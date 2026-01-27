Компания 3Trees представляет устойчивые к климатическим воздействиям решения покрытий на выставке Big 5 Construct Saudi, повышающие стандарты экологичного строительства на Ближнем Востоке

ЭР-РИЯД, Саудовская Аравия, 27 января 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания SKSHU Paint Co., Ltd., ведущий поставщик решений строительных покрытий, представила свой новейший ассортимент высокоэффективных, адаптируемых с учетом климата продуктов на выставке Big 5 Construct Saudi, первоклассном мероприятии строительной отрасли Ближнего Востока. Стенд компании отражает более широкое смещение отрасли в сторону интегрированных, экологически устойчивых технологий, которые повышают долговечность, энергоэффективность и качество окружающей среды в помещениях.

GLOBAL NO. 1 ARCHITECTURAL ENGINEERING COATINGS

В условиях ускорения строительства в регионе Персидского залива застройщики сталкиваются с растущим давлением в плане соответствия более высоким экологическим стандартам и стандартам характеристик. В ответ в экспозиции компании 3Trees были представлены три основных решения для преодоления этих трудностей: стойкие к атмосферным воздействиям покрытия со свойствами камня, краски для внутренних работ без запаха и противостоящие излучению охлаждающие покрытия, предназначенные для снижения поверхностных тепловых нагрузок. Линейка продуктов разработана для поддержки застройщиков в достижении более долговечной стойкости зданий и благополучия жильцов в условиях высоких температур и уровней ультрафиолетового излучения.

Посетители познакомились с практическими демонстрационными зонами, которые превратили технические характеристики в реальные впечатления. Тепловая визуализация продемонстрировала, как противостоящие излучению охлаждающие покрытия поддерживают более низкую температуру поверхностей по сравнению с традиционными вариантами покрытий при одинаковом освещении, отмечая их энергосберегающий потенциал и преимущества для систем ОВКВ.

Компания 3Trees также подчеркнула свои возможности местной адаптации, продемонстрировав покрытия с текстурой камня и цветовые решения, сформированные региональными тенденциями в области дизайна. Эти облегченные материалы подходят для крупных и высотных проектов, предлагая выигрыш в эффективности, что важно для застройщиков, стремящихся обеспечить баланс характеристик и стоимости.

Поскольку качество воздуха в помещениях становится все более приоритетным фактором, краска для стен 3Trees без запаха вызвала большой интерес благодаря ее формуле с низким уровнем выделяемых веществ и запахов. Разработанная для быстрого выполнения проектов и обеспечения готовности помещений к заселению, она предлагает более чистый и удобный вариант для высококлассных домов, отелей и коммерческих помещений.

Помимо отдельных продуктов, компания сосредоточилась на общесистемном подходе, обеспечивая поддержку на всех этапах, от выбора продукта и цветового дизайна до технических инструкций и применения на местах. Каждый предмет экспозиции был адаптирован к местным тенденциям, отражая внимание компании 3Trees к факторам климата, эстетики и нормативного соответствия в каждой детали.

Строительный сектор Ближнего Востока движется в направлении материалов, которые сочетают в себе дизайн, прочность и экологичность. Экспозиция компании 3Trees на выставке Big 5 продемонстрировала решения, которые поддерживают более устойчивую, эффективную и комфортную среду застройки благодаря непрерывным инновациям и местному сотрудничеству.

О компании SKSHU Paint CO., Ltd.

Основанная в 2002 году компания 3Trees является глобальным поставщиком покрытий, специализирующимся на высокоэффективных, экологически ответственных решениях для строительной отрасли. Ее портфель охватывает краски для наружных и внутренних работ, изоляцию, гидроизоляцию и декоративные системы, поддерживаемые индивидуальными, адаптируемыми к местным условиям услугами, которые помогают клиентам уверенно строить и удовлетворять растущие потребности в устойчивом развитии.

Контакты:

Г-н Лян (Liang), генеральный менеджер зарубежного подразделения

WhatsApp：+86 18201750616

Г-жа Ма (Ma), менеджер по маркетингу

+86 17866526571

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2869172/v1.jpg