CCTV+ : Des scientifiques Chine-Afrique unissent leurs forces pour libérer le potentiel du secteur des cultures oléagineuses en Afrique

PÉKIN, 2 décembre 2025 /PRNewswire/ -- La riche diversité des cultures oléagineuses de l'Afrique, telles que le sésame, l'arachide et le soja, est essentielle à la sécurité alimentaire, aux moyens de subsistance ruraux et aux marchés d'exportation en expansion sur tout le continent. Pour mieux exploiter ce potentiel et répondre aux priorités du plan d'action de Pékin du FOCAC (2025-2027), les scientifiques africains et chinois intensifient la recherche et l'innovation conjointes sur les cultures oléagineuses.

image

Le 20 novembre, des décideurs politiques, des chercheurs et des représentants du secteur privé d'Algérie, d'Égypte, d'Éthiopie, du Mali, de Madagascar, du Nigeria, de Tanzanie et d'autres pays ont rencontré leurs homologues chinois à Wuhan lors du « Belt and Road Forum on Oil Crops Science, Technology Innovation and Industrial Cooperation ». Le forum, organisé conjointement par l'Institut de recherche sur les oléagineux de l'Académie chinoise des sciences agricoles (OCRI-CAAS), l'Institut d'information agricole de la CAAS et des partenaires internationaux, s'est concentré sur le renforcement de la collaboration tout au long de la chaîne de valeur - de la sélection et des systèmes de semences à la transformation et au commerce.

Les participants ont discuté de nouvelles opportunités pour le sésame et d'autres cultures oléagineuses, y compris la sélection conjointe de variétés résistantes au climat, à haut rendement et de haute qualité, la démonstration de légumineuses à haute teneur en protéines adaptées aux systèmes agricoles africains, et une transformation plus efficace et à valeur ajoutée des huiles comestibles. Au cours de cet événement, l'OCRI-CAAS et plusieurs universités et entreprises africaines ont signé des accords de coopération qui soutiendront des partenariats à long terme sur l'amélioration des variétés, le transfert et l'extension des technologies, et la formation de jeunes scientifiques et de professionnels de l'agro-industrie. Ces efforts visent à traduire la science en avantages tangibles pour les agriculteurs et les consommateurs en Afrique et en Chine.

Le forum a été suivi d'une visite technique à l'OCRI-CAAS par une délégation africaine comprenant Edwin Paul Mhede, secrétaire permanent adjoint au commerce et à l'investissement au ministère tanzanien de l'Industrie, Nurudeen Abubakar Zauro, conseiller technique du président pour l'inclusion économique et financière au bureau du vice-président du Nigeria, Lise Korsten, présidente de l'Académie africaine des sciences, Logab Djilali, vice-recteur de l'université de Tissemsilt en Algérie, et Erick Vitus Gabriel Komba, directeur de l'Institut tanzanien de recherche sur l'élevage, entre autres. La délégation a rencontré des équipes d'innovation travaillant sur le sésame et les cultures oléagineuses spéciales, l'arachide et le soja méridional, et a visité des plateformes nationales de test de qualité des cultures oléagineuses et de traitement à l'échelle pilote. Le professeur Korsten et d'autres délégués ont souligné que le secteur des cultures oléagineuses en Afrique est promis à une croissance rapide et que la recherche collaborative avec des partenaires tels que l'OCRI-CAAS peut contribuer à générer des solutions adaptées localement qui augmentent les rendements, améliorent la qualité et répondent aux normes du marché international.

À l'avenir, les institutions partenaires africaines et l'OCRI-CAAS prévoient d'utiliser l'Alliance Chine-Afrique pour les sciences et les technologies agricoles (CAASTIA) comme plateforme clé pour approfondir la coopération sur les programmes de sélection communs, la vulgarisation axée sur les agriculteurs et le développement des talents. En combinant les ressources et le potentiel commercial de l'Afrique avec l'expertise scientifique chinoise et africaine, les partenaires visent à construire des chaînes de valeur des cultures oléagineuses plus résilientes et plus inclusives qui soutiennent la sécurité alimentaire et nutritionnelle et le développement durable sur tout le continent.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2835935/image.jpg