شركة Nuvion وشركة Turnkey يتعاونان لبناء بنية تحتية آمنة للمحافظ المدمجة للشركات حول العالم

ميامي, 20 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- مع استمرار العملات المستقرة في الانتقال إلى الاستخدامات التجارية السائدة، تتزايد حاجة الشركات إلى تقديم تجارب تعتمد على الأصول الرقمية دون التعقيدات المرتبطة بإدارة المحافظ الرقمية أو المفاتيح الخاصة أو البنية التحتية للبلوك تشين داخليًا. مع ذلك، ما تزال تحديات الأمن والامتثال التنظيمي والتعقيد التشغيلي تمثل أبرز العوائق أمام تبني هذه التقنيات لدى العديد من الشركات.

أعلنت Nuvion، وهي منصة عالمية للخدمات المصرفية والمدفوعات عبر الحدود مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومبنية على العملات التقليدية والعملات المستقرة، وتستهدف الشركات وشركات التكنولوجيا المالية، اليوم عن شراكة مع Turnkey، مزود البنية التحتية للمحافظ الرقمية المتخصص في الإدارة الآمنة للمفاتيح وتوقيع المعاملات، بهدف تعزيز البنية التحتية للمحافظ المدمجة والعملات المستقرة عبر منصة Nuvion.

تجمع هذه الشراكة بين البنية التحتية الآمنة للمحافظ الرقمية التي توفرها Turnkey والمسارات المالية المنظمة التي تقدمها Nuvion، بما يمكّن الشركات من إطلاق وإدارة منتجات مالية تعتمد على العملات المستقرة بسهولة، دون الحاجة إلى بناء أو صيانة البنية التحتية للمحافظ الرقمية بنفسها.

مع تزايد سعي الشركات إلى إيجاد وسائل أسرع لتحويل الأموال عالميًا، وإدارة عمليات الخزانة، ودمج الخدمات المالية ضمن منتجاتها، يواصل الطلب على بنية تحتية آمنة ومتوافقة مع المتطلبات التنظيمية للأصول الرقمية نموه. من خلال هذه الشراكة، تعمل Nuvion وTurnkey على تبسيط وصول الشركات إلى مزايا البنية التحتية المالية القائمة على تقنية البلوكتشين، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الضوابط اللازمة لتشغيل هذه الحلول على نطاق عالمي.

تتيح هذه الشراكة ما يلي:

بنية تحتية آمنة للمحافظ الرقمية المدمجة مخصصة للشركات وشركات التكنولوجيا المالية

حسابات للعملات المستقرة مزودة بإمكانات متكاملة للتحويل من العملات التقليدية إلى العملات الرقمية ( On-Ramps ) والعكس ( Off-Ramps )

سير عمل برمجي لإدارة الخزانة وتنفيذ المدفوعات

بنية تحتية عالمية للمدفوعات تعتمد على مسارات الأصول الرقمية

وصول مبسط إلى الخدمات المالية المعتمدة على العملات المستقرة من خلال منصة موحدة

من خلال دمج البنية التحتية للمحافظ الرقمية التي توفرها Turnkey مباشرةً ضمن المنظومة المالية لشركة Nuvion، تستطيع الشركات إطلاق منتجات مالية حديثة بوتيرة أسرع، مع الحفاظ على مستويات الأمن والامتثال والضوابط التشغيلية اللازمة لاعتمادها على مستوى المؤسسات.

قالت Keisha Clark، المدير الإداري في Nuvion: "ترغب الشركات في الاستفادة من السرعة والكفاءة التي توفرها البنية التحتية المالية القائمة على تقنية البلوكتشين، لكن لا ينبغي أن تضطر إلى التحول إلى شركات متخصصة في بناء البنية التحتية للبلوكتشين لتحقيق ذلك". "تساعدنا شراكتنا مع Turnkey على إخفاء هذا التعقيد، مع توفير بنية تحتية مالية آمنة وقابلة للتوسع تُمكّن الشركات من نقل الأموال وإدارتها وتنميتها على مستوى العالم".

وقال Bryce Ferguson، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة Turnkey: "أنشأنا Turnkey لتمكين الفرق من تطوير بنية تحتية للمحافظ الرقمية دون المساس بالأمن. وتستخدم Nuvion هذه التقنية لتقديم منتجات تعتمد على العملات المستقرة للشركات حول العالم، وهذا بالضبط النوع من الابتكار الذي نسعى إلى تمكينه".

تعكس هذه الشراكة التزام Nuvion المستمر ببناء نظام تشغيل موحد لحركة الأموال العالمية، يجمع بين البنية التحتية المالية الخاضعة للتنظيم، ومسارات التعامل بالعملات المستقرة، وتقنيات المحافظ الرقمية الآمنة، لمساعدة الشركات على العمل بسلاسة عبر الحدود.

نبذة عن شركة Nuvion

شركة Nuvion هي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للخدمات المصرفية العالمية والمدفوعات عبر الحدود، ومبنية على العملات الورقية والعملات المستقرة ومخصّصة للشركات وشركات التكنولوجيا المالية. من خلال حسابات مصرفية متعددة العملات وحسابات بالعملات المستقرة، والدفعات العالمية، وإصدار البطاقات، والتسوية المدعومة بالعملات المستقرة، وأتمتة الامتثال، وواجهة برمجة تطبيقات موحّدة، تحوّل Nuvion الخدمات المصرفية العالمية إلى تجربة واحدة سلسة. صُممت لعالم تعبر فيه الطموحات الحدود فورًا.

نبذة عن شركة Turnkey

شركة Turnkey هي بنية تحتية للأنظمة القابلة للتحقق. تتيح إنشاء المحافظ الرقمية، وتوقيع المعاملات، وأتمتة العمليات على السلسلة — ذلك كله من خلال واجهة برمجة تطبيقات (API) واحدة سهلة الاستخدام. اعرف المزيد على https://www.turnkey.com/