Absa وThunes تكشفان عن Absa Global Pay .. حل من الجيل التالي للتحويلات العالمية السريعة بأسعار معقولة

التحالف يسمح بتحويلات الأموال العالمية في الوقت الفعلي، وبتسعير معقول وشفاف، ويوفر تجربة سلسة معتمدة على الجوال

جوهانسبرج, 5 مارس / آذار 2026 /PRNewswire/ -- تعاونت مجموعة "أبسا جروب" (Absa Group)، واحدة من أكبر مزودي الخدمات المالية المتنوعة في أفريقيا ، مع "تيونز" (Thunes)، الطريق السريع الذكي لنقل الأموال في جميع أنحاء العالم ، لإطلاق حل جديد للتحويلات الرقمية الأولى ، باسم Absa Global Pay ، مما يجعل إرسال الأموال عبر الحدود أسرع وأبسط وأكثر بأسعار معقولة لملايين العملاء في جميع أنحاء أفريقيا.

نظرًا لأن التحويلات الدولية تلعب دورًا حاسمًا بشكل متزايد في دعم الأسر والتعليم والرعاية الصحية والشركات الصغيرة ، يطالب العملاء بحلول سهلة وشفافة وفعالة من حيث التكلفة. يستجيب تعاون (أبسا - تيونز) مباشرةً لهذه الحاجة من خلال الجمع بين البصمة المصرفية الأفريقية الموثوقة لـ "أبسا" مع الشبكة العالمية المباشرة المرنة لـ "تيونز" لتقديم تجربة شاملة لحركة الأموال في الوقت الحقيقي.

تجربة عملاء أبسط وأسرع وأسهل

تسمح خدمة (Absa Global Pay) لعملاء "أبسا" بإرسال الأموال مباشرةً من تطبيق (Absa Banking App) أو "الخدمة المصرفية عبر الإنترنت" (أبسا أونلاين) مع تسوية فورية إلى 18 دولة مع 6 دول تشكل جزءًا من الإصدار الأول (المملكة المتحدة وكينيا والهند ومالاوي وباكستان وزيمبابوي). يمكن للعملاء الاختيار من بين طرق الدفع المتعددة، الحسابات المصرفية، أو محافظ الجوال، أو نقاط التقاط النقد المعتمدة، مع إشعارات في الوقت الفعلي ورؤية كاملة للمعاملات لزيادة الثقة والتحكم.

التركيز على التكلفة الميسورة والشفافية

من خلال الاستفادة من الشبكة العالمية المباشرة الموثوقة لـ "تيونز" ونطاق "أبسا" على مستوى الأسواق الأفريقية الرئيسية ، يوفر الحل رسومًا أقل وأسعارًا واضحة وأسعار صرف تنافسية وقيمة أكبر ، مما يضمن وصول قيمة أكبر من كل معاملة إلى الأسر والشركات التي تعتمد على التحويلات كخط حياة مالي.

قال "نيك نكوسي"، المدير التنفيذي للمعاملات والودائع في إدارة الخدمات المصرفية الشخصية والخاصة في "أبسا":

"في "أبسا" ، نحن ملتزمون ببناء خدمات مالية مبتكرة وسهلة ومتصلة بعمق بالاحتياجات اليومية لعملائنا. لا تزال التحويلات المالية ضرورية للحفاظ على دعم الأسر عبر الحدود ، ويُظهر بحثنا فرصة كبيرة لفتح آفاق المزيد من القيمة في هذا المجال. جنبًا إلى جنب مع "تيونز" ، نقوم بتقديم حل أبسط وأسرع وأوفر ، مما يمنح العملاء القدرة على الاختيار والشفافية والقيمة المجدية."

وأضاف "سيمون نيلسون"، رئيس القسم التجاري لشركة "تيونز" :

"نحن فخورون بالشراكة مع "أبسا" ، واحدة من المؤسسات المالية الأكثر ثقة في أفريقيا ، لتوسيع الوصول إلى المدفوعات الحديثة منخفضة التكلفة عبر الحدود. من خلال الجمع بين رؤى "أبسا" المحلية العميقة مع شبكة "تيونز" العالمية المباشرة الموسعة ، فإننا نجعل حركة الأموال الدولية سلسة ويمكن الوصول إليها لأي شخص ، في أي مكان. يعد هذا الإطلاق علامة فارقة مهمة في مهمتنا لدعم نمو القارة من خلال دعم حركة الأموال داخل أفريقيا وتوفير الاتصال المالي الشامل للمجتمعات في جميع أنحاء العالم."

سجل حافل من ابتكارات الدفع المتعددة في Absa

ويستند إطلاق هذا المنتج إلى سجل متزايد من العديد من ابتكارات "أبسا" الحديثة للدفع التي تهدف إلى تبسيط كيفية تفاعل العملاء مع أموالهم من خلال الحلول المعتمدة على الجوال مثل Absa Pay للدفع عبر الإنترنت ، وهي منصة آمنة عبر الإنترنت تسمح لعملاء "أبسا" بدفع مشترياتهم التجارية الإلكترونية على موقع التاجر دون مشاركة تفاصيل تسجيل الدخول المصرفية ، ومؤخرًا تم إطلاق خدمة مدفوعات الفواتير بالشراكة مع "إيزي باي" (EasyPay) و"باي آت" (Pay@).

لمزيد من المعلومات حول "تيونز"، يُرجى زيارة موقع الويب: https://www.thunes.com/

لمزيد من المعلومات حول "أبسا جروب ليمتد" (Absa Group Limited) ، يُرجى زيارة موقع الويب: www.absa.africa