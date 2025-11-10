+ CCTV: انعقاد المنتدى العالمي الثالث عشر للإعلام المرئي في شيآن مع دعوة لتعزيز صوت الجنوب العالمي

شيآن، الصين، 9 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- افتُتح اجتماع تدشين منصة Global South Media Partners Mechanism (آلية الشراكة الإعلامية للجنوب العالمي) والمنتدى الثالث عشر للإعلام المرئي العالمي ( VMF ) يوم الخميس في مدينة شيآن بمقاطعة شنشي شمال غرب الصين، وقد جمعا مسؤولين حكوميين وقادة إعلام دوليين لبحث دور الإعلام في الحوكمة العالمية، وإطلاق دعوة للعمل المشترك لتعزيز أصوات دول الجنوب العالمي.

وجاء المنتدى تحت شعار "بناء التوافق لتحقيق منافع مشتركة: دور الإعلام في الحوكمة العالمية"، وقد استقطب أكثر من 300 ضيف، بينهم رؤساء منظمات دولية ومؤسسات إعلامية من 40 دولة ومنطقة، إضافةً إلى ممثلين عن السفارات في الصين.

ويُقام الحدث الذي يستمر يومين برعاية مشتركة من وكالة أخبار الفيديو التابعة لتلفزيون الصين المركزي (+ CCTV )، ودائرة الدعاية للجنة الحزب الشيوعي الصيني ( CPC ) ببلدية شيآن، ومكتب مجموعة الإعلام الصينية ( CMG ) في شنشي، وبمساهمة من شبكة تلفزيون الصين الدولية ( CGTN ).

شهد المنتدى الإطلاق الرسمي لمنصة Global South Media Partners Mechanism ، وهي منصة جديدة أطلقتها مجموعة الإعلام الصينية ( CMG ) بهدف تعميق التعاون بين المنافذ الإعلامية في دول الجنوب العالمي، وتشجيع التعاون العملي، وتبادل المحتوى، والتدريب المهني، والإنتاج المشترك، بالإضافة إلى تعزيز الحوار والبحوث بين الشركاء الإعلاميين المشاركين.

تأسست هذه المنصة وِفق المبادئ التوجيهية التي تركز على تعزيز الشورى المتكافئة، وتحقيق التنمية المشتركة، وتعزيز قوة الخطاب للجنوب العالمي، وقد شاركت فيها بالفعل 528 مؤسسة إعلامية من 114 دولة ومنطقة.

أرسل كلّ من رئيس باكستان، Asif Ali Zardari ، ورئيس سريلانكا Anura Kumara Dissanayake ، ورئيس الأوروغواي Yamandu Orsi رسائل تهنئة أعربوا فيها عن تمنياتهم بنجاح المنتدى، مشيدين بإطلاق آلية التعاون الجديدة.

وفي كلمة رئيسية، قال Zhao Yide ، أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني ( CPC ) في مقاطعة شنشي ورئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الإقليمي في شنشي، إن المقاطعة، بصفتها الجهة المستضيفة للمنتدى، تتطلع إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات الإعلامية من مختلف الدول، بهدف تحقيق تقدم أكبر في قطاع الإعلام وتعميق التفاهم المتبادل بين الحضارات.

قال Shen Haixiong ، نائب رئيس دائرة الدعاية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني (CPC) ورئيس مجموعة الإعلام الصينية ( CMG )، في كلمته إن العالم دخل فترة جديدة من الاضطرابات والتحولات، وإن مبادرة الحوكمة العالمية التي طرحها الرئيس الصيني Xi Jinping تستجيب مباشرة لأكثر الاحتياجات إلحاحًا لدول الجنوب العالمي.

وأضاف أن مجموعة الإعلام الصينية ( CMG ) بادرت إلى تأسيس Global South Media Partnership Mechanism (آلية الشراكة الإعلامية للجنوب العالمي) للعمل مع نظرائها الدوليين على استكشاف مسؤولية الإعلام في الحوكمة العالمية، مؤكدًا أهمية التمسك بالمهنية الصحفية، واحتضان التحول التكنولوجي، وبناء جسور للحوار، والتركيز على التعاون من أجل التنمية.

أكد Shen أن مجموعة الإعلام الصينية ( CMG ) مستعدة للعمل جنبًا إلى جنب مع شركائها الإعلاميين في الجنوب العالمي لاغتنام الفرص للمضي قدمًا معًا، والمساهمة بحكمتهم المشتركة وقوتهم في بناء نظام عالمي أفضل وأكثر عدلاً وشمولًا.

