Thunes وVodacom Tanzania تتحدان لدعم مدفوعات M-Pesa عبر الحدود عبر الصين وأوغندا

التعاون يُحدث ثورة في التجارة والراحة المالية للتجار والمستهلكين التنزانيين

سنغافورة, 5 مايو / أيار 2026 /PRNewswire/ --

وحّدت شركة "تونز" (Thunes)، "الطريق السريع الذكي" لنقل الأموال في جميع أنحاء العالم ، جهودها مع شركة "فوداكوم تنزانيا" (Vodacom Tanzania)، شركة الاتصالات الرائدة في البلاد ، لإحداث نقلة نوعية في التجارة عبر الحدود والشمول المالي الرقمي مع حل الدفع العالمي (M-Pesa) الجديد من "فوداكوم". بفضل التعاون ، يمكن لعملاء "فوداكوم" في تنزانيا الآن الدفع بسلاسة للتجار في أوغندا والصين مباشرةً من هواتفهم المحمولة.

يستجيب هذا الحل الهام للطلب المتزايد من التجار التنزانيين الذين يشاركون في التجارة مع الأسواق الأوغندية والصينية ولكنهم غالبًا ما يواجهون تحديات مع طرق الدفع المكلفة، والبطيئة، وغير الآمنة. مع هذا الابتكار ، وبالاستفادة من (شبكة "تونز" العالمية المباشرة)، تهدف "فوداكوم" إلى سد هذه الفجوات ، وتقديم مدفوعات رقمية آمنة في الوقت الحقيقي عبر الحدود وتعزيز ريادتها في ابتكار الأموال المحمولة في أفريقيا.

يدعم الحل التجارة مع سوقين رئيسيين لتنزانيا. لمدة ثماني سنوات متتالية، كانت الصين أكبر شريك تجاري لتنزانيا، حيث بلغت التجارة الثنائية 8.8 مليار دولار في عام 2024. في العام نفسه ، وصلت التجارة الثنائية بين تنزانيا وأوغندا إلى حوالي https://mofa.go.ug/article/uganda-tanzania-trade-mission-2025-officially-kicks-kampala2.23 مليار دولار، بزيادة قدرها 64٪ عن العام السابق.

قال "إبيماك إمبيتيني" ، مدير M-Pesa في "فوداكوم تنزانيا": "هذا أكثر من مجرد ميزة دفع ، إنه حافز للتمكين الاقتصادي وبوابة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال في تنزانيا للتنافس والازدهار في الأسواق الإقليمية والعالمية. من خلال "شبكة تونز" الواسعة والموثوق بها ، نقوم بتمكين المدفوعات السلسة، والآمنة، والمناسبة التكلفة التي تمكن الناس من التجارة عبر الحدود وتدفع التجارة وتضع M-Pesa في مركز مستقبل التجارة الرقمية في أفريقيا."

من خلال شبكة (شبكة "تونز" العالمية المباشرة)، يمكن للعملاء الآن إرسال المدفوعات إلى التجار في أوغندا باستخدام تطبيق (MTN MoMo) وإلى التجار الصينيين من خلال شبكة (Alipay)، وكل ذلك من خلال قائمة (M-Pesa USSD) أو تطبيق (M-Pesa Super App). العملية آمنة وسهلة الاستخدام وتزيل عبء الحواجز المصرفية التقليدية على التجار والشركات اليومية.

وأضاف "داوي وانغ" ، نائب الرئيس الأول في شركة "تونز": "إن انضمام شركة "فوداكوم تنزانيا" إلى شبكة (شبكة "تونز" العالمية المباشرة) لتصنيف المدفوعات عبر الحدود هو ثورة نوعية للشركات المحلية. من خلال الجمع بين تكنولوجيا "فوداكوم" مع شبكة "تونز" الموثوقة والخاصة بها، يمكن للعملاء التنزانيين دفع الشركاء في الصين وأوغندا في الوقت الحقيقي. هذا الابتكار يسرّع التشغيل البيني جنبًا إلى جنب مع التجارة الدولية ونمو الأعمال التجارية ويدعم رؤيتنا لربط المليار المستخدم النهائي التالي بالاقتصاد العالمي."

هذه المبادرة تمثل عامل تمكين استراتيجي للمستهلكين والشركات الصغيرة، والمتوسطة، ومتناهية الصغر التي تحتاج إلى أدوات مالية موثوقة وسريعة مثل المال المحمول؛ حيث وجد استبيان أُجري عام 2025 على منصة (GeoPoll) حول الاستخدام والخدمات المالية تنزانيا أن 94٪ من المشاركين في الاستطلاع يستخدمون المال المحمول.

من المقرر أن يحوّل تحالف "تونز" و "فوداكوم تنزانيا" حياة ملايين المستهلكين من خلال تفكيك الحواجز عبر الحدود. من خلال ربط تنزانيا بشدة بالقوى العالمية مثل الصين وتبسيط التجارة بين الدول الأفريقية ، يساعد التعاون على بناء اقتصاد شامل وتنمية دور تنزانيا كقوة في السوق العالمية.

حول Vodacom Tanzania

للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة: https://www.vodacom.co.tz

نبذة عن Thunes

للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة: https://www.thunes.com

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2831061/Thunes_Logo.jpg