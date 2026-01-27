3Trees تكشف عن حلول طلاء مرنة مناخيًا في معرض Big 5 Construct Saudi، بما يعزز معايير البناء المستدام في الشرق الأوسط

الرياض، المملكة العربية السعودية، 27 يناير 2026 /PRNewswire/ -- عرضت شركة .SKSHU Paint Co., Ltd، المزود الرائد لحلول طلاءات المباني، أحدث مجموعاتها من المنتجات عالية الأداء المتكيفة مع الظروف المناخية في معرض Big 5 Construct Saudi، الحدث الأبرز لقطاع البناء في الشرق الأوسط. وعكس العرض تحولًا أوسع في قطاع البناء نحو تقنيات متكاملة ومستدامة تعزز المتانة وكفاءة الطاقة وجودة البيئة الداخلية.

GLOBAL NO. 1 ARCHITECTURAL ENGINEERING COATINGS

ومع تسارع وتيرة البناء في منطقة الخليج، يواجه المطورون ضغوطًا متزايدة لتلبية معايير بيئية أكثر صرامة ومعايير أداء أعلى. واستجابةً لذلك، قدمت 3Trees في جناحها ثلاثة حلول أساسية لمعالجة هذه التحديات: طلاءات ذات تأثير حجري مقاومة للعوامل الجوية، ودهانات جدران داخلية عديمة الرائحة، وطلاءات التبريد الإشعاعي المصممة لتقليل الأحمال الحرارية للأسطح. تم تطوير هذه المجموعة لدعم المطورين في تعزيز مرونة المباني على المدى الطويل وتحسين رفاهية الشاغلين في ظل ظروف الحرارة المرتفعة والأشعة فوق البنفسجية الشديدة.

واستكشف الزوار مناطق عرض تفاعلية حوّلت الميزات التقنية إلى تجارب واقعية، وأظهر التصوير الحراري كيف حافظت طلاءات التبريد الإشعاعي على برودة الأسطح مقارنة بالخيارات التقليدية تحت الظروف نفسها من الإضاءة، في إشارة إلى إمكاناتها في توفير الطاقة وفوائدها لأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC).

كما سلطت 3Trees الضوء على قدراتها في التخصيص المحلي، من خلال عرض تشطيبات ذات ملمس حجري ومعالجات ألوان شكلتها اتجاهات التصميم الإقليمية. وتناسب هذه المواد خفيفة الوزن المشاريع الكبيرة والمباني الشاهقة، وتوفر مكاسب في الكفاءة تهم المطورين الذين يوازنون بين الأداء والتكلفة.

ومع تزايد الاهتمام بجودة الهواء الداخلي، جذبت دهانات الجدران عديمة الرائحة من 3Trees اهتمامًا قويًا بفضل تركيبتها منخفضة الانبعاثات ومنخفضة الرائحة. وقد صُممت للإنجاز السريع للمشاريع والجاهزية السريعة للانتقال، وتوفر خيارًا أنظف وأكثر راحة للمنازل الراقية والفنادق والمساحات التجارية.

وإلى جانب المنتجات الفردية، ركزت الشركة على نهج الحلول المتكاملة الذي تعتمده، مقدِّمةً الدعم بدءًا من اختيار المنتج وتصميم الألوان وصولًا إلى التوجيه الفني والتطبيق في الموقع. وتم تصميم كل عينة عرض لتلائم الاتجاهات المحلية، مما يعكس اهتمام 3Trees بالمناخ والجماليات والامتثال في كل تفصيلة.

يتجه قطاع البناء في الشرق الأوسط نحو مواد تمزج بين التصميم والقوة والاستدامة. وقد أبرز وجود 3Trees في معرض Big 5 Construct Saudi حلولًا تدعم بيئة مبنية أكثر استدامة وكفاءة وراحة، من خلال الابتكار المستمر والتعاون المحلي.

نبذة عن شركة .SKSHU Paint Co., Ltd

تأسست 3Trees في عام 2002، وهي مزود عالمي للطلاءات مكرس لتقديم حلول عالية الأداء ومسؤولة بيئيًا لقطاع البناء. وتغطي محفظة الشركة الدهانات الخارجية والداخلية، وأنظمة العزل، والعزل المائي، والأنظمة الزخرفية، وذلك بدعم من خدمات مخصصة ومتكيفة محليًا تساعد العملاء على البناء بثقة وتلبية احتياجات الاستدامة المتطورة.

للتواصل:

السيد Liang، المدير العام لوحدة الأعمال الخارجية

+86 18201750616 :WhatsApp

السيدة Ma، مديرة التسويق

+86 17866526571

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2869172/v1.jpg