إدراج LongBio Pharma الرائدة في تطوير الأدوية المبتكرة في الصين لأمراض الحساسية والمناعية الذاتية في بورصة هونغ كونغ

شنغهاي ، 6 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- تم إدراج شركة "لونج بايو فارما" (LongBio Pharma)، وهي إحدى شركات محفظة "كيمينج فنتشر بارتنرز" (Qiming Venture Partners) ومطور دواء مبتكر رائد لأمراض الحساسية والمناعية الذاتية في الصين ، في بورصة هونغ كونغ في 5 يونيو 2026 بتوقيت بكين ، مما يمثل الطرح العام الأوّلي السابع لشركة "كيمينج فنتشر بارتنرز" هذا العام. طَرحت "لونج بايو فارما" (المدرجة في بورصة هونغ كونغ بالمؤشر: 01779.HK) أسهمها بسعر 96.06 دولار هونغ كونغ للسهم، وافتتحت التداول عند 144.30 دولار هونغ كونغ للسهم، لتبلغ القيمة السوقية للشركة 10.7 مليار دولار هونغ كونغ.

استثمرت شركة "كيمينج فنتشر بارتنرز" في جولة التمويل من الفئة (B2) لشركة "لونج بايو فارما" كالمستثمر الرئيسي في عام 2024 واستثمرت في جولة من فئة (C) باعتبارها المستثمر الرئيسي المشارك في عام 2025. وقُبيل الطرح العام الأولي للشركة، كانت "كيمينج فنتشر بارتنرز" تمتلك حصة تتجاوز 6% في "لونج بايو فارما"، وكانت من كبار المستثمرين المؤسسيين فيها.

تركز "لونج بايو فارما" ، التي تأسست في عام 2020 ، على الاكتشاف والتطوير الداخلي للأدوية الحيوية التي تستهدف أمراض الحساسية والمناعية الذاتية. يمتلك الفريق التأسيسي لها خبرة غنية في مجالها وقد حقق نتائج متميزة في اكتشاف الأدوية، والتطوير السريري، وإجراءات التسجيل. الدكتور "صن نايتشاو"، المؤسس المشارك لشركة "لونج بايو فارما" ، هو المخترع الأصلي الرئيسي لعقار "أوماليزوماب " (omalizumab)، أول جسم مضاد للغلوبولين المناعي (IgE) رائد في العالم. لقد كرّس نفسه لأمراض الحساسية لعقود وهو عالم رائد في تطوير الأدوية لأمراض الحساسية. الدكتور "ليو هينغ"، المؤسس المشارك والرئيس والمدير التنفيذي للشركة ، لديه أكثر من 15 عامًا من الخبرة في مجال البحث والتطوير والطرح التجاري للأدوية الصيدلانية الحيوية وقد لعب دورًا محوريًا في كل من البرامج المحلية والدولية لتطوير العديد من الأدوية المبتكرة.

قامت "لونج بايو فارما" بتطوير خط إنتاج منتجات شامل للعلاجات البيولوجية التي تستهدف أمراض الأنف، والأمراض الجلدية، وأمراض الجهاز التنفسي، وأمراض الدم، وأمراض الكلى وأمراض المناعة الذاتية الأخرى. المنتج الأساسي للشركة (LP-003) هو جسم مضاد جديد ضد الغلوبولين المناعي (IgE). تتمثل وظيفته الرئيسية في منع أجسام الغلوبولين المناعي (IgE) الحرة في الدم والأنسجة وبالتالي منع حدوث ردود الفعل التحسسية التي تتوسطها أجسام الغلوبولين المناعي (IgE). وفقًا للنتائج الرئيسية ، أظهر (LP-003) فعالية أفضل بكثير من عقار "أوماليزوماب " (omalizumab) في علاج "الشرى التلقائي المزمن" (CSU) [الأرتكاريا]. يعد (LP-005)، وهو منتج رئيسي لشركة "لونج بايو فارما" ، بروتينًا جديدًا مزدوج الوظائف لدمج الأجسام المضادة يستهدف بروتين المكون المتمم (C5) وبروتين المتمم (C3b) ، وله إمكانات رائدة على مستوى العالم ، ويُظهر إمكانات علاجية مقارنةً بمثبطات المكملات ذات الهدف الواحد.

