إعلان "أليكس تشو"، الشريك المدير لشركة Qiming Venture Partners، ضمن قائمة Forbes Midas لعام 2026

شنغهاي ، 2 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- أصدرت فوربس قائمة Midas لعام 2026، وهي التصنيف الأبرز لأهم المستثمرين في رأس المال الاستثماري في العالم. يظهر لأول مرة "أليكس تشو"، الشريك الإداري في شركة "كيمينج فنتشر بارتنرز" ((Qiming Venture Partners، في المرتبة الثمانين ، ما يمثل اعترافًا بسجل أعماله كمستثمر رائد في الصين يركز على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

تُعرف قائمة Midas باسم "أوسكار رأس المال الاستثماري" ، وهي المعيار الأكثر شهرة في رأس المال الاستثماري العالمي. تحتفل قائمة 2026 بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لها، مع اشتداد حدة المنافسة على مستوى الصناعة. جلبت التقييمات المتزايدة لشركات التقنيات المتقدمة بما في ذلك "سبيس إكس" (SpaceX) و"أوبن إيه آي" (OpenAI) و"آنثروبيك" (Anthropic) 25 مشاركًا جديدًا في تصنيف هذا العام.

انضم "أليكس تشو" إلى "كيمينج فنتشر بارتنرز" في عام 2014 وتم ترقيته ليكون "الشريك الإداري" في مايو 2024. إنه يجلب أكثر من 20 عامًا من الخبرة التشغيلية وريادة الأعمال والاستثمارية مجتمعةً ، مع التركيز على المدى الطويل على التقنيات المتقدمة. وهو أحد أكثر المستثمرين نشاطًا في دعم الشركات الناشئة التحويلية في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات على مستوى العالم.

قدم "أليكس تشو" زخم خروج قوي في عام 2026. في الأشهر الخمسة الأولى من العام ، أكملت أربع من شركات محفظته، هي "بيرين تكنولوجي" (Biren Technology) و"تشيبو إيه آي" (Zhipu AI) و"آكسيرا سيميكونداكتور" (Axera Semiconductor) و"فيوتريكس تكنولوجي" (Viewtrix Technology)، القوائم العامة.

يعتمد "أليكس تشو" نهجًا استثماريًا عمليًا للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بمفهوم "نصف خطوة إلى الأمام". في مجالات خبرته الأساسية ، يحدد نقاط التحول في الصناعة المبكرة ويبني مواقف متقدمة عن الاتجاهات السائدة ، ويتجنب هوس السوق القائم على المضاربة. هذه الاستراتيجية التطلعية مكنته من التقاط عوائد أكبر من المعتاد وسط التحولات التكنولوجية الرئيسية.

في أواخر عام 2019 ، عندما كانت منظومة وحدات المعالجة الرسومية المحلية في الصين ما تزال غير ناضجة ولم تكتسب قوة حوسبة الذكاء الاصطناعي بعد اعترافًا واسع النطاق في السوق ، استثمر "أليكس تشو" في شركة "بيرين تكنولوجي" عند تأسيسها. قاد جولة التمويل التأسيسي للشركة واستمر في دعم عمليات التمويل اللاحقة، مما ساعد الشركة على النمو لتصبح أول شركة لوحدات المعالجة الرسومية مدرجة في بورصة هونغ كونغ.

قام "أليكس تشو" بمراهنة أخرى مبكرة ذات تأثير كبير على الذكاء الاصطناعي الأساسي في أوائل عام 2022. في ذلك الوقت ، كانت نماذج اللغة الكبيرة ما تزال تكنولوجيا ناشئة ، وعرف عدد قليل من المستثمرين إمكاناتها التجارية. دعم استثماره في "تشيبو إيه آي" تطوير نموذج لغوي عام من الجيل الأول للشركة ، مما وضع الأساس لتطوير التكنولوجيا الأساسية.

يمتد تركيز "أليكس تشو" في المرحلة المبكرة أيضًا إلى الذكاء المدمج. كما دعم شركة "يو بي تك روبوتكس" (UBTECH Robotics) قبل أحد عشر عامًا ، وفي الموجة الحالية من تطوير الذكاء الاصطناعي المدمج ، قاد الاستثمارات في دفعة جديدة من شركات الروبوتات الكاملة التي تتكامل مع النماذج والأجهزة ، بما في ذلك "تي إيه آر إس" (TARS) و"ديكسمال" (Dexmal) و"جالاكسي بوتس" (Galaxy Bots) و"إيه سي إي روبوتكس" (ACE Robotics).

وتدير "كيمينج فنتشر بارتنرز"، التي تأسست في عام 2006، 11 صندوقًا بالدولار الأمريكي وسبعة صناديق بالرنمينبي، مع أصول تحت الإدارة بقيمة 9.5 مليار دولار. تركز الشركة على اثنين من الركائز الأساسية؛ هما التكنولوجيا والرعاية الصحية، ما يشكل استراتيجية استثمار ثابتة مزدوجة.

