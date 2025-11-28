AUTOCRYPT annonce son intention d'étendre ses technologies de cybersécurité des véhicules électriques à la région MENA en 2026

SÉOUL, Corée du Sud, 28 nov. 2025 /PRNewswire/ -- AUTOCRYPT, fournisseur de solutions de cybersécurité automobile de bout en bout, a annoncé qu'elle prévoyait de concentrer ses efforts en 2026 sur la mise en place d'un cadre de cybersécurité complet dans la région MENA, couvrant la fabrication et la recharge des véhicules.

Les technologies de cybersécurité exclusives de l'entreprise pour l'infrastructure automobile, notamment son système de gestion des clés (Key Management System, KMS), son infrastructure à clé publique (Public Key Infrastructure, PKI) et son système de gestion des stations de recharge (Charging Station Management System, CSMS) pour l'écosystème de la mobilité connectée, constitueront la base du cadre.

La région MENA au sens large est rapidement devenue un pôle émergent de la mobilité intelligente et des infrastructures numériques, et AUTOCRYPT indique que la région est impatiente d'adopter des technologies de transport sécurisées de nouvelle génération.

« Nous sommes ravis de nous implanter dans cette région, qui adopte rapidement des architectures de cybersécurité de nouvelle génération pour les véhicules électriques », a déclaré Seokwoo Lee, fondateur et PDG d'AUTOCRYPT. « Nous avons toujours adopté une approche globale de la cybersécurité des véhicules grâce à nos technologies exclusives d'infrastructure automobile, en sécurisant chaque étape du cycle de vie du véhicule. En 2026, nous réitérerons notre engagement à respecter les normes de sécurité et de qualité automobiles les plus rigoureuses au monde. »

AUTOCRYPT présentera un grand nombre de ces solutions qui visent à établir de nouvelles normes en matière de transports sécurisés, durables et intelligents, à l'occasion de l'édition 2026 du Consumer Electronic Show (CES), qui se tiendra à Las Vegas du 6 au 9 janvier. Pour organiser une réunion, prière de réserver. Pour en savoir plus, rendez-vous sur autocrypt.io.

À propos d'Autocrypt

AUTOCRYPT est un acteur majeur de la cybersécurité automobile. La société est spécialisée dans le développement et l'intégration de logiciels et de solutions de sécurité pour les systèmes embarqués, les communications V2X, le Plug&Charge et la gestion des flottes, ouvrant la voie à un écosystème C-ITS sûr et fiable à l'ère des véhicules définis par logiciel. Sa gamme complète de services et de plateformes de test de cybersécurité automobile comprend le CSTP primé AutoCrypt, qui aide les équipementiers et les fournisseurs automobiles à respecter les normes réglementaires telles qu'ISO/SAE 21434, UNECE WP.29, UN R155 et CRA.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2732284/PRN_AUTOCRYPT_Logo_250716_Logo.jpg