قال الدكتور "كان تشين"، الشريك بشركة "كيمينج فنتشر بارتنرز" والزعيم المشارك في استثمارات "كيمينج" في قطاع الرعاية الصحية: "في عام 2024 ، تمت الموافقة على عقار "أوماليزوماب " (omalizumab) في الولايات المتحدة ، ما فتح الطريق لفرص الطرح التجاري. يزداد انتشار الأمراض الحساسية مثل التهاب الأنف الحساسي، والربو، والشرى المزمن [الأرتكاريا] في الصين. بناءً على الاحتياجات السريرية، والحواجز التقنية، وقوة الفريق، ونقاط التحول في السوق ، اختارت "كيمينج فنتشر بارتنرز" الاستثمار في "لونج بايو فارما". يعتبر إدراج "لونج بايو فارما" علامة فارقة رئيسية لانتقال الشركة من العمل في المختبر إلى الطرح التجاري، ومن المتوقع أن تنمو الشركة لتصبح مؤسسة رائدة في مجال أمراض الحساسية في الصين. تمثل "لونج بايو فارما" أيضًا استثمارًا ابتكاريًا أصليًا قامت به "كيمينج فنتشر بارتنرز" خلال فصل الشتاء الرأسمالي الطبي ، مما يؤكد مرونة "كيمينج فنتشر بارتنرز" في التنقل عبر دورات الصناعة وقدرتها على الحكم المستقل على المشروعات. ستواصل "كيمينج فنتشر بارتنرز" التركيز على معالجة الاحتياجات السريرية غير المستوفاة وسوف تواصل دائمًا الاستثمارات في الابتكار الطبي المتطور مع القدرة التنافسية العالمية".

نبذة عن Qiming Venture Partners

تأسست "كيمينج فنتشر بارتنرز" في عام 2006. تدير "كيمينج فنتشر بارتنرز" حاليًا أحد عشر صندوقًا بالدولار الأمريكي وسبعة صناديق بالرنمينبي، بإجمالي رأس مال مُجمّع قدره 9.5 مليار دولار. منذ تأسيسنا، استثمرنا في شركات متميزة ضمن قطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية في المراحل المبكرة ومرحلة النمو.

منذ انطلاقتنا، دعمنا أكثر من 580 شركة سريعة النمو ومبتكرة. حققت أكثر من 210 شركة من شركات محفظتنا عمليات التخارج من خلال الاكتتاب العام الأولي في بورصة نيويورك أو بورصة ناسداك أو بورصة هونغ كونغ أو بورصة شنغهاي أو بورصة شينزين، أو عبر عمليات الاندماج والاستحواذ أو وسائل أخرى. كما أن أكثر من 80 شركة من شركات محفظتنا بلغت مكانة يونيكورن أو سوبر يونيكورن.

كما أن العديد من شركات محفظتنا ضمن أكثر الشركات تأثيرًا اليوم في قطاعاتها المختلفة، بما في ذلك: Xiaomi، وMeituan، وBilibili، وZhihu، وRoborock، وHesai Technology، وUBTech، وWeRide، وHyperStrong، وInsta360، وUnisound، وBiren Technology، وZ.ai، وGan & Lee Pharmaceuticals، وTigermed، وZai Lab، وCanSino Biologics، وSchrödinger، وAPT Medical، وSanyou Medical، وAmoyDx، وSinocellTech، وInsilico Medicine، وAusperBio، وYuanxin Technology، وMedilink Therapeutics، وLaNova Medicines، وStepFun، وغيرها الكثير.