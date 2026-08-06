免疫介導疾病治療領導者Attovia Therapeutics成功登陸納斯達克

上海2026年8月6日 /美通社/ -- 北京時間2026年8月5日，啟明創投投資企業、免疫介導疾病治療臨床階段生物製藥公司Attovia Therapeutics（NASDAQ：ATTO）正式於納斯達克上市。本次IPO發行價格17.00美元/股，開盤價21.00美元/股，市值約9.04億美元。

Attovia於2023年正式開展運營，專注開發面向存在高度未滿足臨床需求的免疫介導疾病下一代生物治療藥物。公司全部候選藥物均依托ATTOBODY生物制劑平台完成發現；該平台由同為啟明創投投資企業的Alamar Biosciences授予全球獨家許可，平台依托基於進化機制的高通量工作流程，可快速生成多樣性豐富的候選分子，支持單特異性、雙特異性以及三特異性分子構建。

依托ATTOBODY平台，Attovia現已提名三款產品候選物：ATTO‑1310、ATTO‑2306、ATTO‑1091。根據招股書披露，本次IPO募集資金，主要用於推進 ATTO‑1310、ATTO‑2306以及包含ATTO‑1091在內研發管線的臨床開發等。

啟明創投合夥人、醫療創新行業共同負責人陳侃博士表示：「全球免疫介導疾病患者基數巨大，現有治療方案仍存在顯著未被滿足的臨床需求。Attovia獲得Alamar授權的差異化ATTOBODY技術平台，為開發複雜多特異性生物藥提供強大工具。啟明創投長期深耕源頭創新生物醫藥投資，我們從公司早期階段持續投入，見證團隊將平台技術推進至臨床階段。期待Attovia持續輸出創新療法，造福全球患者。」

關於啟明創投

啟明創投成立於2006年。目前，啟明創投旗下管理11只美元基金，7只人民幣基金，已募管理資產總額達到95億美元。自成立至今，專注於投資科技(Technology)、醫療創新(Healthcare)等行業早期和成長期的優秀企業。

截至目前，啟明創投已投資超過580家高速成長的創新企業，其中有超過210家分別在美國紐交所、納斯達克，香港交易所，上交所及深交所等交易所上市，或通過併購等方式退出，有80多家企業成為行業公認的獨角獸或超級獨角獸企業。

啟明創投投資企業中，很多已經成長為各自領域中最具影響力的公司，包括小米集團、美團、嗶哩嗶哩、知乎、石頭科技、禾賽科技、優必選、文遠知行、海博思創、影石創新、雲知聲、壁仞科技、智譜、甘李藥業、泰格醫藥、再鼎醫藥、康希諾生物、Schrödinger、惠泰醫療、三友醫療、艾德生物、神州細胞、英矽智能、浩博醫藥、圓心科技、宜聯生物、禮新醫藥、階躍星辰等。

SOURCE 啟明創投