:Nuvion × Visa Direct توسيع نطاق حركة الأموال في الوقت الفعلي للشركات عالميًا

ميامي، 22 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت Nuvion، وهي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للخدمات المصرفية العالمية والمدفوعات عبر الحدود، ومبنية على العملات الورقية والعملات المستقرة ومخصّصة للشركات وشركات التكنولوجيا المالية، اليوم عن تعاونها مع Visa Direct لتعزيز قدرات الدفعات العالمية في الوقت الفعلي لدى الشركات العاملة عبر الحدود.

بالنسبة إلى الشركات التي تدير موردين ومقاولين وعملاء وشركاء عبر أسواق متعددة، لا يزال نقل الأموال بسرعة أحد أكبر التحديات التشغيلية. مع ازدياد ترابط التجارة العالمية، تواصل التوقعات المتعلقة بالسرعة والموثوقية ارتفاعها. لم تعد الشركات ترغب في انتظار أيام حتى تصل المدفوعات، في وقت تعمل فيه عملياتها على مدار الساعة.

من خلال هذا التعاون، ستدمج Nuvion شبكة الدفعات العالمية التابعة لـ Visa Direct في منصة البنية التحتية المالية الخاصة بها، بما يتيح للشركات وسائل أسرع لإرسال الأموال إلى البطاقات والحسابات المصرفية والمحافظ الرقمية في جميع أنحاء العالم.

من خلال الجمع بين النطاق الواسع لـ Visa Direct ومنصة Nuvion الموحّدة، يمكن للشركات إدارة دفعاتها العالمية إلى جانب حسابات متعددة العملات والبطاقات وخدمات صرف العملات الأجنبية ومسارات التسوية بالعملات المستقرة، عبر طبقة بنية تحتية واحدة.

تتيح هذه الشراكة ما يلي:

دفعات عالمية أسرع إلى البطاقات والحسابات المصرفية والمحافظ

عمليات صرف في الوقت الفعلي وشبه الفوري عبر الأسواق المدعومة

تجارب دفعات محسّنة للشركات العالمية

مرونة أكبر للشركات التي تدير عمليات الخزينة الدولية

يعكس هذا التعاون الالتزام المشترك بتقليل التعقيدات التي غالبًا ما تصاحب المدفوعات الدولية، ومساعدة الشركات على تحريك الأموال بسرعة أكبر وبمزيد من الثقة.

قالت Keisha Clark، الرئيسة التنفيذية لـ Nuvion: "لا ينبغي أن تضطر الشركات العالمية إلى الانتظار أيامًا لتحريك الأموال في اقتصاد يعمل على مدار الساعة. من خلال شراكتنا مع Visa Direct، نتيح للشركات العاملة عبر الحدود تجارب مالية أسرع وأكثر ترابطًا."

وقالت Olga Ovchinnikova، نائبة الرئيس ورئيسة Visa Direct في أوروبا: "من خلال الشراكة مع Nuvion، يسهم Visa Direct في دعم دفعات عابرة للحدود أسرع وأبسط، بما يتيح للشركات تحريك الأموال عالميًا بالمستوى نفسه من السرعة والثقة الذي تتوقعه محليًا."

تمثّل هذه الشراكة خطوة جديدة في إطار رسالة Nuvion الرامية إلى بناء نظام تشغيل موحّد لحركة الأموال العالمية، يجمع بين البنية التحتية المالية التقليدية وشبكات الدفع الحديثة لمساعدة الشركات الطموحة على التوسع عبر الحدود.

نبذة عن Nuvion

Nuvion هي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للخدمات المصرفية العالمية والمدفوعات عبر الحدود، ومبنية على العملات الورقية والعملات المستقرة ومخصّصة للشركات وشركات التكنولوجيا المالية. من خلال حسابات مصرفية متعددة العملات وحسابات بالعملات المستقرة، والدفعات العالمية، وإصدار البطاقات، والتسوية المدعومة بالعملات المستقرة، وأتمتة الامتثال، وواجهة برمجة تطبيقات موحّدة، تحوّل Nuvion الخدمات المصرفية العالمية إلى تجربة واحدة سلسة. صُممت لعالم تعبر فيه الطموحات الحدود فورًا.

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2997211/Nuvion_VisaDirect_Logo.jpg