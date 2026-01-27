3Trees Pamerkan Solusi Cat Pelapis Bangunan di Ajang Big 5 Construct Saudi, Tingkatkan Standar Bangunan Berkelanjutan di Timur Tengah

Seiring pesatnya pertumbuhan sektor konstruksi di kawasan Teluk Arab, para pengembang proyek semakin dituntut untuk memenuhi standar lingkungan hidup dan kinerja bangunan. Menjawab tantangan tersebut, 3Trees menghadirkan tiga solusi utama dalam pamerannya, yakni pelapis dinding bertekstur batu yang tahan cuaca, cat interior yang tidak berbau, serta pelapis yang dapat mengurangi radiasi cahaya (radiative cooling coating). Ketiga solusi ini mampu menurunkan beban panas pada permukaan bangunan. Melalui rangkaian produk ini, 3Trees membantu pihak pengembang proyek meningkatkan daya tahan bangunan jangka panjang sekaligus kenyamanan penghuni di kondisi iklim bersuhu tinggi dengan paparan sinar UV yang intens.

Pengunjung juga dapat mencoba produk-produk ini secara langsung di area demo interaktif. Dengan demikian, spesifikasi teknis dari sebuah produk beralih menjadi pengalaman nyata. Melalui pencitraan termal, 3Trees memperlihatkan kemampuan radiative cooling coating dalam menjaga suhu permukaan bangunan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan cat pelapis konvensional dengan kondisi pencahayaan yang sama. 3Trees juga menunjukkan potensi penghematan energi dan manfaat solusi tersebut bagi sistem pendingin udara (HVAC).

Selain itu, 3Trees menampilkan layanan kustomisasi lokal dengan menghadirkan efek tekstur batu dan pilihan warna yang sesuai dengan tren desain regional. Material ringan ini cocok untuk proyek berskala besar dan bangunan bertingkat tinggi, serta menawarkan efisiensi yang penting bagi pengembang proyek sekaligus menyeimbangkan kinerja dan biaya.

Seiring meningkatnya perhatian publik terhadap kualitas udara dalam ruang, cat dinding yang tidak berbau dari 3Trees menarik banyak perhatian pengunjung pameran berkat formulanya yang rendah emisi dan minim aroma. Selain mempercepat tahap penyelesaian proyek dan kesiapan bangunan, produk ini menjadi pilihan yang lebih bersih dan nyaman untuk hunian premium, hotel, serta perkantoran.

Tidak hanya menonjolkan produk individual, 3Trees juga mengutamakan pendekatan terpadu dengan menyediakan berbagai dukungan, mulai dari pemilihan produk dan desain warna hingga panduan teknis dan aplikasi di lapangan. 3Trees menyesuaikan sampel produk di pameran dengan kebutuhan dan tren di pasar lokal, mencerminkan perhatian 3Trees terhadap aspek iklim, estetika, dan kepatuhan regulasi.

Industri konstruksi di Timur Tengah kini bergerak menuju penggunaan material yang memadukan desain, kekuatan, dan keberlanjutan. Dengan berpartisipasi di Big 5 Construct Saudi, 3Trees menegaskan komitmen dalam menghadirkan solusi inovatif yang mendukung lingkungan binaan yang lebih berkelanjutan, efisien, dan nyaman melalui inovasi berkelanjutan serta kolaborasi lokal.

Tentang SKSHU Paint Co., Ltd.

Berdiri pada 2002, 3Trees merupakan perusahaan global yang menyediakan cat pelapis bangunan dengan performa tinggi dan ramah lingkungan. Portofolio produk 3Trees mencakup cat eksterior dan interior, sistem insulasi, pelapis kedap air, serta sistem dekoratif yang didukung layanan khusus dan adaptasi lokal agar klien dapat membangun proyek dengan lebih percaya diri dan memenuhi target keberlanjutan yang terus berkembang.

Narahubung:

Mr. Liang, GM, Overseas BU

WhatsApp: +86 18201750616

Ms. Ma, MKT Manager

+86 17866526571

SOURCE SKSHU Paint Co., Ltd.