شهدت اللحظة الرمزية لإطلاق منصة Global South Media Partners Mechanism انضمام مسؤولين صينيين وقادة إعلاميين مع ضيوف دوليين آخرين، من بينهم أحمد نديم، الأمين العام لاتحاد إذاعات آسيا والمحيط الهادئ، وعبد الرحيم سليمان، المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية، و Juan Carlos Isaza ، المدير التنفيذي لتحالف المعلومات في أمريكا اللاتينية، و Anthony Greene رئيس اتحاد البثوث في منطقة الكاريبي، وذلك للإعلان رسميًا عن تدشين المنصة.

وخلال المنتدى، تبادل الضيوف وجهات نظرهم حول موضوعات متعددة، منها دور ومسؤولية الإعلام في الحوكمة العالمية، وتحقيق نظام اتصال عالمي أكثر إنصافًا، وتعزيز التعلم المتبادل بين الحضارات.

صرّح عمر الرزاز، رئيس وزراء الأردن الأسبق، بأن الأردن، باعتباره جزءًا من الجنوب العالمي، يؤمن بشدة بأن الوحدة والتعاون هما السبيل الوحيد لمواجهة التحديات الحالية واغتنام الفرص. وأشار إلى أن Global South Media Partnership Mechanism تمكّن المؤسسات الإعلامية في مختلف الدول من تجاوز الفروقات الإقليمية والثقافية، وتعزيز قوة الخطاب الدولي للجنوب العالمي بشكلٍ مشترك.

قال Patrick Muyaya ، وزير الإعلام والمعلومات، والمتحدث باسم حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، إن على إعلام الجنوب العالمي أن ينتقل من مجرد مراقب للسرديات العالمية إلى أن يصبح المحرّك الرئيسي لقصصه الخاصة. وأضاف أن منصة Global South Media Partners Mechanism الجديدة ليست فقط استجابةً استباقيةً لمتطلبات العصر الحالي، بل أيضًا منصةً مهمةً لتعزيز قدرات الإعلام، وتوسيع التعاون في إنتاج المحتوى، وتحفيز الابتكار.

وقال Nguyen Thanh Lam ، رئيس تلفزيون فيتنام، إن المنصة ستساعد إعلام الجنوب العالمي على تعميق التعلم المتبادل، وتبادل الخبرات، وتعزيز الإنتاج المشترك للمحتوى، مع تضخيم صوت الوحدة والمسؤولية والابتكار للجمهور العالمي.

أكد Mederbek Shermetaliev ، مدير وكالة أنباء " Kabar " الوطنية في قرغيزستان، أن تعزيز التواصل والتعاون بين وسائل إعلام الجنوب العالمي يُسهم في دفع نظام اتصال دولي أكثر عدلاً وعقلانية. وقال أن منصة Global South Media Partners Mechanism الجديدة ملتزمة بضمان أن تُسمع أصوات جميع الدول بشكلٍ كامل، وبالمساهمة في تنمية أكثر توازنًا للمشهد الإعلامي العالمي.

صرحت Agnes Nguna ، المديرة العامة لهيئة الإذاعة الكينية، أن الدول الإفريقية تتطلع لاستخدام صوتها الخاص لرواية قصصها ونقل صورة حقيقية وشاملة عن بلدانها إلى العالم. وقالت إنها واثقة من أن منصة Global South Media Partners Mechanism ستوفر فرصًا قيّمة للمنافذ الإعلامية في مختلف أنحاء القارة، وتمكّن إفريقيا "ألا تهمس من بعيد بعد الآن أو تتوسل مكانًا قُرب الآخرين".

وقال Jorge Luis Palenque ، الرئيس التنفيذي والمدير العام لهيئة الإذاعة والتلفزيون الشعبية في بوليفيا، إن المنتدى دفع جميع الأطراف إلى إعادة التفكير في الدور الذي ينبغي لإعلام الجنوب العالمي أن يؤديه في بناء نظام أكثر توازنًا لحوكمة الإعلام بشكلٍ مشترك.

