BAI Capital تعلن عن أول إغلاق لتمويل جديد بقيمة 800 مليون دولار أمريكي ، وتواصل دعم نمو آسيا وفرص العولمة

بكين, 22 مايو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة "باي كابيتال" (BAI Capital) عن أول إغلاق لأحدث تمويل بالدولار الأمريكي، الذي يستهدف 800 مليون دولار أمريكي. بلغ أول إغلاق 600 مليون دولار أمريكي من الالتزامات. في الوقت الذي أصبح فيه تخصيص رأس المال العالمي أكثر انضباطًا ويتم إعادة تركيز الاستثمار في النمو على التحقق من الصحة التجارية والتنفيذ ، يعكس الإغلاق الأول اعتراف المستثمرين المؤسسيين بسجل "باي كابيتال" ، والجذور العميقة في منظومة التكنولوجيا في آسيا ، وقدرات الاستثمار العالمية.

وقد بنت "باي كابيتال"، التي تأسست في عام 2008 ، سجلاً حافلاً لمدة 18 عامًا ، مع 22 طرحًا أوليًا للأسهم و 51 عملية بيع تجارية ومخرجات بيع ثانوية. على مر السنين ، واصلت "باي" تطوير نهجها الاستثماري وقدراتها التنظيمية استجابةً لظروف السوق المتغيرة ، مع تطوير وضع مؤسسي أكثر تميزًا. لا تركز الشركة فقط على الابتكار نفسه ، بل أيضًا على كيفية عبور الابتكار للحدود الجغرافية وأن تصبح مصدرًا لخلق القيمة على المدى الطويل للأسواق العالمية.

سيستند التمويل الجديد إلى نقاط القوة في "باي كابيتال" في الاستثمار في النمو ، مع التركيز على الشركات التي حققت التحقق من الصحة التجارية وتُظهر إمكانات قوية للتوسع العابر للأقاليم. ستركز "باي" على ثلاث فئات من الفرص؛ هي منصات النمو الجديدة التي أنشأتها الشركات الرائدة الصينية التي تتوسع في الخارج ؛ والشركات ذات التوجه العالمي الناشئة من منظومة الابتكار في آسيا وتوسع نطاقها إلى الشركات متعددة الجنسيات ؛ والشركات الدولية ذات قدرات الابتكار الرائدة عالميًا والتي يمكن أن تستفيد من السوق الصينية لتحقيق التوسع. سيغطي الصندوق قطاعات تشمل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والخدمات المالية والقطاع الاستهلاكي والترفيه وخدمات الأعمال.

تؤمن "باي كابيتال" أن جوهر الاستثمار في النمو اليوم هو تحديد الشركات عالية الجودة التي أظهرت بالفعل قوة مزايا التكنولوجيا وجذب العملاء والجدوى التجارية. مع إصدار الأحكام على المستوى العالمي بشكل أكثر حدة والتعاون العالي الجودة بين المساهمين ، تهدف "باي" إلى مساعدة هذه الشركات على ترجمة إمكانات النمو إلى توسع حقيقي عبر أسواق أوسع.

قالت "أنابيل لونج"، المؤسسة والشريك الإداري لشركة "باي كابيتال": "نحن ممتنون للغاية للثقة المستمرة والدعم القوي من كل من المستثمرين الحاليين والجدد. تركز بيئة الاستثمار اليوم أكثر من أي وقت مضى على التحقق من الصحة والتسليم والانضباط. ليس جوهر تمويل "باي" الجديد هو ملاحقة المفاهيم في المرحلة المبكرة ، ولكن لدعم الشركات التي أظهرت بالفعل مزايا قوة التكنولوجيا وجذب العملاء والجدوى التجارية في أسواق تنافسية للغاية ، والتي تمتلك القدرة على التوسع عبر المناطق. نحن نؤمن أن القدرات التكنولوجية ونماذج الأعمال والكفاءة التنظيمية التي تشكلت في آسيا ، وخاصةً في الصين ، أصبحت مصدرًا مهمًا للنمو العالمي. دور "باي كابيتال" هو مساعدة هذه الابتكارات التي تمت المصادقة عليها على دخول أسواق أكبر والنمو لتصبح شركات ذات قدرة تنافسية عالمية حقيقية."

تُعتبر "باي كابيتال" متجذرةً بعمق في المنظومة التكنولوجية والصناعية في الصين ، مع توسيع منظورها العالمي وقدراتها عبر الأقاليم باستمرار. من خلال الاستفادة من منظومة الشراكة التي بنتها على مر السنين ، ولا سيما التعاون العميق مع قادة التكنولوجيا العالميين وشركاء الصناعة الاستراتيجيين ، وكذلك الشبكة العالمية لشركة "بيرتلسمان" (Bertelsmann) والموارد الصناعية ، طورت "باي" ميزة منصة تجمع بين الرؤية المحلية والتعاون العالمي.

"بيرتلسمان" هي شركة للإعلام والخدمات والتعليم تضم أكثر من 75000 موظف وتعمل في حوالي 50 دولة حول العالم. حققت الشركة إيرادات قدرها 19 مليار يورو في السنة المالية 2025. ترجع جذور شركة "باي كابيتال" إلى شركة "بيرتلسمان آيجا إنفستمنتس" (Bertelsmann Asia Investments) تحت مجموعة "بيرتلسمان جروب" (Bertelsmann Group)، وأكملت أول جمع أموال مستقل في عام 2021. بعد استقلالها ، واصلت "باي كابيتال" الاستفادة من منصة "بيرتلسمان" لتوفير دعم ذي قيمة مضافة لشركات المحفظة ذات الصلة.

بالنظر إلى المستقبل ، ستستمر "باي كابيتال" في التعمّق محليًا في آسيا والاتصال بالعالم. مع منظور منفتح وصبر طويل الأجل ، ستدعم الشركة الجيل القادم من الشركات أثناء نموها لتصبح أعمالاً عالمية حقًا.