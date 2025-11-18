حقبة جديدة لمعلومات سوق الفن - في عصر الذكاء الاصطناعي

باريس, ، 18 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- في نهاية سبتمبر 2025، اتخذ قسم Artprice التابع لشركة Artmarket – الرائد عالميًا في معلومات سوق الفن منذ 28 عامًا – خطوة حاسمة بإطلاق ®Artprice News: أول وكالة صحفية عالمية مكرسة لأخبار الفن وسوقه، تُبث في 122 دولة وبـ 11 لغة في إطار تكامل تشغيلي واسع النطاق مع Cision PR Newswire وPerplexity AI.

Artprice News® Perplexity AI

وفقًا لـ thierry Ehrmann ، مؤسس Artprice والرئيس التنفيذي لـ Artmarket.com : "بإطلاق ® Artprice News ، فإننا نتخذ خطوة تاريخية. قسم Artprice التابع لشركة Artmarket ، بالفعل رائد عالمي في قواعد بيانات سوق الفن لما يقرب من 30 عامًا، وأصبح الآن وكالة الأخبار العالمية اليومية الرائدة في مجال أخبار الفن وسوق الفن. هذا النهج المزدوج – البيانات الموثوقة والمعلومات المستمرة – يمنحنا موقعًا فريدًا لدعم تحول سوق الفن في عصر الذكاء الاصطناعي".

الرصد العالمي الشامل للأخبار الفنية: القوة المشتركة لـ Artprice و Perplexity AI

قدرة قسم Artprice التابع لشركة Artmarket على مراقبة وتوثيق جميع الأخبار العالمية في سوق الفن تعتمد على بنية تكنولوجية شديدة التطوّر، وهي نتيجة تحالف إستراتيجي يدمج بين قواعد بياناتها التاريخية، وشبكة الإنترانت ( Intranet ) الخاصة بها المتصلة بـ 7,200 دار مزادات شريكة حول العالم، والآن، بالإضافة إلى خدمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، أصبح لديها قدرات البحث الفوري لدى Perplexity AI . ومن خلال الجمع بين الذكاء الاصطناعي البديهي Intuitive ArtMarket® من Artprice وتقنية ®Blind Spot AI مع Perplexity AI، أصبح روبوت الذكاء الاصطناعي الأحدث لدينا متفوقًا — في نواحٍ عديدة — على Google، وذلك بفضل جودة الأوامر البرمجية (prompts) المملوكة لنا (وعددها عدة آلاف) التي تشكّل جوهره.

Artprice News : تغطية عالمية على مدار الساعة (24/7) عبر 122 دولة و11 لغة

يُمثل هذا النشر الإستراتيجي تحولًا رئيسيًا في نموذج الأعمال: ينتقل قسم Artprice من جدول أسبوعي في وكالة الصحافة التابعة له ArtMarket Insight® – والذي سيستمر – إلى تدفّق يومي ومستمر من الأخبار العالمية عبر Artprice News في 122 دولة و11 لغة، وذلك بالشراكة مع شريكها طويل الأمد Cision PR Newswire .

من الآن فصاعدًا، سيكون لدى قرّاء Artprice News وصول مجاني إلى آلاف التحليلات التاريخية والفنية والعلمية والاقتصادية الصادرة عن ® ArtMarket Insight ، والتي أثبتت قيمتها منذ وقت طويل:

كل ما يتطلبه الأمر هو تسجيل مجاني بسيط لتصبح عضوًا في Artprice وتحصل على إمكانية الوصول إلى Artprice News . بالنسبة لوكالة صحافة عالمية مثل Artprice News ، يمثّل هذا أساسًا تحريريًا ثريًا بأصوات رائدة من سوق الفن، مما يمنحها شرعية تحريرية لا جدال فيها، مدعومةً بآلاف التحليلات التاريخية والفنية والعلمية والاقتصادية من وكالة الصحافة ® ArtMarket Insight .

بفضل Artprice News ، يستفيد قسم Artprice التابع لشركة Artmarket الآن من قاعدة بيانات كبيرة وعالية الجودة من الأعضاء، حيث يتم الانتقال من العضوية المجانية إلى الاشتراك المدفوع بشكلٍ طبيعي.

في الواقع، تعرض Artprice News أحدث المُستجدات حول الفنانين، بما في ذلك روابط مُتشعبة مُشفّرة توجه القرّاء إلى قواعد بيانات Artprice — مما يشجع الأعضاء بشكلٍ فعّال على أن يصبحوا مشتركين.

تُتيح هذه القوة التوزيعية غير المسبوقة لقسم Artprice التابع لشركة Artmarket الوصول إلى جمهور عالمي من الهواة والمتخصصين، بما في ذلك جامعو الأعمال الفنية، وصالات العرض الفنية، ودور المزادات، والمتاحف، وخبراء التقييم، والمؤسسات الثقافية، وشركات التأمين، ومسؤولو الجمارك والضرائب، والمستشارون القانونيون، والمؤسسات المالية، ووسائل الإعلام الدولية، مما يُعزّز دورها كأبرز وكالة أخبار يومية في العالم متخصصة في سوق الفن.

