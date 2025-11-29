AUTOCRYPT تعلن عن خططها لتوسيع تقنيات الأمن السيبراني للمركبات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2026

سيول، كوريا الجنوبية، 29 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت AUTOCRYPT، المزود لحلول الأمن السيبراني الشاملة والمتكاملة من طرف إلى طرف لقطاع السيارات، أنها ستركّز جهودها في عام 2026 على إنشاء إطار عمل شامل للأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يغطي تصنيع المركبات والبنية التحتية لشحن المركبات.

وستشكّل تقنيات الأمن السيبراني المملوكة للشركة للبنية التحتية للمركبات، بما في ذلك نظام إدارة المفاتيح (KMS)، والبنية التحتية للمفاتيح العامة (PKI)، ونظام إدارة محطات الشحن (CSMS) لمنظومة التنقل المتصل، الأساس لهذا الإطار.

وقد برزت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كمركز سريع النمو للتنقل الذكي والبنية التحتية الرقمية، وأشارت AUTOCRYPT إلى أن المنطقة تتطلع إلى اعتماد تقنيات نقل آمنة ومتقدمة من الجيل التالي.

وقال Seokwoo Lee، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة AUTOCRYPT: "نحن متحمسون للتوسع في هذه المنطقة، التي تعتمد بسرعة بُنى الأمن السيبراني من الجيل التالي في المركبات الكهربائية". وأضاف: "لقد اعتمدنا دائمًا نهجًا شموليًا في الأمن السيبراني للمركبات عبر تقنيات البنية التحتية للمركبات التي نقدّمها، بما يضمن تأمين كل مرحلة من مراحل دورة حياة المركبة. وفي عام 2026، سنجدد التزامنا بتلبية معايير السلامة والجودة الأكثر صرامة على مستوى قطاع السيارات العالمي".

ستستعرض AUTOCRYPT العديد من هذه الحلول في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) لعام 2026 في لاس فيغاس، في الفترة من 6 إلى 9 يناير، بهدف إرساء معايير جديدة لمنظومة نقل آمنة ومستدامة وذكية. الاجتماعات متاحة بالحجز المسبق فقط. وللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة .autocrypt.io

نبذة عن AUTOCRYPT

تُعد AUTOCRYPT اللاعب الرائد في مجال الأمن السيبراني للسيارات. وهي متخصصة في تطوير ودمج برمجيات وحلول الأمان للأنظمة داخل المركبات، واتصال المركبة بكل شيء (V2X)، وتقنية "التوصيل والشحن" (Plug&Charge)، وإدارة الأساطيل، مما يمهّد الطريق نحو منظومة آمنة وموثوقة لأنظمة النقل الذكية التعاونية (C-ITS) في عصر المركبات المعرَّفة برمجياً. وتشمل محفظتها الشاملة من خدمات ومنصات اختبار الأمن السيبراني للسيارات منصة AutoCrypt CSTP الحائزة على جوائز، التي تدعم مصنّعي المعدات الأصلية (OEMs) والموردين في تلبية المعايير التنظيمية، مثل المعيار ISO/SAE 21434، ولائحة الأمم المتحدة UN R155 ضمن إطار UNECE WP.29، وقانون المرونة السيبرانية (CRA).

شعار - https://mma.prnewswire.com/media/2732284/PRN_AUTOCRYPT_Logo_250716_Logo.jpg