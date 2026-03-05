Absa et Thunes dévoilent Absa Global Pay, une solution de nouvelle génération pour des transferts de fonds mondiaux rapides et abordables

Cette alliance apporte des transferts d'argent mondiaux en temps réel, une tarification abordable et transparente et une expérience mobile fluide.

JOHANNESBURG, 5 mars 2026 /PRNewswire/ -- Absa Group, l'un des plus grands fournisseurs de services financiers diversifiés d'Afrique, s'est associé à Thunes, la superautoroute intelligente pour déplacer des fonds dans le monde entier, afin de lancer une nouvelle solution de transfert de fonds numérique, Absa Global Pay, qui permet un envoi de fonds à travers les frontières plus rapide, plus simple et plus abordable pour des millions de clients à travers l'Afrique.

Les transferts de fonds internationaux jouant un rôle de plus en plus important dans le soutien aux familles, à l'éducation, aux soins de santé et aux petites entreprises, les clients exigent des solutions intuitives, transparentes et rentables. La collaboration entre Absa et Thunes répond directement à ce besoin en alliant l'empreinte bancaire panafricaine de confiance d'Absa au réseau agile Direct Global Network de Thunes pour offrir une expérience de mouvement d'argent en temps réel et de bout en bout.

Une expérience client plus simple, plus rapide et plus intuitive

Absa Global Pay permet aux clients d'Absa d'envoyer des fonds directement à partir de l'application Absa Banking ou de Connected Banking (Absa Online) avec un règlement instantané dans 18 pays, dont six sont pris en charge dans la première version du système (Royaume-Uni, Kenya, Inde, Malawi, Pakistan et Zimbabwe). Les clients peuvent choisir parmi plusieurs méthodes de paiement - comptes bancaires, portefeuilles mobiles ou points de retrait agréés - avec des notifications en temps réel et une visibilité totale des transactions pour plus de confiance et de contrôle.

Abordabilité et transparence au cœur du projet

En s'appuyant sur le réseau Direct Global Network de Thunes et sur l'envergure d'Absa sur les principaux marchés africains, la solution offre des frais réduits, une tarification claire, des taux de change compétitifs et une plus grande valeur, garantissant qu'une plus grande part de chaque transaction atteigne les familles et les entreprises qui dépendent des envois de fonds comme bouée de sauvetage financière.

Nick Nkosi, directeur général pour les transactions et les dépôts chez Absa Personal and Private Banking, a déclaré :

« Chez Absa, nous sommes déterminés à mettre en place des services financiers innovants, intuitifs et profondément connectés aux besoins quotidiens de nos clients. Les envois de fonds restent essentiels pour assurer la subsistance des familles au-delà des frontières, et notre étude montre qu'il est possible de dégager davantage de valeur dans ce domaine. En collaboration avec Thunes, nous proposons une solution plus simple, plus rapide et plus abordable, qui offre aux clients le choix, la transparence et une valeur ajoutée significative. »

Simon Nelson, directeur commercial de Thunes, a déclaré :

« Nous sommes fiers de nous associer à Absa, l'une des institutions financières les plus fiables d'Afrique, pour élargir l'accès à des paiements internationaux modernes et peu coûteux. En alliant les connaissances locales approfondies d'Absa et au vaste réseau Direct Global Network de Thunes, nous rendons les mouvements de fonds internationaux fluides et accessibles à tous, où que l'on se trouve. Ce lancement est une étape importante dans notre mission consistant à soutenant la croissance du continent en favorisant les mouvements de fonds intra-africains et à offrir une connectivité financière inclusive aux populations du monde entier. »

Innovations multiples dans le domaine des paiements chez Absa

Ce lancement de produit s'appuie sur un historique croissant de plusieurs innovations récentes d'Absa en matière de paiement visant à simplifier la façon dont les clients interagissent avec leur argent - des solutions mobiles telles que Absa Pay pour les paiements en ligne - une plateforme en ligne sécurisée permettant aux clients d'Absa de payer leurs achats en ligne sur un site marchand sans partager leurs données de connexion bancaire et, plus récemment, le lancement des paiements de factures en partenariat avec EasyPay et Pay@.