تحوّل قسم Artprice لا يقتصر على نطاق التوزيع فحسب. فهو يعتمد على بنية تكنولوجية ثورية تدمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة به، الذكاء الاصطناعي البديهي Intuitive ArtMarket® وتقنية ®Blind Spot AI، وهي ثمرة عقود من تطوير الخوارزميات.

يستفيد هذا الذكاء الاصطناعي المملوك للشركة – المُطوّر لصالح Artprice و Artprice News – من حجم هائل من البيانات المستمدة من 180 قاعدة بيانات متجهة مملوكة للشركة. خوارزميات Artprice قادرة على تحليل مليارات السجلات المُجهّلة، وعشرات الملايين من الأعمال الفنية، وتحديد اتجاهات فنية متقاطعة غاية في التعقيد، وهي اتجاهات تعجز عن رصدها الأوساط الأكاديمية والمؤسسية والتجارية.

لمراقبة عشرات الآلاف من الأحداث اليومية المرتبطة بالفن وسوقه، تعتمد Artprice News على Perplexity AI ، والذي يُتيح لها استهداف ما يحتاجه المستخدم بدقة بفضل آلاف الأوامر البرمجية ( prompts ) الدقيقة للغاية التي ينتجها الذكاء الاصطناعي البديهي ® Intuitive ArtMarket الخاص بالشركة.

هذا التآزر يُتيح الوصول إلى مستوى من التغطية المعلوماتية تُصنَّفُ الآن ضمن فئة "اليقين العلمي" بدلاً من "الاحتمال العالي"

Perplexity AI ، بالإجماع، واحد من أقوى وأبرز محركات البحث التوليدية المدعّمة بالاسترجاع في العالم، فهو يقوم بفهرسة مئات المليارات من صفحات الويب بشكلٍ مستمر عبر بنيته التحتية العالمية.

تقنيته الهجينة في الفهرسة، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تضمن حداثة استثنائية للمعلومات بفضل وحدة فهم المحتوى القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي تولّد وتُعزز منطق التحليل بشكلٍ فوري ضمن عملية تحسين ذاتي مبنية على آلاف ردود الفعل من ملايين الاستعلامات كل ساعة.

في عام 2024، سجّلت المنصة أكثر من 650 مليون استعلام، ما يدل على اعتماد واسع من قِبل المهنيين الذين يطالبون بمعلومات دقيقة وقابلة للتحقق. تعتمد قدرة معالجة Perplexity AI على الاستخدام الديناميكي لعدة نماذج لغوية ضخمة ( LLMs ) رائدة – مثل GPT-4 ، و Claude 3.5 Sonnet ، و Gemini ، و Grok – مما يمكّنه من التكيّف الأمثل مع طبيعة وتعقيد كل أمر برمجي ( prompt ) متخصص من Artprice ضمن التكامل التشغيلي العميق.

تتوافق المنهجية العلمية والتكامل التشغيلي العميق بين Artprice و Perplexity AI مع الطموح الوطني للسلطات الفرنسية لجعل فرنسا ثالث قوة عالمية في الذكاء الاصطناعي بعد الولايات المتحدة والصين، مما يجسد تقاربًا فريدًا بين الخبرة التاريخية والقدرات التكنولوجية المتقدمة.

يأتي هذا الارتباط ضمن الخطة الإستراتيجية لـ Artprice للفترة 2025-2030، وينصّ على عمليات دمج تدريجية أعمق بين قواعد البيانات الـ 180 المملوكة لـ Artprice — بما في ذلك الذكاء الاصطناعي البديهي ® Intuitive ArtMarket وتقنية ® Blind Spot AI — وبين قدرات البحث العالمية المتقدمة والمتطوّرة باستمرار لدى Perplexity AI ، بما في ذلك المتصفح القائم على الوكلاء ® Comet .

وعلى أرض الواقع، تُتيح هذه البنية التحتية لفريق التحرير في الوكالة الصحفية العالمية Artprice News و® ArtMarket Insight – المكوّن من كتاب متخصصين، وصحفيين استقصائيين، ومؤرخين فنيين، وخبراء القياسات الاقتصادية – مراقبة جميع الأحداث الكلية والدقيقة في سوق الفن على مدار الساعة.

وبالتالي، تغطي Artprice News ، من بين أمور أخرى، المعارض المتحفية الدولية، ومعارض الفن، والحركات الاقتصادية والمالية في أسواق الفن الأولية والثانوية، والتعيينات المؤسسية، واكتشافات الأعمال الفنية، والتقييمات المثيرة للجدل، وتسريبات المعلومات في السوق، والتطورات القانونية والضريبية التي تؤثر بانتظام على سوق الفن حول العالم.

إن التغطية الجغرافية العالمية لـ Perplexity AI – مع الحضور القوي بشكلٍ خاص في الولايات المتحدة (22.50% من الحركة)، وأوروبا (13.84% من الحركة)، وفي أكثر من 120 دولة أخرى – تضمن تنوعًا في المصادر ووجهات النظر لا يمكن لأي نظام مركزي مجاراته.

