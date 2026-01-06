Sterling Bank ينضم إلى شبكة Thunes العالمية المباشرة Direct Global Network لإحداث تحول في المدفوعات عبر الحدود للمغتربين النيجيريين

سنغافورة ولاغوس، نيجيريا, 6 يناير / كانون الثاني 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة Thunes، الطريق السريع الذكي لنقل الأموال حول العالم، عن شراكة بارزة مع Sterling Bank، أحد البنوك التجارية الرائدة كاملة الخدمات في نيجيريا، لتعزيز سهولة الوصول إلى المدفوعات عبر الحدود للنيجيريين في المهجر. ويمهّد هذا التحالف لاعتماد معيار جديد للمدفوعات عبر الحدود، مما يمنح النيجيريين في الخارج طريقة أسرع وأكثر بساطة لإرسال الأموال إلى الوطن.

ومع وجود ما يُقدَّر بنحو 17 مليون نيجيري يعيشون ويعملون في الخارج، فإن الطلب على روابط مالية سريعة وشفافة وموثوقة مع الوطن لم يكن أكبر مما هو عليه اليوم. ومن خلال الاستفادة من شبكة Thunes العالمية المباشرة (Direct (Global Network، يطلق Sterling Bank هذه القدرات المحسَّنة في عدد من الأسواق الأوروبية، بما يمنح العملاء في الخارج طريقة أكثر اتساقاً لدعم عائلاتهم وإدارة شؤونهم المالية.

ويعني هذا التحالف أن أصحاب حسابات Sterling Bank، الجدد والقائمين، يمكنهم الآن الاستفادة من مدفوعات سلسة وفورية عبر الحدود. وأظهرت أبحاث حديثة أصدرتها Thunes أن إرسال الأموال إلى الوطن يمثل نشاطاً مالياً منتظماً وأساسياً بالنسبة لما يقرب من نصف (%46) المستهلكين في المهجر عبر أوروبا، على نحو يضاهي دفع الإيجار أو فواتير الخدمات.

وقال دانييل باريرا، نائب الرئيس الأول للمبيعات في إفريقيا لدى Thunes: "يمثل انضمام Sterling Bank إلى شبكتنا العالمية المباشرة علامة فارقة أخرى في توسعنا عبر إفريقيا، ويجسد الثقة في بنيتنا التحتية عبر القارة. وبالعمل معاً، نمكّن العملاء الذين يديرون أموالهم عبر الحدود من مستوى جديد من الراحة والسرعة والثقة. ويبرهن هذا التحالف على التزامنا المستمر بجعل حركة الأموال العالمية فورية وشفافة ومتاحة للجميع."

وقال أيودجي سابا، رئيس قسم أنظمة السداد والحوالات في Sterling Bank: "تعكس هذه الشراكة التزام Sterling Bank العميق بتسهيل إرسال الأموال إلى الوطن على النيجيريين في الخارج. وبفضل تقنية Thunes الموثوقة، نوفر لعملائنا طريقة أسرع وأكثر موثوقية وبأسعار معقولة لتمويل حساباتهم في Sterling Bank من حساباتهم المصرفية في الخارج. وتمثل هذه الخطوة تقدماً كبيراً في تحسين تجربة خدماتنا لمجتمعنا في المهجر."

ويجسّد هذا التعاون الالتزام المشترك لكل من Thunes وSterling Bank بالشمول المالي وتمكين المجتمع، من خلال مساعدة الأفراد على تحسين الرقابة على شؤونهم المالية وتعزيز كفاءة إنفاقهم. كما يدعم هذا التعاون مهمة Thunes الرامية إلى تمكين المليار مستخدم التالي، ولا سيما في الأسواق الناشئة، من الانخراط في الاقتصاد العالمي.

لمزيد من المعلومات حول Thunes، يرجى زيارة: https://www.thunes.com

لمزيد من المعلومات حول Sterling Bank، يرجى زيارة: https://sterling.ng

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2831061/5654655/Thunes_Logo.jpg