3Trees ra mắt các giải pháp sơn phủ chống chịu khí hậu tại Big 5 Construct Saudi, nâng cao tiêu chuẩn xây dựng bền vững tại Trung Đông

RIYADH, Ả Rập Xê Út, ngày 27 tháng 1 năm 2026 /PRNewswire/ -- SKSHU Paint Co., Ltd., nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp sơn phủ cho ngành xây dựng, đã giới thiệu loạt sản phẩm hiệu suất cao, thích ứng với khí hậu mới nhất của mình tại Big 5 Construct Saudi, sự kiện hàng đầu của ngành xây dựng tại Trung Đông. Khu trưng bày phản ánh xu hướng chung của toàn ngành trong việc chuyển dịch sang các công nghệ tích hợp, bền vững nhằm nâng cao độ bền, hiệu quả năng lượng và chất lượng môi trường trong nhà.

Trong bối cảnh hoạt động xây dựng trên toàn khu vực Vùng Vịnh đang tăng tốc, các nhà phát triển ngày càng đối mặt với áp lực phải đáp ứng những tiêu chuẩn cao hơn về môi trường và hiệu suất. Trước thực tế đó, gian hàng của 3Trees đã giới thiệu ba nhóm giải pháp cốt lõi nhằm giải quyết các thách thức này, bao gồm: sơn hiệu ứng đá có khả năng chống chịu thời tiết, sơn tường nội thất không mùi, và sơn làm mát bức xạ được thiết kế để giảm tải nhiệt trên bề mặt. Danh mục sản phẩm này được phát triển để hỗ trợ các nhà phát triển đạt được khả năng chống chịu dài hạn của công trình tốt hơn cũng như sức khỏe và sự thoải mái của người sử dụng trong điều kiện nhiệt độ cao và tia cực tím mạnh.

Khách tham quan đã khám phá các khu trình diễn thực tế, nơi chuyển đổi những đặc tính kỹ thuật thành các trải nghiệm thực tế. Hình ảnh nhiệt đã chứng minh cách các lớp sơn làm mát bức xạ giữ bề mặt mát hơn so với các lựa chọn thông thường trong cùng điều kiện ánh sáng, qua đó cho thấy tiềm năng tiết kiệm năng lượng và lợi ích của hệ thống HVAC.

3Trees cũng làm nổi bật năng lực tùy chỉnh theo từng thị trường địa phương, giới thiệu các lớp hoàn thiện vân đá và giải pháp màu sắc được định hình dựa trên xu hướng thiết kế của khu vực. Những vật liệu nhẹ này phù hợp với các dự án quy mô lớn và nhà cao tầng, mang lại hiệu quả đáng kể cho các nhà phát triển trong việc cân bằng giữa hiệu suất và chi phí.

Trong bối cảnh chất lượng không khí trong nhà ngày càng được ưu tiên, dòng sơn tường không mùi của 3Trees đã thu hút sự quan tâm mạnh mẽ nhờ công thức phát thải thấp và ít mùi của nó. Được thiết kế để rút ngắn thời gian hoàn thành dự án và sẵn sàng đưa vào sử dụng, sản phẩm mang đến một lựa chọn sạch hơn và thoải mái hơn cho các khu nhà ở cao cấp, khách sạn và không gian thương mại.

Ngoài các sản phẩm riêng lẻ, công ty còn tập trung vào cách tiếp cận toàn hệ thống, cung cấp hỗ trợ từ khâu lựa chọn sản phẩm, thiết kế màu sắc đến tư vấn kỹ thuật và thi công tại công trình. Mỗi mẫu trưng bày đều được điều chỉnh phù hợp với xu hướng địa phương, thể hiện sự chú trọng của 3Trees đối với yếu tố khí hậu, tính thẩm mỹ và tuân thủ trong từng chi tiết.

Ngành xây dựng tại Trung Đông đang hướng tới các vật liệu kết hợp hài hòa giữa thiết kế, độ bền và tính bền vững. Sự hiện diện của 3Trees tại Big 5 đã giới thiệu những giải pháp hỗ trợ một môi trường xây dựng bền vững hơn, hiệu quả hơn và tiện nghi hơn thông qua đổi mới liên tục và hợp tác địa phương.

Giới thiệu về SKSHU Paint Co., Ltd.

Được thành lập vào năm 2002, 3Trees là nhà cung cấp sơn phủ toàn cầu chuyên về các giải pháp hiệu suất cao, có trách nhiệm với môi trường cho ngành xây dựng. Danh mục sản phẩm của công ty bao gồm sơn ngoại thất và nội thất, vật liệu cách nhiệt, chống thấm và các hệ thống trang trí, được hỗ trợ bởi các dịch vụ tùy chỉnh và phù hợp với địa phương, giúp khách hàng xây dựng công trình một cách tự tin và đáp ứng các yêu cầu bền vững ngày càng cao.