تبقى الخبرة التحريرية البشرية هي الفلتر النهائي وضمان الجودة.

فكل مقال تنشره Artprice News هو نتيجة عمل مُتعمّق يقوم به محرروها وصحافيوها ومؤرخوها وخبراء الاقتصاد القياسي، الذين يستخدمون منصة Perplexity AI بالتوازي كأداة شاملة للرصد والتوثيق، اعتمادًا على قواعد البيانات التي تشكّل مصادر تدفقات الأخبار لدى Artprice . ويطبّق هؤلاء الخبراء باستمرار حكمهم النقدي ومعرفتهم القطاعية وصرامتهم التحليلية لإنتاج محتوى تحريري أصلي وذي سياق، ومُثرى بخبرة قسم Artprice الممتدة على مدى 28 عامًا بوصفه الزعيم العالمي في معلومات سوق الفن.

لطالما صرّح Thierry Ehrmann ، مؤسس Artprice والرئيس التنفيذي لـ Artmarket.com ، بأنّه "لا يمكن أن يوجد ذكاء اصطناعي دون ذكاء بشري"، ويؤمن قسم Artprice بشدة بأن هذا المبدأ يجب أن يوجّه الاستخدام المسؤول والمستنير لهذه التقنيات في خدمة التميّز الصحافي.

الدائرة الفاضلة للفهرسة العالمية: كيف تُنشئ Artprice News و PR Newswire و Perplexity AI أفضل منظومة معلومات ممكنة لسوق الفن.

إن التحالف التشغيلي العميق بين Artprice News وشريكها التاريخي PR Newswire (Cision) و Perplexity AI يخلق منظومة معلومات غير مسبوقة، تقوم على دائرة إستراتيجية فاضلة من الفهرسة والنشر والتحسين التحريري، بما يعود بالفائدة في نفس الوقت على الأطراف الثلاثة، وقبل كل شيء على المستخدمين حول العالم.

يعتمد هذا التآزر على بنية تقنية متطورة تضمن أن تحقق أخبار سوق الفن — التي تُنتج يوميًا من قبل فِرق Artprice News — أفضل مستوى من الظهور العالمي، مع تغذية قدرات البحث لدى Perplexity AI بمحتوى مرجعي استثنائي مع احترام حقوق نشر Artprice News .

مع قُرابة 30 عامًا من الخبرة، رسخ قسم Artprice التابع لشركة Artmarket نفسه كمصدر عالمي رائد لمعلومات سوق الفن. تستمد هذه المنظومة قوتها من ركائز فريدة لا نظير لها:

- أكثر من 35 مليون نتيجة ومؤشر للمزادات تغطي ما يزيد على 890,000 فنان

- أكبر أرشيف وثائقي في العالم (مملوك لـ Artprice):- 210 مليون صورة ونقش لأعمال فنية من مخطوطات وكتالوجات مزادات من عام 1700 حتى اليوم

- شبكة عالمية تضم 7,200 دار مزاد شريكة تعمل باستمرار على تحديث قواعد بياناتها عبر شبكة إنترانت مخصّصة، لتصل إلى أكثر من 9.3 مليون عضو حول العالم

حظي هذا الموقع الفريد داخل السوق العالمية للفن باعتراف واسع، من بين تكريمات أخرى، عبر دراسة سمعة أُجريت خلال المؤتمر السادس والثلاثين للجنة الدولية لتاريخ الفن ( CIHA ، ليون 2024)، حيث حلّ قسم Artprice في المركز الأول ضمن مصادر معلومات سوق الفن الأكثر حضورًا في أذهان الخبراء بين أكثر من 1,000 مشارك من 60 دولة.

الذكاء الاصطناعي في قلب الثورة التحريرية

تحوّل قسم Artprice لا يقتصر على نطاق التوزيع فحسب. فهو يعتمد على بنية تكنولوجية ثورية تدمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة به، الذكاء الاصطناعي البديهي Intuitive ArtMarket® وتقنية ®Blind Spot AI، وهي ثمرة عقود من تطوير الخوارزميات.

هذا الذكاء الاصطناعي الحصري، والمطوَّر لصالح Artprice News بغرض تحسين تدفّقاتها الإخبارية المتخصصة (إلى جانب استخدامات أخرى)، والمُهيكل باستخدام بيانات فائقة التطور من Perplexity AI ، يستفيد من حجم هائل من البيانات المستمدة من 180 قاعدة بيانات متجهة حصرية. خوارزميات Artprice قادرة على تحليل مليارات السجلات المُجهّلة، وعشرات الملايين من الأعمال الفنية، وتحديد اتجاهات فنية متقاطعة غاية في التعقيد، وهي اتجاهات تعجز عن رصدها الأوساط الأكاديمية والمؤسسية والتجارية.

