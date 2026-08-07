Attovia Therapeutics، المطوِّرة لعلاجات الأمراض المتواسطة بالمناعة، تبدأ تداول أسهمها في بورصة ناسداك

شنغهاي، 7 أغسطس 2026 /PRNewswire/ -- أُدرجت Attovia Therapeutics، إحدى شركات محفظة Qiming Venture Partners وشركة رائدة في مجال المستحضرات الصيدلانية البيولوجية في المرحلة السريرية، بنجاح في بورصة ناسداك بتاريخ 5 أغسطس 2026 بتوقيت بكين. Attovia Therapeutics (Nasdaq: ATTO) طرحت أسهمًا بسعر 17.00 دولارًا للسهم، وافتتحت التداول بسعر 21.00 دولارًا للسهم، وبلغت قيمتها السوقية نحو 904 ملايين دولار.

باشرت Attovia عملياتها في عام 2023، وهي تطور علاجات بيولوجية من الجيل التالي لتلبية احتياجات طبية كبيرة غير ملباة في مجال علاج الأمراض المتواسطة بالمناعة. تُكتشف جميع عقاقير Attovia المرشحة باستخدام منصة ATTOBODY للمستحضرات البيولوجية، المرخَّصة بموجب ترخيص عالمي حصري من Alamar Biosciences، وهي أيضًا إحدى شركات محفظة Qiming Venture Partners. بفضل سير عمل عالي الإنتاجية قائم على التطور، تتيح المنصة اكتشاف مجموعة شديدة التنوع من العقاقير المرشحة بسرعة، ويمكن تجميعها في صورة مستحضرات بيولوجية أحادية الخصوصية وثنائية الخصوصية وثلاثية الخصوصية.

بالاعتماد على منصة ATTOBODY، اختارت Attovia ثلاثة عقاقير مرشحة: ATTO-1310 وATTO-2306 وATTO-1091. بحسب ما ورد في نشرة الإصدار، ستُستخدم حصيلة هذا الاكتتاب العام الأولي بشكل أساسي لدفع التطوير السريري للعقارين المرشحين ATTO-1310 وATTO-2306 ومحفظة الأبحاث التي تشمل ATTO-1091، إلى جانب أغراض أخرى.

قال الدكتور Kan Chen، شريك والرئيس المشارك لاستثمارات الرعاية الصحية في Qiming Venture Partners: «تصيب الأمراض المتواسطة بالمناعة أعدادًا كبيرة من المرضى حول العالم، ولا تزال هناك احتياجات سريرية غير ملباة بدرجة كبيرة رغم استخدام العلاجات التي تمثل معيار الرعاية حاليًا. تتيح منصة ATTOBODY المتميزة، التي حصلت Attovia على ترخيصها من Alamar Biosciences، إمكانات قوية لهندسة مستحضرات علاجية بيولوجية معقدة متعددة الخصوصية. تواصل Qiming Venture Partners تركيزها طويل الأمد على الاستثمار في شركات تكنولوجيا حيوية رائدة ومبتكرة. دعمنا Attovia في مراحلها المبكرة، وشهدنا فريقها يطوّر تقنية المنصة ويحوّلها إلى أصول في المرحلة السريرية. ستوفر حصيلة هذا الاكتتاب العام الأولي في بورصة ناسداك دعمًا قويًا لإحراز مزيد من التقدم في محفظة المنتجات الأساسية قيد التطوير. نتطلع إلى أن تقدم Attovia علاجات مبتكرة تعود بالنفع على المرضى في جميع أنحاء العالم».

نبذة عن Qiming Venture Partners

تأسست "Qiming Venture Partners" في عام 2006. تدير "Qiming Venture Partners" حاليًا أحد عشر صندوقًا بالدولار الأمريكي وسبعة صناديق بالرنمينبي، بإجمالي رأس مال مُجمّع قدره 9.5 مليار دولار. منذ تأسيسنا، استثمرنا في شركات متميزة ضمن قطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية في المراحل المبكرة ومرحلة النمو.

منذ انطلاقتنا، دعمنا أكثر من 580 شركة سريعة النمو ومبتكرة. حققت أكثر من 210 شركة من شركات محفظتنا عمليات التخارج من خلال الاكتتاب العام الأولي في بورصة نيويورك أو بورصة ناسداك أو بورصة هونغ كونغ أو بورصة شنغهاي أو بورصة شنتشن، أو عبر عمليات الاندماج والاستحواذ أو وسائل أخرى. كما أن أكثر من 80 شركة من شركات محفظتنا بلغت مكانة يونيكورن أو سوبر يونيكورن.

كما أن العديد من شركات محفظتنا ضمن أكثر الشركات تأثيرًا اليوم في قطاعاتها المختلفة، بما في ذلك: Xiaomi، وMeituan، وBilibili، وZhihu، وRoborock، وHesai Technology، وUBTech، وWeRide، وHyperStrong، وInsta360، وUnisound، وBiren Technology، وZ.ai، وGan & Lee Pharmaceuticals، وTigermed، وZai Lab، وCanSino Biologics، وSchrödinger، وAPT Medical، وSanyou Medical، وAmoyDx، وSinocellTech، وInsilico Medicine، وAusperBio، وYuanxin Technology، وMedilink Therapeutics، وLaNova Medicines، وStepFun، وغيرها الكثير.