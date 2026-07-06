تقوم Nuvion بدمج عملة Ripple USD (RLUSD) لتوسيع المدفوعات العالمية بالعملات المستقرة والبنية التحتية للبلوكتشين

ميامي, 6 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- تعمل الشركات اليوم في عالم يمتد فيه العملاء والموردون والمتعاقدون والشركاء عبر دول وعملات متعددة بشكلٍ متزايد. مع ذلك، تظل عمليات تحويل الأموال عبر الحدود غالبًا بطيئة ومجزأة وتعتمد على بنية تحتية مالية تقليدية لم تُصمم لاقتصاد عالمي يعمل على مدار الساعة.

أعلنت شركة Nuvion، وهي منصة مصرفية عالمية ومدفوعات عبر الحدود مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومبنية على العملات الورقية والعملات المستقرة للشركات وشركات التكنولوجيا المالية، اليوم عن دمج عملة Ripple USD (RLUSD) ضمن منصتها للبنية التحتية، مما يوسع قدرات المدفوعات والتسويات المعتمدة على العملات المستقرة للشركات العاملة عبر الحدود.

يُدخل هذا الدمج عملة RLUSD إلى المنصة المالية العالمية الموحدة الخاصة بـ Nuvion، ما يتيح للشركات التنقل بسلاسة بين أنظمة الخدمات المصرفية التقليدية وشبكات المدفوعات القائمة على البلوكتشين من خلال طبقة بنية تحتية واحدة.

مع تزايد الطلب على مدفوعات عالمية أسرع وأكثر كفاءة، تحتاج الشركات بشكلٍ متزايد إلى حلول تجمع بين سرعة وقابلية برمجة تقنيات البلوكتشين وبين الثقة والامتثال والموثوقية التي توفرها الأنظمة المالية المنظمة. تعمل كل من Nuvion وRipple معًا على بناء بنية تحتية مصممة لهذا المستقبل.

من خلال دمج RLUSD، تواصل Nuvion توسيع خيارات الدفع والتسوية المتاحة للشركات التي تدير عمليات عالمية وسير عمل الخزانة والمعاملات العابرة للحدود.

من خلال هذا الدمج، تتيح Nuvion ما يلي:

تسويات أسرع عبر الحدود باستخدام أنظمة مدفوعات مدعومة بالعملات المستقرة

انتقالًا سلسًا بين العملات الورقية والأصول الرقمية

بنية تحتية للأصول الرقمية بمستوى مؤسسي للشركات وشركات التكنولوجيا المالية

إدارة الخزانة والسيولة عالميًا عبر أسواق متعددة

قدرات مدمجة لمدفوعات البلوكتشين عبر واجهة برمجة تطبيقات ( API ) ومنصة موحدة

يعزز هذا الدمج قدرة Nuvion على مساعدة الشركات في العمل عالميًا دون الاعتماد الكامل على أنظمة المراسلة المصرفية التقليدية، مع توفير مرونة أكبر في كيفية انتقال الأموال عبر الأسواق.

قالت Keisha Clark، المديرة الإدارية في Nuvion: "نؤمن بأن مستقبل حركة الأموال سيتسم بشكلٍ متزايد بكونه فوريًا وقابلًا للبرمجة وعالميًا". "إن دمج RLUSD يوسع البنية التحتية المتاحة للشركات العاملة دوليًا، مما يساعدها على الوصول إلى تسويات أسرع ومرونة أكبر وقدرات مالية حديثة عبر منصة واحدة".

قالت Lauren Berta، قائدة المنتجات في Ripple: "أصبحت العملات المستقرة تلعب دورًا محوريًا بشكلٍ متزايد في تلبية الطلب على مدفوعات عبر الحدود أسرع وأكثر شفافية". "تم تصميم RLUSD لجلب كفاءة البلوكتشين إلى المدفوعات العالمية، مما يمنح المؤسسات وشركات التكنولوجيا المالية وسيلة عملية ومتوافقة لنقل القيمة حول العالم. ويُظهر هذا الدمج كيف يتم تطبيق هذه الفائدة عمليًا، من خلال توفير بنية تحتية يمكن للشركات البناء عليها بثقة".

يمثل هذا الدمج محطة جديدة في مهمة Nuvion لبناء نظام تشغيل موحد لحركة الأموال العالمية، يجمع بين الحسابات العالمية، والمدفوعات، وعمليات الصرف، والخزانة، والبطاقات، وخدمات الصرف الأجنبي، والبنية التحتية للعملات المستقرة، لمساعدة الشركات على التوسع بسلاسة عبر الحدود.

نبذة عن شركة Nuvion

شركة Nuvion هي منصة الخدمات المصرفية العالمية والمدفوعات عبر الحدود المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمبنية على العملات الورقية والعملات المستقرة لخدمة الشركات وشركات التكنولوجيا المالية. بفضل حسابات متعددة العملات، ومسارات الدفع العالمية، وأدوات إدارة الخزينة، وبنية تحتية للامتثال، وكلها متاحة عبر واجهة برمجة تطبيقات واحدة، تُبسّط Nuvion للشركات نقل الأموال عبر الحدود وإدارتها وتنميتها. صُممت لعالم تعبر فيه الطموحات الحدود فورًا.

نبذة عن شركة Ripple

تأسست شركة Ripple عام 2012، وهي المزود الرائد للحلول المؤسسية القائمة على تقنية البلوكتشين عبر مجالي التمويل التقليدي والرقمي. تشمل حلولها المدفوعات العالمية، والحفظ الأمين للأصول، وإدارة السيولة، وإدارة الخزانة، بما يجعلها منصة متكاملة لنقل القيمة وتخزينها وتبادلها وإدارتها. العملة المستقرة الخاصة بـ Ripple، والمعروفة باسم RLUSD، بالإضافة إلى العملة الرقمية XRP التي ترتكز عليها هذه الحلول، هي من العناصر الأساسية التي تمكّن Ripple وعملاءها من المساهمة في تشكيل النظام المالي الحديث.

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