تحويل البيانات التاريخية إلى رموز (ترميز - Tokenization ) في تقرير Artprice السنوي لعام 2026

تمتلك Artprice أكبر مجموعة في العالم من المخطوطات وكتالوجات المزادات التي تعود إلى الفترة من عام 1700 حتى اليوم. قدّر خبير رائد في عام 2025 قيمة هذه المجموعة الفريدة بـ 43 مليون يورو، وهي بمثابة مكتبة الإسكندرية الكبرى لسوق الفن، وتمثّل إرثًا استثنائيًا يجري دمجه حاليًا في نظام الذكاء الاصطناعي المملوك لها، الذكاء الاصطناعي البديهي ® Intuitive ArtMarket ، مع ترميز منهجي للبيانات التاريخية، وخصوصًا استعدادًا لإصدار التقرير السنوي الـ 32 لـ Artprice عن سوق الفن العالمي في مارس 2026.

اكتملت عملية الترميز بالفعل لـ 18 مليون صورة عالية الجودة، جرى تحليلها ووضع شروحها من قِبل مؤرخي وخبراء Artprice ، ما يُكوّن مرجعًا تاريخيًا فريدًا يُتيح لمستخدمينا المخلصين اكتشاف أبعاد جديدة وغير مستكشفة سابقًا في سوق الفن.

الاعتراف المؤسسي ورؤيتنا 2025-2030

حصل قسم Artprice التابع لشركة Artmarket مرتين على علامة "شركة مبتكرة" من قِبل بنك الاستثمار العام الفرنسي ( BPI ). تسعى الشركة إلى الحصول على جائزة ثالثة في عام 2026، مما يؤكد ريادتها في الابتكار التكنولوجي المُطبّق على سوق الفن.

في القمة العالمية للعمل على الذكاء الاصطناعي التي استضافتها فرنسا في فبراير 2025، قدّم قسم Artprice خطته الإستراتيجية 2025-2030، والتي تضع الشركة في موقع الريادة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي المخصّص لمعلومات سوق الفن. إن خارطة الطريق هذه تتصور تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي متعددة تتميّز بالكفاءة في استهلاك الطاقة وبدرجة عالية من التخصّص، بحيث يُخصّص واحد منها لكل قسم في Artprice ، مما يُتيح إنشاء منظومة ذكاء اصطناعي غير مسبوقة في هذا القطاع.

البنية التحتية العالمية لـ PR Newswire : 122 دولة، 11 لغة: شبكة لا مثيل لها

بعد 28 عامًا من التعاون مع PR Newswire (Cision) لتوزيع البيانات الصحفية، يعتمد انتشار Artprice News في 122 دولة و11 لغة بالدرجة الأولى على البنية التحتية العالمية لـ PR Newswire ، أكبر شبكة لتوزيع البيانات الصحفية في العالم منذ أكثر من 70 عامًا. ترتكز قوة هذا التوزيع على أُسس تقنية وعلاقات مهنية لا مثيل لها في الصناعة:

شبكة إعلامية عالمية تضم أكثر من 500,000 نقطة بث.

تمتلك PR Newswire أكبر شبكة توزيع في العالم، تشمل أكثر من 440,000 غرفة تحرير، وتدفقات إخبارية، ومشتركين مهنيين. تضم هذه الشبكة شراكات مباشرة مع أبرز وكالات الأخبار العالمية مثل: AFP ، و DPA ، و Associated Press ، و Reuters ، و Bloomberg ، مما يضمن إعادة نشر كاملة للأخبار عبر المنصة. بعد ذلك، تُنشر الأخبار في أكثر من 8,000 موقع إخباري، بما في ذلك: Yahoo! Finance ، و Google News ، و MSN ، و Wall Street Online ومئات المنصات الإخبارية الأخرى ذات الزيارات العالية. تغطية لغوية وجغرافية شاملة.

على عكس خدمات التوزيع الأخرى المحدودة بعدد من الأسواق، تغطي PR Newswire أكثر من 122 دولة و11 لغة، ما أتاح لقسم Artprice — والآن Artprice News — نشر تحليلاته وأخباره عبر 11 لغة إستراتيجية في سوق الفن العالمي على مدى الـ 28 عامًا الماضية، وهي: الفرنسية، والإنجليزية، والإسبانية، والألمانية، والإيطالية، والبرتغالية، والصينية، واليابانية، والكورية، والعربية، والروسية. هذه القدرة متعددة اللغات ضرورية للوصول إلى جامعي الأعمال الفنية والمؤسسات والمهنيين بلغاتهم الأم، من الخليج الفارسي إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ومن أمريكا اللاتينية إلى أوروبا الشرقية. تنبيهات فورية إلى أكثر من 440,000 غرفة أخبار، وموقع، وبث حي، وصحفي و270,000 مدوّن ومؤثر.



كل مادة صحفية نشرها قسم Artprice خلال 28 عامًا — والآن Artprice News عبر PR Newswire — يتم إشعار أكثر من 710,000 صحفي وغرفة تحرير ومدون ومؤثر بها فورًا، عبر قاعدة البيانات الخاصة بـ Cision ، المُصنّفة إلى نحو 200 قطاعٍ ومجالِ تخصص.