كما بعث قادة من العديد من المنظمات الإعلامية الدولية، والمنافذ الإعلامية العالمية الرئيسية، والبعثات الدبلوماسية في الصين رسائل مصورة عُرضت خلال الحدث، عبّروا فيها عن استعدادهم للعمل عن كثب مع نظرائهم في إعلام الجنوب العالمي، واستخدام الحوار لإزالة التحيّز، وبذل جهود مشتركة لبناء التوافق، بما يُسهم في تعزيز نظام إعلامي أكثر توازنًا وشمولًا واستدامة.

أعلن المنتدى أو كشف أيضًا عن مجموعة من نتائج التعاون الإعلامي المهمة.

فقد تعاونت مجموعة الإعلام الصينية ( CMG ) مع مؤسسات إعلامية وجامعات لتأسيس مركز تدريب إعلام الجنوب العالمي في مدينة سانيا بمقاطعة هاينان جنوب الصين، بهدف تعزيز تبادل المواهب الإعلامية بين دول الجنوب العالمي، وترسيخ الأخلاقيات المهنية، واستكشاف الابتكار التكنولوجي.

كما أطلقت شبكة تلفزيون الصين الدولية ( CGTN ) رسميًا ثلاث قنوات متخصصة على منصات التلفزيون المجّاني المدعوم بالإعلانات ( FAST ) يوم الخميس، تُقدّم مجموعة متنوعة من البرامج للمشاهدين حول العالم. ستُبث القنوات الجديدة -- CGTN Global Biz و China Travel و Discovering China -- على مدار الساعة (24/7) عبر 15 منصة دولية رئيسية تلفزيونية مجانية مدعومة بالإعلانات ( FAST )، لتصل إلى نحو 200 مليون مشاهد حول العالم.

كما تم خلال الحدث إصدار نتائج تقرير بحثي لاستطلاع رأي عالمي بعنوان "رؤية الجنوب العالمي للعالم". وبناءً على استطلاع موسّع شمل أكثر من 9,000 مشارك، كشف التقرير أن قضايا الحوكمة العالمية الأكثر إلحاحًا بالنسبة لدول الجنوب العالمي هي الفقر، والأمن الغذائي، والسلامة، حيث أعرب أكثر من 70% من المشاركين عن أملهم في إجراء إصلاحات على نظام الحوكمة العالمي.

كما تم الكشف عن البرنامج المشترك "أصوات الجنوب العالمي"، الذي يستعرض رؤى واكتشافات دول الجنوب العالمي بشأن تعزيز الحوكمة العالمية.

شهد المنتدى أيضًا إطلاق مشروع الإنتاج المشترك "حكايات الجنوب العالمي"، الذي جذب بالفعل مبدعين موهوبين من 73 دولة ومنطقة حول العالم للمشاركة برؤاهم الفريدة. كما تعاونت شبكة تلفزيون الصين الدولية ( CGTN ) مع وسائل إعلام دولية لإنتاج برنامج خاص بعنوان "أصوات الجنوب العالمي"، بهدف كسر حواجز الخطاب وضمان أن تُسمَع أصوات دول الجنوب العالمي في جميع أنحاء العالم.

من أجل تحقيق مزيد من تبادل المحتوى والابتكار التكنولوجي المشترك مع شركاء إعلام الجنوب العالمي، قامت وكالة أخبار الفيديو التابعة لتلفزيون الصين المركزي (+ CCTV ) بتطوير منصة Global South Media Nexus بشكلٍ مستقل، وتهدف هذه المنصة إلى تمكين الشركاء الإعلاميين في الجنوب العالمي من الاستفادة من التقنيات المتقدمة لتعزيز كفاءتهم التشغيلية.

كشفت مدينة شيآن أيضًا، المضيفة للمنتدى، عن الشخصية الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي A-Yong" "، والتي تهدف إلى الترويج للمدينة باستخدام التقنيات الرقمية الذكية، وهي قادرة على التفاعل مع الجمهور العالمي بلغات متعددة، لتعريف العالم بسحر المدينة الفريد وتراثها العميق.

بُني منتدى الإعلام المرئي العالمي ( VMF ) على يد وكالة أخبار الفيديو التابعة لتلفزيون الصين المركزي (+ CCTV ) في عام 2011، ويركّز على نشر المحتوى المرئي والابتكارات التكنولوجية، ويُعد منصة تبادل سنوية رئيسية لوسائل الإعلام وشركائها حول العالم. لقد تطور الحدث اليوم ليصبح منتدًى عالميًا رائدًا يستقطبُ مشاركةً واسعةً من المؤسسات الإعلامية والمهنيين من مختلف أنحاء العالم.

