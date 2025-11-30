AUTOCRYPT kündigt Pläne zur Ausweitung der Cybersecurity-Technologien für Elektrofahrzeuge auf die MENA-Region im Jahr 2026 an

SEOUL, Südkorea, 30. November 2025 /PRNewswire/ -- AUTOCRYPT, ein Anbieter von End-to-End-Cybersicherheitslösungen für die Automobilbranche, gab bekannt, dass er sich im Jahr 2026 auf die Schaffung eines umfassenden Cybersicherheitsrahmens in der MENA-Region konzentrieren wird, der die Fahrzeugherstellung und -aufladung umfasst.

Die firmeneigenen Cybersecurity-Technologien für die Automobilinfrastruktur, darunter das Key Management System (KMS), die Public Key Infrastructure (PKI) und das Charging Station Management System (CSMS) für das vernetzte Mobilitäts-Ökosystem, bilden die Grundlage für das Framework.

Die MENA-Region ist ein schnell wachsendes Zentrum für intelligente Mobilität und digitale Infrastruktur, und AUTOCRYPT stellte fest, dass die Region sehr daran interessiert ist, sichere Verkehrstechnologien der nächsten Generation einzuführen.

„Wir freuen uns, in diese Region zu expandieren, in der die nächste Generation von Cybersicherheitsarchitekturen für Elektrofahrzeuge schnell Einzug hält", sagte Seokwoo Lee, Gründer und Geschäftsführer von AUTOCRYPT. „Wir haben schon immer einen ganzheitlichen Ansatz für die Cybersicherheit von Fahrzeugen mit unseren proprietären Infrastrukturtechnologien verfolgt, die jede Phase des Lebenszyklus eines Fahrzeugs absichern. Im Jahr 2026 werden wir unser Engagement für die Einhaltung der weltweit strengsten Sicherheits- und Qualitätsstandards in der Automobilindustrie bekräftigen."

AUTOCRYPT wird viele dieser Lösungen auf der Consumer Electronic Show (CES) 2026 in Las Vegas vom 6. bis 9. Januar vorstellen, mit dem Ziel, neue Standards für sicheren, nachhaltigen und intelligenten Verkehr zu setzen. Sitzungen sind nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie autocrypt.io.

Informationen zu Autocrypt

AUTOCRYPT ist der führende Anbieter von Cybersicherheitslösungen für die Automobilindustrie. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung und Integration von Sicherheitssoftware und -lösungen für fahrzeuginterne Systeme, V2X- Kommunikation, Plug&Charge und Flottenmanagement spezialisiert und ebnet damit den Weg zu einem sicheren und zuverlässigen C-ITS-Ökosystem im Zeitalter softwaredefinierter Fahrzeuge. Das umfassende Angebot an Cybersicherheitstests und -plattformen für die Automobilindustrie umfasst das preisgekrönte AutoCrypt CSTP, das Automobilhersteller und -zulieferer bei der Einhaltung von Normen wie ISO/SAE 21434, UNECE WP.29 UN R155 und CRA unterstützt.