يتلقى هؤلاء المهنيون الإعلاميون التنبيهات فورًا عبر منصة PRNewswire For Journalists (PRNJ ) وفقًا لمعايير الاختيار الشخصية الخاصة بكل منهم (الموضوع والبلد واللغة والقطاع). وبالنسبة لسوق الفن، فهذا يعني أن يصل كل إعلان عن مبيعات قياسية، وكل اتجاه فني ناشئ، وكل تعيين مؤسسي ترصده Artprice News فورًا إلى الصحفيين المتخصصين في إعلام الفن، وأقسام الثقافة في الصحف الوطنية، ومجلّات الرفاهية، والمنشورات المالية الدولية.

التميّز في تحسين محركات البحث ( SEO ) والفهرسة المدعومة بالذكاء الاصطناعي: التفوق التقني لـ PR Newswire

إلى جانب التوزيع البشري، تضمن البنية التحتية التقنية لـ PR Newswire مستوى استثنائيًا من الظهور في محركات البحث التقليدية ومحركات البحث المعزّزة بالذكاء الاصطناعي، مما يخلق جسرًا أساسيًا نحو Perplexity AI ومستخدميه.

الريادة المطلقة في تحسين محركات البحث ( SEO ) والبحث المعزز بالذكاء الاصطناعي:

أظهر تحليلٌ مستقلٌ وشاملٌ أجرته منصة Semrush (التي تُعد أفضل مجموعة برمجيات في تحسين محركات البحث " SEO " لدى 35% من عملائها في مؤشر S&P 500 ) في أكتوبر 2025، التفوق الساحق لـ PR Newswire على جميع منافسيها في المجالات الحاسمة للظهور الرقمي.

هذا الأداء التقني يُفسّر سبب استفادة نشرات Artprice News الإخبارية — بمجرد توزيعها عبر PR Newswire — من الفهرسة السريعة والترتيب الأمثل والظهور المُستدام في نتائج البحث. تظهر البيانات الصحفية لـ Artprice منذ عام 1999، والآن Artprice News نفسها، التي يتم توزيعها عبر PR Newswire ، بشكلٍ متكرر في مقتطفات مميزة على Google و Google News و Google Discover ، مما يزيد بشكلٍ كبير من ظهورها في البحث الأولي.

وعلى مدى أكثر من 28 عامًا، قامت Artprice ببناء وتوسيع شبكتها العالمية بصبر، من خلال آلاف الساعات من العمل المشترك بين فِرقها وفِرق Cision PR Newswire .

يحصل محتوى Artprice News ، الذي يركّز على سوق الفن — أحد مجالات YMYL (Your Money, Your Life) حيث تكون دقّة المعلومات أمرًا بالغ الأهمية لقرارات جامعي الأعمال الفنية والمستثمرين المالية — على دَفعة كبيرة في الموثوقية والمصداقية بمجرّد ارتباطه بمنصة PR Newswire .

Perplexity AI : الفهرسة الفورية وإتاحة الوصول المجاني إلى نشرات Artprice News الإخبارية

هذا الأداء الممتاز في تحسين محركات البحث ( SEO ) والتوزيع متعدد القنوات والمصداقية التحريرية ما يجعل نشرات Artprice News الإخبارية جذابة بشكل خاص لمحركات البحث المُعزّزة بالذكاء الاصطناعي مثل Perplexity AI .

الفهرسة الهجينة المدعومة من Perplexity AI

على عكس نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية التقليدية التي تعتمد حصرًا على البيانات المُدرّبة مُسبقًا (وغالبًا ما تكون قديمة)، يقوم Perplexity AI بإجراء عمليات بحث فورية عبر الويب بالاعتماد على بنيته التحتية للفهرسة الهجينة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتُعدّ هذه الحداثة المعلوماتية استثنائية: إذ ينجز تقريبًا 780 مليون عملية بحث شهريًا، مما يضمن الوصول إلى أحدث المعلومات، بما في ذلك نشرات Artprice News الإخبارية المنشورة منذ دقائق فقط، والمتاحة فورًا لمستخدميه. معايير الاختيار والاستشهاد لدى Perplexity AI .

عند التعامل مع استفسار من المستخدم، لا يكتفي Perplexity AI بالعثور على الصفحات ذات الصلة: بل يقوم بالاختيار والترتيب والاستشهاد بالمصادر التي يعتبرها الأكثر موثوقية وملاءمة.

مصداقية عالية النطاق: يعطي Perplexity AI الأولوية للمصادر التي تمتلك نطاقات ذات مصداقية عالية. وتستفيد مواقع Artprice.com و Artmarket.com و PRNewswire.com من المصداقية الاستثنائية كما يتضح من Semrush (عبر امتلاكها عددًا أكبر من النطاقات المُحيلة مقارنة بجميع منافسيها) مما يمنحها درجة مصداقية تضع محتواها تلقائيًا في موضع مُفضّل.

