:CCTV+ علماء من الصين وأفريقيا يوحّدون جهودهم لإطلاق العنان لإمكانات قطاع المحاصيل الزيتية في أفريقيا

بكين، 3 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- يعدّ التنوع الغني للمحاصيل الزيتية في أفريقيا، مثل السمسم والفول السوداني وفول الصويا، عنصرًا محوريًا في الأمن الغذائي، وسبل العيش الريفية، وأسواق التصدير المتنامية في أنحاء القارة. ومن أجل استغلال هذه الإمكانات على نحو أفضل، والاستجابة للأولويات الواردة في خطة عمل بكين لمنتدى التعاون الصيني-الأفريقي (FOCAC) (2025-2027)، يكثّف العلماء الأفارقة والصينيون الأبحاث والابتكار المشترك في مجال المحاصيل الزيتية.

image

في 20 نوفمبر، اجتمع صنّاع السياسات والباحثون وممثلو القطاع الخاص من الجزائر ومصر وإثيوبيا ومالي ومدغشقر ونيجيريا وتنزانيا وغيرها من البلدان مع نظرائهم الصينيين في ووهان، في "منتدى الحزام والطريق لعلوم المحاصيل الزيتية والابتكار التكنولوجي والتعاون الصناعي". ركز المنتدى، الذي شارك في تنظيمه معهد أبحاث المحاصيل الزيتية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية (OCRI-CAAS)، ومعهد المعلومات الزراعية التابع للأكاديمية نفسها، إلى جانب شركاء دوليين، على بناء تعاون أقوى على امتداد سلسلة القيمة بأكملها، من الاستنباط وأنظمة البذور إلى المعالجة والتجارة.

ناقش المشاركون فرصًا جديدة للسمسم والمحاصيل الزيتية الأخرى، بما في ذلك الاستنباط المشترك لأصناف عالية الإنتاجية والجودة ومتحمّلة للتغيرات المناخية، وعرض البقوليات عالية البروتين المناسبة للنظم الزراعية الأفريقية، ومعالجة أكثر كفاءة تضيف قيمة إلى الزيوت الصالحة للأكل. وخلال الفعالية، وقّع معهد OCRI-CAAS وعدد من الجامعات والشركات الأفريقية اتفاقيات تعاون من شأنها دعم شراكات طويلة الأمد في مجالات تحسين الأصناف، ونقل التكنولوجيا والإرشاد الزراعي، وتدريب العلماء الشباب والمهنيين في مجال الأعمال الزراعية. وتهدف هذه الجهود إلى ترجمة العلوم إلى فوائد ملموسة للمزارعين والمستهلكين في كل من أفريقيا والصين.

أُعقب المنتدى بتنظيم زيارة فنية إلى معهد OCRI-CAAS قام بها وفد أفريقي ضمّ إدوين بول مهيدي، نائب السكرتير الدائم للتجارة والاستثمار بوزارة الصناعة في تنزانيا، ونور الدين أبو بكر زورو، المستشار الفني للرئيس بشأن الشمول الاقتصادي والمالي في مكتب نائب الرئيس في نيجيريا، وليز كورستين، رئيسة الأكاديمية الأفريقية للعلوم، ولوغاب جيلالي، نائب رئيس جامعة تيسمسيلت في الجزائر، وإريك فيتوس غابرييل كومبا، مدير معهد بحوث الثروة الحيوانية في تنزانيا، إلى جانب عدد من المسؤولين الآخرين. والتقى الوفد بفرق الابتكار العاملة على السمسم والمحاصيل الزيتية المتخصصة والفول السوداني وفول الصويا الجنوبي، كما زار المنصات الوطنية لاختبار جودة المحاصيل الزيتية والمعالجة على نطاق تجريبي. وأكدت البروفيسورة كورستين ومندوبون آخرون أن قطاع المحاصيل الزيتية في أفريقيا مهيّأ لنمو سريع، وأن البحث التعاوني مع شركاء مثل OCRI-CAAS يمكن أن يساعد في توليد حلول ملائمة محليًا تزيد الغلة، وتحسّن جودة المحاصيل، وتلبي معايير السوق الدولية.

وبالنظر إلى المستقبل، تخطّط المؤسسات الشريكة الأفريقية ومعهد OCRI-CAAS لاستخدام التحالف الصيني-الأفريقي للابتكار العلمي والتكنولوجي الزراعي (CAASTIA) كمنصة رئيسية لتعميق التعاون في برامج الاستنباط المشترك، والإرشاد الموجّه للمزارعين، وتنمية الكفاءات الشابة. ومن خلال الجمع بين الموارد الطبيعية التي تزخر بها أفريقيا وإمكاناتها السوقية من جهة، والخبرة العلمية الصينية والأفريقية من جهة أخرى، يهدف الشركاء إلى بناء سلاسل قيمة للمحاصيل الزيتية أكثر مرونة وشمولًا، تدعم الأمن الغذائي والتغذوي، وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة في أنحاء القارة.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2835935/image.jpg