AUTOCRYPT expandirá las tecnologías de ciberseguridad de vehículos eléctricos a la región MENA

- AUTOCRYPT anuncia planes para expandir las tecnologías de ciberseguridad de vehículos eléctricos a la región MENA en 2026

SEÚL, Corea del Sur, 28 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- AUTOCRYPT, un proveedor de soluciones de ciberseguridad automotriz de extremo a extremo, anunció que en 2026 centrará sus esfuerzos en establecer un marco integral de ciberseguridad en la región MENA, que abarque la fabricación y la carga de vehículos.

Las tecnologías de ciberseguridad patentadas de la empresa para la infraestructura automotriz, incluido su Sistema de gestión de claves (KMS), su Infraestructura de clave pública (PKI) y su Sistema de gestión de estaciones de carga (CSMS) para el ecosistema de movilidad conectada, proporcionarán la base del marco.

La región MENA más amplia ha sido un centro de rápido surgimiento para la movilidad inteligente y la infraestructura digital, y AUTOCRYPT señaló que la región está ansiosa por adoptar tecnologías de transporte seguras de próxima generación.

"Nos entusiasma expandirnos a esta región, que está adoptando rápidamente arquitecturas de ciberseguridad de última generación en vehículos eléctricos", afirmó Seokwoo Lee, fundador y consejero delegado de AUTOCRYPT. "Siempre hemos adoptado un enfoque holístico en la ciberseguridad vehicular con nuestras tecnologías patentadas de infraestructura automotriz, protegiendo cada etapa del ciclo de vida del vehículo. En 2026, reiteraremos nuestro compromiso de cumplir con los estándares de seguridad y calidad automotriz más rigurosos del mundo".

AUTOCRYPT presentará muchas de estas soluciones en la Feria de Electrónica de Consumo (CES) de 2026 en Las Vegas, del 6 al 9 de enero, con el objetivo de establecer nuevos estándares para un transporte seguro, sostenible e inteligente. Las reuniones solo están disponibles con reserva previa. Para obtener más información, visite autocrypt.io.

Acerca de Autocrypt

AUTOCRYPT es líder en ciberseguridad automotriz. Se especializa en el desarrollo e integración de software y soluciones de seguridad para sistemas vehiculares, comunicaciones V2X, Plug&Charge y gestión de flotas, allanando el camino hacia un ecosistema C-ITS seguro y fiable en la era de los vehículos definidos por software. Su completo conjunto de servicios y plataformas de pruebas de ciberseguridad automotriz incluye el galardonado AutoCrypt CSTP, que ayuda a fabricantes de equipos originales (OEM) y proveedores de automoción a cumplir con estándares regulatorios como ISO/SAE 21434, UNECE WP.29 UN R155 y CRA.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2732284/PRN_AUTOCRYPT_Logo_250716_Logo.jpg