الموثوقية وقابلية التحقق من المصادر: تُظهر الدراسات حول Perplexity AI أنه يفضّل حصرًا المصادر الأكاديمية والمؤسسية والصحفية المعترف بها. يتوافق قسم Artprice ، بخبرته الممتدة على مدى 28 عامًا في سوق الفن العالمي، وامتلاكه 180 قاعدة بيانات حصرية وموثوقة، مع نموذج مصادر شديد الموثوقية، والذي يبحث عنه Perplexity AI بشكلٍ طبيعي.

الوصول المجاني لـ Perplexity AI إلى نشرات Artprice News الإخبارية: إستراتيجية رابحة للطرفين

بالنسبة لـ Perplexity AI : يُتاح له الوصول إلى محتوى موثوق بشكلٍ استثنائي ومُحدّث باستمرار ويغطي مجالًا متخصصًا (سوق الفن) مع خبرة لا مثيل لها. تُمكّن نشرات Artprice News الإخبارية Perplexity AI — مع احترام حقوق النشر الخاصة بـ Artprice — من تقديم إجابات دقيقة وموثوقة ومُحدّثة لآلاف الاستفسارات اليومية المتعلقة بالمزادات، والأرقام القياسية للمبيعات، والاتجاهات الفنية، والمعارض الكبرى، واقتصاديات سوق الفن.وبالتالي، يمكن لـ Perplexity AI أن يقدم لمستخدميه معلومات ذات مستوى عالمي مجانًا، مما يُعزز جودة خدمته ويزيد ولاء مستخدميه البالغ عددهم 300 مليون مستخدم نشط، ويشجعهم على الاشتراك في Artprice، ولا سيما من خلال متصفحه القائم على الوكلاء ®Comet.



بالنسبة لمستخدمي Perplexity AI : عندما يطرح المستخدم سؤالًا يتعلق بسوق الفن — مثل: "ما هي أحدث الأرقام القياسية لمبيعات الفنان Basquiat ؟" أو "ما هي الاتجاهات الرئيسية في سوق الفن المعاصر لعام 2025؟" أو "من الفائز بجائزة Marcel Duchamp هذا العام؟" — فإن الذكاء الاصطناعي سيقوم تلقائيًا بالمسح والاختيار والاستشهاد بنشرات Artprice News الإخبارية الموزعة عبر PR Newswire ، باعتبارها أكثر المصادر موثوقية وحداثة ومصداقية على الويب. وبالتالي يستفيد المستخدمون من إجابات عالية الجودة بشكلٍ استثنائي مصدرها: الرائد العالمي في معلومات سوق الفن، مع اقتباسات قابلة للنقر تسمح لهم بالوصول مباشرة إلى النشرات الإلكترونية الكاملة لإجراء مزيد من البحوث.

أما بالنسبة لـ Artprice News : فإن كل استشهاد يقوم به Perplexity AI يُعدّ تأكيدًا تحريريًا من الذكاء الاصطناعي، يوضح لمئات الملايين من المستخدمين شهريًا أن معلومات سوق الفن الموثوقة تأتي من Artprice . هذا الظهور الواسع، إلى جانب الروابط الخلفية عالية الجودة الناتجة عن هذه الاستشهادات (سواء داخل واجهة Perplexity AI أو ضمن مقالات الصحفيين الذين يعتمدون على Perplexity AI ومُتصفحه العامل بالوكلاء ® Comet في أبحاثهم) تخلق دائرة فاضلة من السُمعة والمصداقية.

التوزيع العالمي عبر PR Newswire ← فهرسة مثالية من قِبل Google و Bing ومحركات البحث التقليدية الأخرى + تنبيهات تُرسل إلى 710,000 صحفي. الأداء الممتاز في تحسين محركات البحث ( SEO ) ← ظهور عالٍ في نتائج البحث الأولية + أسبقية في الفهرسة من قِبل Perplexity AI . الاستشهادات المتكررة من قِبل Perplexity AI ← انتشار واسع أمام أكثر من 100 مليون مستخدم شهريًا + زيارات مُؤهلة إلى النشرات الإخبارية الكاملة. الزيارات المؤهلة للغاية والتفاعل المرتفع ← إمكانية الحصول على مشتركين جدد في خدمات Artprice المعتمدة على الاشتراك + زيادة في مصداقية النطاق ( domain ). زيادة المصداقية ← استشهادات أكثر تكرارًا من Perplexity AI وتغطية إعلامية متراكمة ← ما يجعل الدائرة الفاضلة تتواصل وتتوسع.

أدلة الدائرة الفاضلة: مقاييس الأداء والتحقق التجريبي

هذه الدائرة الفاضلة ليست مجرد نظرية: بل تم قياسها وتوثيقها وتحديدها اعتمادًا على بيانات مستقلة:

12,600 إشارة إعلامية في 6 أشهر: تُظهر دراسة حالة نشرتها Cision PR Newswire أن Artprice حصلت على أكثر من 12,600 إشارة إعلامية عالميًا خلال ستة أشهر بفضل توزيع محتواها عبر PR Newswire ، شريكها المفضل منذ عام 1999، وهو رقم استثنائي يعكس الاستخدام الواسع لمحتواها من قِبل وسائل الإعلام الدولية.

