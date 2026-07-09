Arrow Global Insurance、Fusion Specialty Groupの買収により専門保険プラットフォームを強化

今回の買収は、Arrow Global Insuranceにとって新たな重要な節目となり、規律ある引受が不可欠な専門保険市場における同社の主導的地位を一段と強固にするもの

ロンドン, 2026年7月9日 /PRNewswire/ -- 欧州全域で展開する大手オルタナティブ投資運用会社のArrow Global Group（「Arrow」）は本日、専門性の高いマネージング・ジェネラル・エージェント（MGA）であるFusion Specialty Group（「Fusion」）の買収1を通じて、Arrow Global Insurance（「AGI」）にとって重要な節目を迎えたことを発表しました。

AGIは、Arrowが支援するMGA、格付けを有するリスク負担能力、Arrowの投資能力を組み合わせることで、機関投資家に大規模災害リスクを対象としない専門保険市場へのアクセスを提供する、定評ある専門保険プラットフォームです。 長期的な機関投資家資本に支えられ、AGIは、参入障壁が高く、競合が分散し、技術的に複雑な市場において、魅力的な引受成績の実現を目指しています。

今回の買収により、確かな引受実績を持つ質の高い専門MGAが新たに加わり、AGIのプラットフォームはさらに強化されます。AM BestからA-（Excellent）の格付けを受けているAGIの再保険会社Halldora Re Ltd²（「Halldora Re」）と、より広範なArrowプラットフォームを通じて、ArrowのMGA各社は、長期的な引受能力、機関投資家資本、拡張可能な運営インフラにアクセスできるため、引受規律を維持しながら責任ある成長を遂げることができます。

ロンドン保険市場の大手保険会社、欧州およびその他地域の大手専門保険会社の代理として事業を展開するFusionは、英国、欧州、北米、その他の国際市場の保険契約者にサービスを提供する、高く評価される引受事業基盤を確立しています。Fusionは事業開始以来、2万3,000件を超える引受申請を処理し、約1,500の保険契約者を対象に約2億9,000万ポンドの総収入保険料を計上しており、保険料規模は過去2年間で2倍以上に拡大しています。

Arrow Global Groupの最高経営責任者（CEO）兼最高投資責任者（CIO）であるZach Lewy氏は、次のように述べています。「Arrow Global Insuranceは、優れた引受事業者と機関投資家資本を組み合わせた、定評ある専門保険プラットフォームです。卓越した引受実績を持つ質の高い専門MGAであるFusionが加わることで、このプラットフォームはさらに強化され、当社の機関投資家が利用できる、専門保険分野における差別化された投資機会の幅が広がります。」

Fusion Specialty Groupの最高経営責任者（CEO）であるKatie Simmonds氏は、次のように述べています。「Halldora Reを通じた追加の引受キャパシティへのアクセスと、Arrowの長期的な投資アプローチが、当社の次の成長フェーズに向けた強固な基盤となり、Fusionを特徴づける引受規律と顧客サービスに引き続き注力することを可能にします。」

Fusion Specialty Groupの創業者兼執行会長であるDavid Rogers氏は、次のように述べています。「Fusionをグローバルな専門MGAへと築き上げてきたことは、心から光栄なことでした。Arrowは、引受規律と長期的視点を重視する当社の姿勢を共有しており、Halldora Reを支える再保険キャパシティを含む同社の支援により、当社の成長は加速し、可能性は広がっています。引き続き関わっていけることをうれしく思うとともに、今後の展開を楽しみにしています。」

本取引の完了は、慣例的なクロージング条件の充足を前提としています。必要な規制当局の承認はすべて取得済みであり、2026年第3四半期中に完了する見込みです。

編集者向け注記：

1: 本買収の資金は、（i）Sherwood Topco Limitedによる株式発行により当初調達される資本、および（ii）Arrow Global Groupが運用するファンドから拠出されます。過半数持分の保有により、FusionはSherwood Topco Limitedの子会社となりますが、Sherwood Parentco Limitedの直接または間接の子会社にはなりません。

2: 当該事業体は、Arrow Global Groupが運用するファンドによって保有されています。

Arrow Global Group

詳細についてはwww.arrowglobal.netをご覧ください。

Fusion Specialty Group

詳細についてはwww.fusionspecialty.comをご覧ください。

SOURCE Arrow Global