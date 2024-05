Kohler Co. 斬獲全球設計殊榮：令人矚目的 iF 設計金獎及另外 12 項 iF 設計獎項

威斯康辛州科勒2024年5月14日 /美通社/ -- Kohler Co. 旗下 Kohler、Mira 和 Klafs 品牌共獲得 13 項 iF 產品設計大獎,彰顯了公司在全球設計和創新方面的重要影響力。在今年的 iF 設計評選中,Kohler 的產品設計在多個類別中備受認可,其中包括令人矚目的金獎,Kohler 因此躋身即將於柏林舉行的頒獎典禮上僅有的 75 個金獎得主之一。Kohler 屢獲殊榮,代表了由其全球工作室(美國、英國、印度和中國)研發的創新設計和技術的成果。

iF 設計大獎是全球最著名和最具影響力的設計獎項之一,今年共有 72 個國家/地區的 10,800 件作品參賽。想要獲得 iF 設計大獎,代表作品需通過由知名設計專家進行的兩階段嚴格篩選,評審標準涵蓋創意、外觀、功能、獨創性及影響力。

Kohler Co. 旗下 Kohler、Mira 和 Klafs 品牌共獲得 13 項 iF 產品設計大獎,彰顯了公司在全球設計和創新方面的重要影響力。

創造力和先進的設計是 Kohler 理念的核心和靈魂,其遍佈全球的大膽創新團隊為家居設計界一些最具標誌性的品牌奠定了基礎。公司具有以創新、藝術和設計著稱的美譽,以及植根於創業精神、韌性和謙遜的營運哲學。

「在過去 150 年以來,Kohler 一直致力於推動創新和無與倫比的設計。業界認可我們開發團隊的熱情和創意,實屬莫大的榮譽,」Kohler Co. 主席兼行政總裁 David Kohler 表示,「獲得 iF 設計大獎的殊榮,彰顯了我們在全球各地市場創造具有影響力的解決方案的一貫承諾。」

Kohler 的設計實力在一個多世紀以來備受贊譽,其中包括:1920 年代,該公司的彩色浴室設備成曼哈頓大都會藝術博物館 (Metropolitan Museum of Art in Manhattan) 的特色展品;與全球知名藝術家和設計師開展重要合作;在一些備受尊崇的設計聖地及世界頂級設計展館展出讓人讚歎不已的產品;在衆多產品類別獲得數十項設計獎項。僅在過去二十年裡,Kohler 的產品設計就斬獲了近百項 iF 設計獎項,在所有頂尖全球設計獎項中亦名列前茅,例如紅點設計大獎、IDEA 設計大獎和 Fast Company 創新大獎。

KOHLER Loope 集裝箱式衛生廁所榮獲 2024 年 iF 設計大獎金獎(公司史上首個金獎),這是一種無水衛生解決方案,可與基於集裝箱的衛生廢物收集模式配合使用。該產品旨在為人口稠密和往往缺乏替代選擇的城區環境提供安全的衛生設施。Loope 廁所由科勒「Innovation for Good」(IfG) 平台研發,該平台是公司內部的孵化器,致力於創造兼具社會和環境效益的新商機。IfG 解決方案著眼於透過增加安全用水和衛生設施的獲取途徑,為全球各地的社區和居民帶來積極的影響。

Loope 廁所的設計靈感源自聯合國可持續發展目標 #6「確保所有人能夠享有負擔得起的安全衛生設施」,正如 iF 設計大獎評審團指出,「這是設計創新為人類服務的絕佳典範。」

「作為 Innovation for Good 產品組合的一部分,Loope 具備實實在在的潛能,可惠及全球各地的大量民眾。此次榮獲 iF 設計大獎金獎為影響許多民眾的衛生設施不安全問題帶來了迫切關注,」Kohler Co. 可持續生活總監 Laura Kohler 表示,「IfG 孵化器計劃帶來的 Loope 廁所和其他產品,凸顯了 Kohler 團隊對研發出意義重大的解決方案的熱忱,讓更多人能享受到可持續的生活方式。」

Kohler Co. 旗下 Kohler、Mira 和 Klafs 品牌憑藉淋浴產品、浴室龍頭、廁所、洗手盆、浴室櫃、廚房龍頭和桑拿房等解決方案,獲得另外 12 個 iF 產品設計獎項:

Mira Select Flex 淋浴系統

平行龍頭

Sveda 蒸汽洗手盆

Intelex 智能沖洗面罩

Karing 3.0 智能尿液分析廁所

Karing 3.0 尿液分析介面

Spacity 浴室置物配件

多合一出水龍頭

SpaViva 手持花灑連多合一清潔裝置

ModernLife Edge 裝飾把手

Klafs S11 桑拿房 (由 Studio F.A. Porsche 設計)

Klafs S1 桑拿房黑色限量版(由 Henssler & Schultheiss Design 設計)

Kohler Co. 全球工業設計副總裁 Michael Seum 表示:「我們的產品設計以人為中心,務求為客戶創造深刻的互動和難忘的體驗。對 iF 組織頒發的衆多獎項,我們感到謙卑。看到我們的設計理念登上全球設計評選的頂峰,我們感到由衷的興奮。」

產品供應因地區而異。如需相關資訊,請聯絡當地陳列室。

關於 Kohler Co.

逾 150 年來,Kohler Co. 憑藉大膽的設計與創新引領全球,致力以其廚房及衛浴產品、奢華廚具、瓷磚和燈具、康樂產品和服務,以及奢豪的酒店體驗及贊助頂級高爾夫錦標賽,幫助人們享受優雅、健康和符合可持續發展理念的生活。作為私人公司,Kohler Co. 創辦於 1873 年,總部設立於威斯康辛州科勒。公司亦開發符合可持續發展理念的生活方案,以提升當代及未來世代的生活質素。「Innovation for Good」平台透過為缺乏服務的社區提供突破性的產品和服務,解決清潔水源和安全衛生設施等迫切問題。David Kohler 目前擔任主席及行政總裁,是 Kohler 家族的第四代管理層。

媒體聯絡:

Vicki Hafenstein

[email protected]

SOURCE Kohler Co.