ضِعف الإشارات ضمن عمليات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي: تُنتج PR Newswire عددًا من الإشارات في عمليات البحث المعزّزة بالذكاء الاصطناعي يعادل ضعف ما يُنتجه منافسوها، مما يؤكد بالتجربة أن المحتوى الموزَّع عبر هذه المنصة — بما في ذلك نشرات Artprice — يستفيد من أقصى درجات الظهور في محركات البحث مثل Perplexity AI .

حركة مرور مؤهلة للغاية: تُظهر الدراسات المتعلقة بسلوك المستخدم أن حركة المرور القادمة من Perplexity AI تتميّز بوقت جلسة أعلى من المتوسط ومستوى أعلى من التفاعل، لأن المستخدمين يصلون وهم مقتنعون مسبقًا بموثوقية وأهمية المصدر المُستشهَد به.

النمو الأُسي لـ Perplexity AI : مع ارتفاع عدد الاستعلامات من 650 مليون استعلام سنويًا في 2024 إلى 780 مليون استعلام شهريًا في 2025، ومع وصول تقييم الشركة إلى 9 مليارات دولار بعد ثلاث سنوات فقط من تأسيسها، تُرسّخ Perplexity AI نفسها كثالث أكبر منظومة بحث عالمية، مما يضاعف بشكلٍ كبير من إمكانات انتشار Artprice News .

مثلث من التميّز مكرّس لتقديم معلومات موثوقة حول سوق الفن

في الختام، تشكّل منظومة: Artprice News (بخبرتها التحريرية الممتدة 28 عامًا وذكائها الاصطناعي الحصري)، و PR Newswire (بنيتها العالمية وتميّزها في تحسين محركات البحث)، و Perplexity AI (الفهرسة الفورية والبحث المعزّز بالذكاء الاصطناعي)، نموذجًا فريدًا في صناعة المعلومات.

مثلث فاضل للغاية :

من خلال السماح لـ Perplexity AI بالوصول المجاني إلى نشراتها الإخبارية، فإن Artprice News لا تشارك في الأعمال الخيرية؛ بل تستثمر إستراتيجيًا في موقعها كمصدر مرجعي عالمي يستشهد به الذكاء الاصطناعي، مما يضمن أن كل محترف أو جامع أعمال فنية أو مستثمر أو متحمس للفن يطلب تطبيقًا من الذكاء الاصطناعي حول المسائل المتعلقة بسوق الفن سيتلقى ردًا يشير إلى قسم Artprice التابع لشركة Artmarket كمصدر مرجعي عالمي. إن هذا الظهور الاستثنائي سيترجم حتمًا إلى نمو في الاشتراكات المدفوعة في خدمات Artprice .

وسيحصل مئات الملايين من المستخدمين حول العالم — سواء عبر Google أو Bing أو Perplexity AI أو غيرهم — على أكثر المعلومات موثوقية وتحديثًا وشمولًا عن سوق الفن، وجميعها تأتي حصرًا من Artprice .

هذا التموضع — غير القابل للاستنساخ من قِبل المنافسين الذين لا يمتلكون خبرة Artprice التاريخية، ولا الممارسة والمعرفة ببنية PR Newswire ، ولا القدرة على الاستفادة من محركات البحث الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي — يمثّل ميزة تنافسية حاسمة لعقد 2025–2035، وهي الفترة التي ستنتقل فيها عمليات البحث عن المعلومات بشكلٍ واسع إلى واجهات محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومتصفحات قائمة على الوكلاء.

الصور:

[ https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2025/11/img1-Artprice-News.png ]

[ https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2025/11/img2-Logo-Perplexity.jpg ]

حقوق التأليف والنشر لـ thierry Ehrmann من عام 1987 إلى 2025 www.artprice.com - www.artmarket.com

يمكن لقسم القياسات الاقتصادية في Artprice الإجابة عن جميع أسئلتكم المتعلقة بالإحصائيات والتحليلات المُخصصة عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

تعرف على المزيد حول خدماتنا مع الفنانين في عرض توضيحي مجاني: https://artprice.com/demo

خدماتنا: https://artprice.com/subscription

نبذة عن Artmarket.com :

تم إدراج Artmarket.com في سوق Eurolist التابع لبورصة Euronext Paris . يشمل أحدث تحليل لنظام تحديد حاملي الأسهم ( TPI ) أكثر من 18,000 مساهم فردي، باستثناء المساهمين الأجانب، والشركات، والبنوك، وصناديق الاستثمار المشترك (FCPs) ، وهيئات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل ( UCITS ): Euroclear : المؤشر 7478 - Bloomberg : المؤشر PRC - Reuters : ARTF .

