegaskan besarnya dampak Kohler atas desain dan inovasi global. Dalam kompetisi desain iF tahun ini, desain produk Kohler mendapatkan pengakuan dalam beberapa kategori, termasuk penghargaan Emas impian yang menjadikan Kohler salah satu di antara 75 peraih penghargaan Emas saat upacara penghargaan mendatang di Berlin. Berbagai penghargaan yang diraih Kohler mewakili desain dan teknologi inovatif yang dikembangkan di setiap studio global Kohler – di Amerika Serikat, Inggris, India, dan Tiongkok.

Kohler Co. secured 13 iF product design awards under its Kohler, Mira and Klafs brands, emphasizing the company’s significant impact on global design and innovation.

Diikuti 10.800 peserta dari 72 negara, iF Design Award adalah salah satu lomba desain paling bergengsi dan relevan di dunia. Penerima iF Design Award harus lulus seleksi ketat dua tahap oleh para ahli desain ternama yang mengevaluasi kiriman peserta berdasarkan ide, bentuk, fungsi, perbedaan, dan dampak.

Kreativitas dan desain terdepan adalah pusat etika Kohler; dan tim Kohler yang beranggotakan para pencipta yang berani di seluruh dunia merupakan dasar beberapa merek paling ikonik dalam desain rumah. Kohler telah membangun reputasi dalam hal inovasi, kesenian, dan desain serta memiliki filosofi pengoperasian yang berakar pada semangat kewirausahaan, keuletan, dan kerendahan hati.

"Selama lebih dari 150 tahun, Kohler berkomitmen untuk memajukan inovasi dan desain yang tak tertandingi. Pengakuan atas semangat dan kecerdasan tim pengembangan kami merupakan kehormatan yang luar biasa," kata David Kohler, Pimpinan dan CEO Kohler Co. "Pengakuan dari iF ini menegaskan komitmen kami yang tiada henti untuk menciptakan solusi yang berdampak di semua pasar di seluruh dunia."

Kehebatan desain Kohler mendapat pujian selama lebih dari satu abad, termasuk pemasangan fitur perlengkapan kamar mandi berwarna tahun 1920-an di Metropolitan Museum of Art di Manhattan, berbagai kemitraan penting dengan seniman dan desainer terkenal di dunia, instalasi yang sangat memikat pada beberapa kiblat desain yang paling dihormati dan lingkungan desain kelas dunia, serta lusinan penghargaan atas berbagai kategori produk. Desain produk Kohler telah meraih hampir 100 penghargaan iF dalam dua puluh tahun saja dan menduduki peringkat teratas untuk semua penghargaan desain global yang terkemuka, termasuk Red dot, IDEA, dan Fast Company.

Toilet Container-Based Sanitation (CBS) KOHLER Loope, penerima iF GOLD Product Design Award tahun 2024 – dan penerima penghargaan Emas yang pertama di Kohler – adalah solusi sanitasi tanpa air yang terintegrasi dengan model pengumpulan sampah Container-Based Sanitation. Program ini dirancang untuk menghadirkan sanitasi yang aman di lingkungan perkotaan yang padat di mana seringkali tidak ada pilihan alternatif. Toilet Loope dikembangkan dalam platform Innovation for Good (IfG) Kohler, sebuah inkubator internal yang berfokus pada penciptaan peluang bisnis baru dengan tujuan sosial dan lingkungan hidup. Solusi IfG berakar pada upaya memberikan dampak positif terhadap komunitas dan kehidupan di seluruh dunia dengan cara meningkatkan akses ke air bersih dan sanitasi.

Toilet Loope terinspirasi oleh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB No. 6 tentang "memastikan akses terhadap sanitasi yang aman dan terjangkau bagi semua orang"; dan juri iF Design Award menyatakan bahwa "contoh ini sangat tepat untuk inovasi desain yang melayani manusia. "

"Sebagai bagian dari portofolio Innovation for Good kami, Loope sangat berpotensi untuk memberikan dampak positif terhadap banyak kehidupan di seluruh dunia. Memenangkan penghargaan Gold iF design memicu perhatian yang sangat diperlukan terhadap masalah sanitasi tidak aman yang memengaruhi banyak orang," kata Laura Kohler, Chief Sustainable Living Officer di Kohler Co. "Produk ini maupun produk lain yang berasal dari program inkubator IfG kami memanfaatkan semangat para karyawan untuk mengembangkan solusi bermakna yang lebih dapat mencapai kehidupan berkelanjutan."

Kohler Co. – dengan nama merek Kohler, Mira, dan Klafs – menerima 12 iF Product Design Awards lain untuk solusi pancuran, keran kamar mandi, toilet, wastafel, penyimpanan, keran dapur, dan sauna:

Mira Select Flex Shower System

Parallel Faucet

Sveda Steam Lav

Intelex Smart Flush Faceplate

Karing 3.0 Urinalysis Smart Toilet

Karing 3.0 Urinalysis Interface

Spacity Storage Accessory

All-in-one Beverage Faucet

SpaViva Handshower with All-in-One Cleansing Device

ModernLife Edge Decorative Handles

Klafs S11 Sauna Design oleh Studio F.A. Porsche

Klafs S1 Sauna black edition Desain oleh Henssler & Schultheiss Design

"Desain produk kami berpusat pada manusia, dan kami berupaya menciptakan interaksi mendalam dan pengalaman berkesan bagi pelanggan kami. Kami merasa tersanjung dengan banyaknya penghargaan dari organisasi iF. Kami sangat gembira karena visi kami menduduki peringkat teratas dalam evaluasi desain global," kata Michael Seum, VP Global Industrial Design di Kohler Co."

Ketersediaan produk bervariasi berdasarkan wilayah. Harap hubungi showroom setempat untuk mendapatkan informasi.

Tentang Kohler Co.

Selama lebih dari 150 tahun, Kohler Co. adalah perusahaan terdepan di dunia di bidang desain yang berani dan inovasi. Kohler Co. berkomitmen untuk membantu masyarakat memiliki kehidupan yang menyenangkan, sehat, dan berkelanjutan melalui produk dapur dan kamar mandinya; lemari mewah, ubin, dan penerangan; produk dan layanan kesehatan; dan pengalaman perhotelan yang mewah dan kejuaraan golf besar. Kohler Co. adalah perusahaan swasta yang didirikan pada tahun 1873 dan berkantor pusat di Kohler, Wisconsin. Perusahaan ini juga mengembangkan solusi kehidupan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup generasi sekarang dan masa depan. Platform Innovation for Good (Inovasi untuk Kebaikan) Kohler mengatasi permasalahan mendesak, misalnya air bersih dan sanitasi yang aman, dengan produk dan layanan inovatif bagi masyarakat yang kurang terlayani. David Kohler menjabat sebagai Pimpinan dan CEO. Beliau adalah generasi keempat dalam kepemimpinan keluarga Kohler.

Kontak Media:

Vicki Hafenstein

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2408562/Kohler_Co_secured_13_iF_product_design_awards.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/619434/Kohler_Logo.jpg

SOURCE Kohler Co.