حافظت شركة "كيمينج فنتشر بارتنرز" على مخطط لاستثمارات الذكاء الاصطناعي على المدى الطويل لأكثر من عقد من الزمان. بدءًا من الاستثمارات التي تركز على التعلم العميق في عام 2013 ، قامت الشركة بنشر أكثر من 12 مليار رنمينبي في أكثر من 100 مشروع للذكاء الاصطناعي عبر سلسلة القيمة الصناعية الكاملة ، مرسخةً مكانتها كواحدة من أكثر مستثمري الذكاء الاصطناعي نشاطًا ونفوذًا في الصين وآسيا. تتبع خارطة طريق الاستثمار الخاصة بالشركة التطور التكنولوجي عبر النماذج اللغوية الكبيرة، والذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط والذكاء المدمج ، بدلاً من اتجاهات السوق على المدى القصير.

في مجال الرعاية الصحية ، تعد "كيمينج فنتشر بارتنرز" واحدة من أقدم المستثمرين المؤسسيين في الصين المتخصصين في القطاع. على مدى العقدين الماضيين ، استثمر فريق الرعاية الصحية بها في ما يقرب من 200 شركة تغطي المستحضرات الدوائية المبتكرة، والأجهزة الطبية المبتكرة، وتطبيقات الرعاية الصحية بالذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات ذات الصلة. وقد أدى استثمارها المستمر إلى الابتكار في صناعة علوم الحياة في الصين وتقديم قيمة سريرية عملية على الصعيد العالمي.

تتكامل ممارسات تكنولوجيا وممارسات الرعاية الصحية لشركة "كيمينج فنتشر بارتنرز" وتمكّن بعضها البعض. تدعم خبرة الشركة في صناعة الرعاية الصحية أحكامها حول فرص تطبيقات الرعاية الصحية بالذكاء الاصطناعي ، في حين تساعد رؤى التكنولوجيا المتقدمة في تحديد الشركات الناشئة الثورية للرعاية الصحية المدفوعة بالتكنولوجيا. يشكل هذا التآزر بين القطاعات ميزة مؤسسية رئيسية لشركة "كيمينج فنتشر بارتنرز".

يعكس الاعتراف المتكرر بشركة "كيمينج فنتشر بارتنرز" بقائمة Midas على مستوى التكنولوجيا والرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي قدراتها المؤسسية التي تم بناؤها منذ فترة طويلة؛ المتجسدة في التركيز المستمر على القطاعات الأساسية، ، والنشر المبكر الاستباقي ، والخبرة الاستثمارية للدورة الكاملة التي تغطي الشركات من المراحل المبكرة إلى مراحل النمو.

عبر كلا العموديين الأساسيين ، تقوم "كيمينج فنتشر بارتنرز" بتنفيذ مخطط منهجي قبل سنوات من ظهور إجماع السوق ، بالإضافة إلى الشراكة مع المؤسسين للنمو على المدى الطويل وتحقيق نتائج خروج ثابتة.

قال "دوان كوانغ"، الشريك الإداري المؤسس لشركة "كيمينج فنتشر بارتنرز": "على مدى العقدين المقبلين ، سيبرز الذكاء الاصطناعي كأكثر فرصة استثمارية مؤكدة في المشهد الاستثماري في الصين". تستمر الدورة الصحية للشركة في جمع الأموال، والاستثمار، وإدارة المحفظة والخروج في المصادقة على صحة هذا الحكم على المدى الطويل.

نبذة عن Qiming Venture Partners

تأسست "كيمينج فنتشر بارتنرز" في عام 2006. تدير "كيمينج فنتشر بارتنرز" حاليًا أحد عشر صندوقًا بالدولار الأمريكي وسبعة صناديق بالرنمينبي، بإجمالي رأس مال مُجمّع قدره 9.5 مليار دولار. منذ تأسيسنا، استثمرنا في شركات متميزة ضمن قطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية في المراحل المبكرة ومرحلة النمو.

منذ انطلاقتنا، دعمنا أكثر من 580 شركة سريعة النمو ومبتكرة. حققت أكثر من 210 شركة من شركات محفظتنا عمليات التخارج من خلال الاكتتاب العام الأولي في بورصة نيويورك أو بورصة ناسداك أو بورصة هونغ كونغ أو بورصة شنغهاي أو بورصة شنتشن، أو عبر عمليات الاندماج والاستحواذ أو وسائل أخرى. كما أن أكثر من 80 شركة من شركات محفظتنا بلغت مكانة يونيكورن أو سوبر يونيكورن.

كما أن العديد من شركات محفظتنا ضمن أكثر الشركات تأثيرًا اليوم في قطاعاتها المختلفة، بما في ذلك: Xiaomi، وMeituan، وBilibili، وZhihu، وRoborock، وHesai Technology، وUBTech، وWeRide، وHyperStrong، وInsta360، وUnisound، وBiren Technology، وZ.ai، وGan & Lee Pharmaceuticals، وTigermed، وZai Lab، وCanSino Biologics، وSchrödinger، وAPT Medical، وSanyou Medical، وAmoyDx، وSinocellTech، وInsilico Medicine، وAusperBio، وYuanxin Technology، وMedilink Therapeutics، وLaNova Medicines، وStepFun، وغيرها الكثير.