شاهد مقطع فيديو حول Artmarket.com وقسم Artprice التابع لها: https://artprice.com/video

تأسَّست شركة Artmarket وقسم Artprice التابع لها في عام 1997 على يد thierry Ehrmann ، الرئيس التنفيذي للشركة. تخضع الشركة لإدارة Groupe Serveur (التي تأسست عام 1987). لمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى السيرة الذاتية المعتمدة في دليل © Who's Who In France :

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2025/02/2025-Biographie_de_Thierry_Ehrmann-Who-s-Who-In-France.pdf

Artmarket هي لاعب عالمي في سوق الفن، من بين هياكلها الأخرى قسم Artprice ، الرائد العالمي في تجميع معلومات سوق الفن التاريخية والحالية وإدارتها واستغلالها (عن طريق الأرشيفات الوثائقية الأصلية، والمخطوطات اليدوية القديمة، والكتب المشروحة، وكتالوجات المزادات التي تم الحصول عليها على مر السنين) في بنوك البيانات التي تحتوي على أكثر من 30 مليون مؤشر ونتيجة مزاد، ويغطي أكثر من 879,900 فنان.

تُتيح ® Artprice Images وصولًا غير محدود إلى أكبر بنك صور في سوق الفن في العالم يضم ما لا يقل عن 181 مليون صورة رقمية لصورٍ فوتوغرافية أو نُسَخ محفورة لأعمال فنية من عام 1700 حتى يومنا هذا، مع تعليقات من مؤرخي الفن لدينا.

تعمل Artmarket ، من خلال قسم Artprice الخاص بها، على إثراء قواعد بياناتها باستمرار والمأخوذة من 7,200 دار مزاد وتنشر باستمرار توجهات سوق الفن لصالح الوكالات الرئيسية والناشرين في العالم في 121 دولة وبـ 11 لغة.

https://www.prnewswire.com/news-releases/artmarketcom-artprice-and-cision-extend-their-alliance-to-119-countries-to-become-the-worlds-leading-press-agency-dedicated-to-the-art-market-nfts-and-the-metaverse-301431845.html

تُوفر شركة Artmarket.com لمجتمعها الذي يضم 9.3 مليون عضو (يقومون بتسجيل الدخول) إمكانية الوصول إلى الإعلانات التي ينشرها الأعضاء أنفسهم، والذين يشكلون اليوم أول سوق موحد عالمي (®Standardized Marketplace) لبيع وشراء الأعمال الفنية بأسعار ثابتة.

حاليًا، أصبح لسوق الفن مُستقبل مع الذكاء الاصطناعي البديهي ® Intuitive Artmarket من Artprice .

حصلت Artmarket ، من خلال قسمها Artprice ، على تصنيف "شركة مبتكرة" من الدولة الفرنسية مرتين، وذلك من قِبل بنك الاستثمار العام الفرنسي ( BPI) ، الذي دعم الشركة في مشروعها لتعزيز مكانتها كلاعب عالمي في سوق الفن.

تقرير قسم Artprice التابع لشركة Artmarket حول سوق الفن المُعاصِر لعام 2025: https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2025

راجع تقريرنا السنوي لسوق الفن العالمي لعام 2024، الذي نشره قسم Artprice التابع لـ Artmarket في مارس 2025: https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2024

مُلخص البيانات الصحفية لـ Artmarket مع قسم Artprice التابع لها: https://serveur.serveur.com/artmarket/press-release/en/

تابع جميع أخبار سوق الفن على الفور مع Artmarket وقسم Artprice التابع لها على فيسبوك وتويتر:

www.facebook.com/artpricedotcom/ (أكثر من 6.5 مليون مشترك)

twitter.com/artmarketdotcom

twitter.com/artpricedotcom

اكتشف السحر والعالم الفريد لـ Artmarket وقسم Artprice التابع لها: https://www.artprice.com/video والتي يقع مقرها الرئيسي في متحف الفن المعاصر الشهير "مسكن الفوضى Abode of Chaos "، بحسب وصف The New York Times (الاسم بالفرنسية La Demeure of Chaos ): https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

السيدة Rachida Dati، وزيرة الثقافة الفرنسية، تمنح اعترافًا رسميًا بعمل thierry Ehrmann "مسكن الفوضى Abode of Chaos" باعتباره "عملًا فنيًا متكاملًا"، المقر العالمي لقسم Artprice التابع لِشركة Artmarket.

https://www.prnewswire.com/news-releases/madame-rachida-dati-french-minister-of-culture-has-granted-official-recognition-to-thierry-ehrmanns-abode-of-chaos-as-a-total-work-of-art-the-global-headquarters-of-artprice-by-artmarket-302409684.html

La Demeure du Chaos / مسكن الفوضى Abode of Chaos – عمل فني متكامل وعمارة فريدة من نوعها.

عمل سري ثنائي اللغة، أصبح الآن متاحًا للعامة: https://ftp1.serveur.com/abodeofchaos_singular_architecture.pdf

للتواصُل مع موقع Artmarket.com وقسم Artprice التابع له، اتصل بنا عبر: Thierry Ehrmann ، [email protected]

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2822767/img1_Artprice_News.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2822768/img2_Perplexity.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2260897/Artmarket_logo.jpg