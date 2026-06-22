Nuvion × Visa Direct : développement des transferts d'argent en temps réel pour les entreprises du monde entier

MIAMI, 22 juin 2026 /PRNewswire/ -- Nuvion, la plateforme mondiale de services bancaires et de paiements transfrontières basée sur l'IA, qui s'appuie sur les monnaies fiduciaires et les cryptomonnaies stables pour répondre aux besoins des entreprises et des sociétés de technologie financière, a annoncé aujourd'hui une collaboration avec Visa Direct afin de renforcer ses capacités de paiement mondial en temps réel pour les entreprises opérant à l'international.

Pour les entreprises qui gèrent des fournisseurs, des sous-traitants, des clients et des partenaires sur plusieurs marchés, effectuer des transferts d'argent rapidement reste l'un des principaux défis opérationnels. À mesure que le commerce mondial devient de plus en plus interconnecté, les attentes en matière de rapidité et de fiabilité ne cessent d'augmenter. Alors que leurs activités se déroulent 24 heures sur 24, les entreprises ne veulent plus attendre plusieurs jours pour voir arriver leurs paiements.

Grâce à cette collaboration, Nuvion intégrera le réseau mondial de paiement de Visa Direct à sa plateforme d'infrastructure financière, offrant ainsi aux entreprises des moyens plus rapides d'envoyer des fonds vers des cartes, des comptes bancaires et des portefeuilles numériques partout dans le monde.

En associant la vaste couverture de Visa Direct à la plateforme unifiée de Nuvion, les entreprises peuvent gérer leurs paiements mondiaux ainsi que leurs comptes multidevises, leurs cartes, leurs services de change et leurs rails de règlement en cryptomonnaies stables à travers une couche d'infrastructure unique.

Ce partenariat permet notamment :

Des virements mondiaux plus rapides vers les cartes, les comptes bancaires et les portefeuilles électroniques

Des versements en temps réel et quasiment en temps réel sur l'ensemble des marchés pris en charge

Une expérience de paiement optimisée pour les entreprises mondiales

Une plus grande souplesse pour les entreprises qui gèrent des opérations de trésorerie à l'international

Cette collaboration témoigne d'une volonté commune aux deux sociétés : réduire la complexité souvent associée aux paiements internationaux, aider les entreprises à effectuer leurs transferts d'argent plus rapidement et en toute confiance.

« Dans une économie qui ne s'arrête jamais, les entreprises mondiales ne devraient pas avoir à attendre plusieurs jours pour réaliser leurs transferts d'argent », a déclaré Keisha Clark, directrice générale de Nuvion. « Grâce à notre partenariat avec Visa Direct, nous proposons aux entreprises opérant à l'international une expérience financière plus rapide et plus connectée. »

« Par son partenariat avec Nuvion, Visa Direct contribue à accélérer et à simplifier les paiements transfrontières, afin que les entreprises puissent transférer des fonds à l'échelle mondiale avec la même rapidité et la même confiance qu'au niveau local », a commenté Olga Ovchinnikova, vice-présidente et directrice de Visa Direct Europe.

Ce partenariat marque une nouvelle étape dans la mission de Nuvion, qui vise à mettre en place un système unifié d'exécution des transferts financiers mondiaux, en associant les infrastructures financières traditionnelles et les réseaux de paiement modernes afin d'aider les entreprises ambitieuses à se développer par-delà les frontières.

À propos de Nuvion

Nuvion est la plateforme mondiale de services bancaires et de paiements transfrontières basée sur l'IA, qui s'appuie sur les monnaies fiduciaires et les cryptomonnaies stables pour répondre aux besoins des entreprises et des sociétés de technologie financière. Proposant des comptes bancaires multidevises et des comptes en cryptomonnaies stables, des paiements mondiaux, l'émission de cartes, le règlement en cryptomonnaies stables, l'automatisation de la conformité et une API unifiée, Nuvion crée une expérience unique et fluide des services bancaires mondiaux, conçue pour un monde dans lequel l'ambition se joue de toutes les frontières.

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