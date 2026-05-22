BAI 資本 8 億美元新基金完成首關，持續布局亞洲增長與全球化機會

北京2026年5月22日 /美通社/ -- BAI 資本今日宣布，新一期目標規模 8 億美元的美元基金已完成首關，首關規模達 6 億美元。在全球資本配置趨於審慎、成長投資重新回到商業驗證和兌現能力的背景下，此次首關體現了機構投資人對 BAI 資本長期業績、亞洲科技生態積累及全球化投資能力的認可。

自 2008 年成立以來，BAI 資本已走過 18 年發展歷程，累計收穫 22 個 IPO 和 51 個併購與轉讓退出。一路走來，BAI 持續在變化的市場環境中迭代自己的投資方法和組織能力，也逐步形成了更鮮明的機構定位：不僅關注創新本身，更關注創新如何跨越地域邊界，成長為真正面向全球市場的長期價值創造者。

新基金將延續 BAI 資本在成長型投資上的優勢，重點尋找已經完成商業化驗證、並具備跨區域擴張潛力的企業。具體而言，BAI 資本將圍繞三類機會展開布局：一是中國冠軍企業出海過程中形成的新增長平台；二是從亞洲本土創新出發、逐步走向跨國經營的全球化企業；三是具備全球領先創新能力、並有望借助中國市場實現規模化增長的國際化企業。行業方向將覆蓋科技與 AI、金融服務、消費與娛樂、企業服務等領域。

在 BAI 資本看來，今天的成長投資，核心是尋找那些已經具備技術驗證、客戶驗證和商業化驗證的優質企業，並以更強的全球化判斷、更高質量的股東協同，幫助企業把增長真正落到更廣闊的市場之中。

BAI 資本創始及管理合夥人龍宇表示：「非常感謝新老投資人對 BAI 資本的持續信任與堅定支持。今天的投資環境，比過去任何時候都更強調驗證、兌現和紀律。BAI 新基金的核心，不是追逐早期概念，而是支持那些已經在高競爭市場中完成技術、客戶和商業化驗證，並具備跨區域擴張能力的企業。我們相信，亞洲尤其是中國市場錘煉出的技術能力、商業模式和組織效率，正在成為全球增長的重要來源。BAI 希望做的，是幫助這些被驗證過的創新，進入更大的市場，成長為真正具備全球競爭力的公司。」

BAI 資本長期深耕中國科技與產業生態，同時也持續拓展全球視野和跨區域能力。依託自身多年來建立起的合作夥伴體系，特別是與全球科技領軍企業及戰略產業夥伴的深度合作，以及貝塔斯曼（Bertelsmann）的全球網絡與產業資源，BAI 逐步形成了兼具本土洞察與全球協同能力的平台優勢。

貝塔斯曼是一家媒體、服務和教育公司，在全球約 50 個國家開展業務，擁有超過 75,000 名員工。公司在 2025 財年實現營收 190 億歐元。貝塔斯曼始終代表著創造力與企業家精神，持續打造一流的媒體內容與創新的服務解決方案，為全球客戶帶來啟發與價值。BAI 資本前身為貝塔斯曼集團旗下的貝塔斯曼亞洲投資基金，並於 2021 年完成獨立後的首次募資。獨立後，BAI 資本仍持續依託貝塔斯曼平台，為相關成員企業提供增值支持。

未來，BAI 資本將繼續立足亞洲，連接全球，以更開放的視野和更長期的耐心，陪伴新一代企業成長為真正的全球化公司。

SOURCE BAI 資本