Arrow Global Insurance تعزّز منصتها في التأمين المتخصص من خلال الاستحواذ على Fusion Specialty Group

يمثّل هذا الاستحواذ محطة بارزة جديدة لـ Arrow Global Insurance، ويعزز مكانتها القيادية في أسواق التأمين المتخصص التي يُعد فيها الانضباط الاكتتابي عنصرًا حاسمًا

لندن, 9 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت Arrow Global Group ("Arrow")، وهي شركة رائدة في إدارة الاستثمارات البديلة على مستوى عموم أوروبا، اليوم عن محطة بارزة جديدة لـ Arrow Global Insurance ("AGI") من خلال الاستحواذ1 على Fusion Specialty Group ("Fusion")، وهي شركة متخصصة تعمل كوكيل عام مفوض بالإدارة ("MGA").

تُعد AGI منصة راسخة في التأمين المتخصص، وتتيح للمستثمرين المؤسسيين الوصول إلى أسواق التأمين المتخصص غير الكارثية من خلال الجمع بين شركات MGA المدعومة من Arrow، وطاقات تحمل المخاطر المصنفة ائتمانيًا، وقدرات Arrow الاستثمارية. تحظى AGI بدعم رأس مال مؤسسي طويل الأجل، وتستهدف تحقيق أداء اكتتابي جذاب في أسواق تتسم بارتفاع حواجز الدخول وتشتت المنافسة والتعقيد الفني.

يعزز هذا الاستحواذ منصة AGI بدرجة أكبر، من خلال إضافة شركة MGA متخصصة أخرى عالية الجودة تتمتع بسجل اكتتابي راسخ. من خلال Halldora Re Ltd² ("Halldora Re")، معيد التأمين التابع لـ AGI والحاصل على تصنيف A- (Excellent) من AM Best، إلى جانب منصة Arrow الأوسع نطاقًا، تستفيد شركات MGA المدعومة من Arrow من الوصول إلى طاقات اكتتاب طويلة الأجل، ورأس مال مؤسسي، وبنية تشغيلية قابلة للتوسع، بما يتيح لها النمو بمسؤولية مع الحفاظ على الانضباط الاكتتابي.

تعمل Fusion نيابةً عن شركات التأمين المتخصصة الرائدة في سوق لندن وأوروبا وغيرها من الأسواق، وقد رسخت لنفسها نشاطًا اكتتابيًا مرموقًا يخدم حملة الوثائق في المملكة المتحدة وأوروبا وأمريكا الشمالية وأسواق دولية أخرى. منذ انطلاقها، عالجت Fusion أكثر من 23,000 طلب تأمين، وسجّلت إجمالي أقساط مكتتبة بنحو £290m لنحو 1,500 من حملة الوثائق، وقد زاد حجم الأقساط إلى أكثر من الضعف خلال العامين الماضيين.

وقال Zach Lewy، الرئيس التنفيذي وكبير مسؤولي الاستثمار في Arrow Global Group: "تُعد Arrow Global Insurance منصة راسخة في التأمين المتخصص تجمع بين أعمال اكتتاب متميزة ورأس مال مؤسسي. وتُسهم إضافة Fusion، وهي شركة متخصصة عالية الجودة تعمل كوكيل عام مفوض بالإدارة وتتمتع بسجل اكتتابي استثنائي، في تعزيز هذه المنصة بدرجة أكبر، كما توسّع نطاق الفرص المتمايزة في التأمين المتخصص المتاحة لمستثمرينا المؤسسيين."

وقالت Katie Simmonds، الرئيسة التنفيذية لـ Fusion Specialty Group: "يوفر الوصول إلى طاقات اكتتاب إضافية عبر Halldora Re، إلى جانب نهج Arrow الاستثماري طويل الأجل، أساسًا قويًا لمرحلة نمونا المقبلة، ويتيح لنا في الوقت نفسه مواصلة التركيز على الانضباط الاكتتابي وخدمة العملاء، وهما عنصران يميزان Fusion."

وقال David Rogers، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ Fusion Specialty Group: "لقد كان بناء Fusion لتصبح شركة MGA متخصصة ذات حضور عالمي شرفًا حقيقيًا. تشاطرنا Arrow الالتزام بالانضباط الاكتتابي والتفكير طويل الأجل، كما أن دعمها، بما في ذلك طاقات إعادة التأمين الداعمة لـ Halldora Re، يسرّع وتيرة نمونا ويعزز إمكاناتنا. يسعدني أن أظل منخرطًا في مسيرة الشركة، وأنا متحمس لما هو آتٍ."

تخضع الصفقة لشروط الإتمام المعتادة. تم الحصول على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة، ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال الربع الثالث من عام 2026.

ملاحظات إلى المحررين:

1: سيُموَّل الاستحواذ من (i) رأس مال تولّد مبدئيًا من أسهم أصدرتها Sherwood Topco Limited، و(ii) من صناديق تديرها Arrow Global Group. نظرًا إلى ملكية الأغلبية، ستكون Fusion شركة تابعة لـ Sherwood Topco Limited، لكنها لن تكون شركة تابعة مباشرة أو غير مباشرة لـ Sherwood Parentco Limited.

2: الكيان مملوك لصناديق تديرها Arrow Global Group.

Arrow Global Group

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Fusion Specialty Group

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.fusionspecialty.com