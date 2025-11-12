CCTV+: عُقدت بنجاح الجمعية العامة لعام 2025 للتحالف الصيني-الأفريقي للابتكار في علوم وتكنولوجيا الزراعة (CAASTIA-GA 2025) في أديس أبابا

بكين، 12 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- أقيمت مؤخرًا الجمعية العامة لعام 2025 للتحالف الصيني-الأفريقي للابتكار في علوم وتكنولوجيا الزراعة (CAASTIA-GA 2025) بنجاح في أديس أبابا، عاصمة إثيوبيا ومقر الاتحاد الأفريقي، ممهدة لمرحلة جديدة من التعاون الصيني-الأفريقي المنهجي والمبني على المنصات والمُركَّز على تحقيق النتائج في قطاع علوم وتكنولوجيا الزراعة.

استضافت الأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية (CAAS) والأكاديمية الأفريقية للعلوم (AAS)، بالتعاون مع بعثة جمهورية الصين الشعبية لدى الاتحاد الأفريقي، المؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام تحت شعار "الجهود المشتركة عبر CAASTIA من أجل تطوير الزراعة الحديثة في إطار التعاون الصيني-الأفريقي". شارك أكثر من 200 مندوب من مؤسسات البحث والتعليم الزراعي والشركات والمنظمات الدولية من الصين وأفريقيا في المؤتمر، حيث ناقشوا سُبل تعزيز التعاون ووضع خارطة طريق مشتركة.

قال Wu Ting، مراسل مجموعة الإعلام الصيني (CMG): في كلمته الرئيسية خلال منتدى التعاون الصيني-الأفريقي (FOCAC) في قمة بكين بتاريخ سبتمبر 2024، شدّد الرئيس Xi Jinping على أهمية "تأسيس التحالف الصيني-الأفريقي للابتكار في علوم وتكنولوجيا الزراعة". يشكِّل هذا المؤتمر خطوة عملية وواقعية نحو تحقيق هذا الالتزام. اعتمد الاجتماع ميثاق CAASTIA، وصدر عنه إعلان أديس أبابا وخطة العمل الثلاثية السنوات لتحالف CAASTIA، ليضع بذلك أساسًا قويًا لتبادل الموارد العلمية والتكنولوجية، والتغلب على أبرز التحديات التكنولوجية في قطاع الزراعة، وتنمية الكفاءات العلمية المحلية المستدامة في الصين وأفريقيا على حد سواء.

صرَّح Abebe Haile-Gabriel، مساعد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (FAO): يلتزم تحالف CAASTIA بتعزيز الابتكار في مجالات علوم وتكنولوجيا الزراعة. وفي اليوم الموافق (27 أكتوبر)، وقّع عددًا من المؤسسات الصينية والأفريقية مذكرات تفاهم (MOUs) لمشاريع مشتركة، وهي خطوات عملية تُسهم في تحقيق هذا الهدف وتشكل حدثًا ذا أهمية تاريخية.

قالت Lise Korsten، رئيسة الأكاديمية الأفريقية للعلوم (AAS): ستكون هذه المنصَّة نموذجنا الرائد لتعزيز التعاون بين دول الجنوب. وأتطلع إلى أن تتحول إلى نقطة محورية تُسهم في تحقيق الأمن الغذائي عبر القارة الأفريقية، مع الاستفادة بشكلٍ مكثف من خبرات الصين في مجالات التكنولوجيا والابتكار.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2819588/image_5016366_30023438.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2819589/1.jpg