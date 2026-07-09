Arrow Global Insurance 收購 Fusion Specialty Group，以強化其專業保險平台

是次收購標誌着 Arrow Global Insurance 再創另一重要里程碑，使其在以審慎核保為基石的專業保險市場中，領導地位更加穩固

倫敦2026年7月9日 /美通社/ -- 泛歐洲頂尖另類投資管理公司 Arrow Global Group（「Arrow」）今日公佈，其旗下 Arrow Global Insurance（「AGI」）透過收購1 專業管理總代理（「MGA」）Fusion Specialty Group（「Fusion」），達到另一重要里程碑。

AGI 作為發展成熟的專業保險平台，匯聚 Arrow 旗下的管理總代理、獲評級的風險承擔能力與 Arrow 的投資專長，為機構投資者打開通往專業及非災難性保險市場的大門。 在長期機構資本的支持下，AGI 專注於在進入門檻高、競爭較為分散且技術複雜的市場中，締造亮麗的核保佳績。

是次收購為 AGI 的平台增添另一間擁有良好核保紀錄的優質專業管理總代理，使其整體實力更見提升。 憑藉 Halldora Re Ltd²（「Halldora Re」）（AGI 旗下獲 AM Best 評級為 A-（優秀）的再保險公司）以及更廣泛的 Arrow 平台，Arrow 旗下的管理總代理可獲取長期核保能力、機構資本及方便擴展的營運基建，讓其能在堅守核保紀律之餘，同時負責任地持續發展。

Fusion 為倫敦市場、歐洲及其他地區的專業保險公司提供服務，已建立起聲譽卓著的核保業務，客戶涵蓋英國、歐洲、北美及其他國際市場的保單持有人。 自推出以來，Fusion 已處理超過 23,000 份投保個案，為約 1,500 名保單持有人承保總承保保費約 2.9 億英鎊，過去兩年間保費規模更錄得逾倍增長。

Arrow Global Group 行政總裁兼投資總監 Zach Lewy 表示：「Arrow Global Insurance 作為發展成熟的專業保險平台，匯聚優秀的核保業務及機構資本。 Fusion 作為核保往績出眾的優質專業管理總代理，其加入使平台實力更上一層樓，並為我方機構投資者開拓更加豐富亦更脫穎而出的專業保險選擇。」

Fusion Specialty Group 行政總裁 Katie Simmonds 說道：「透過 Halldora Re 獲取更多核保能力，加上 Arrow 的長期投資策略，為我們下一階段的發展奠下強大基礎，同時讓我們能持續專注於 Fusion 賴以聞名的核保紀律及客戶服務。」

Fusion Specialty Group 創辦人兼執行主席 David Rogers 說：「將 Fusion 塑造成為全球專業管理總代理，確實是一種榮幸。 Arrow 與我們一樣，對核保紀律及長遠思維懷有共同信念，其鼎力支持包括 Halldora Re 背後的再保險能力，讓我們得以加速成長、盡展潛能。 能繼續參與令我深感欣慰，對未來的前景亦滿懷期盼。」

交易須符合慣常的交割條件。 所有必要的監管批准均已取得，預計將於 2026 年第三季度完成交易。

編輯備註：

1：是次收購的資金來源包括 (i) Sherwood Topco Limited 發行股份所初步籌集的資本，以及 (ii)由 Arrow Global Group 所管理的基金。 基於多數股權架構，Fusion 將作為 Sherwood Topco Limited 的附屬公司，但不會是 Sherwood Parentco Limited 的直接或間接附屬公司。

2：該實體由 Arrow Global Group 所管理的基金擁有。

Arrow Global Group

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.arrowglobal.net

Fusion Specialty Group

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.fusionspecialty.com

SOURCE Arrow Global