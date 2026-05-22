BAI Capital kondigt eerste sluiting aan van nieuw fonds van 800 miljoen dollar, blijft groei in Azië en globalisatiemogelijkheden ondersteunen

BEIJING, 22 mei 2026 /PRNewswire/ -- BAI Capital kondigde vandaag de eerste sluiting aan van zijn nieuwste USD-fonds, gericht op US $ 800 miljoen. De eerste sluiting bedroeg 600 miljoen USD aan verbintenissen. In een tijd waarin de wereldwijde kapitaaltoewijzing gedisciplineerder is geworden en groei-investeringen zich opnieuw richten op commerciële validatie en uitvoering, weerspiegelt de eerste sluiting de erkenning door institutionele beleggers van het track record van BAI Capital, de diepe wortels in het technologische ecosysteem van Azië en de wereldwijde investeringsmogelijkheden.

BAI Capital, opgericht in 2008, heeft een track record van 18 jaar opgebouwd, met 22 beursintroducties en 51 handelsverkoop- en secundaire verkoopexits. BAI heeft in de loop der jaren zijn investeringsbenadering en organisatorische mogelijkheden verder ontwikkeld als reactie op veranderende marktomstandigheden, en tegelijkertijd een meer onderscheidende institutionele positionering ontwikkeld. Het bedrijf richt zich niet alleen op innovatie zelf, maar ook op hoe innovatie geografische grenzen kan overschrijden en een bron van langetermijnwaardecreatie voor wereldwijde markten kan worden.

Het nieuwe fonds zal voortbouwen op de sterke punten van BAI Capital op het gebied van groei-investeringen, met een focus op bedrijven die commerciële validatie hebben behaald en een sterk potentieel voor cross-regionale expansie vertonen. BAI zal zich richten op drie categorieën van kansen: nieuwe groeiplatforms gecreëerd door Chinese kampioenbedrijven die zich in het buitenland uitbreiden; wereldwijd georiënteerde bedrijven die voortkomen uit het innovatie-ecosysteem van Azië en zich uitbreiden naar multinationale bedrijven; en internationale bedrijven met wereldwijd toonaangevende innovatiecapaciteiten die de Chinese markt kunnen benutten om schaal te bereiken. Het fonds zal betrekking hebben op sectoren zoals technologie en AI, financiële diensten, consumenten- en entertainmentdiensten en zakelijke diensten.

BAI Capital is van mening dat de kern van hedendaagse groei-investeringen bestaat in het identificeren van hoogwaardige bedrijven die reeds technologische kracht, klantbetrokkenheid en commerciële levensvatbaarheid hebben aangetoond. Met een scherper globaal oordeel en een betere samenwerking tussen aandeelhouders wil BAI deze bedrijven helpen hun groeipotentieel om te zetten in echte expansie in bredere markten.

Annabelle Long, oprichter en managing partner van BAI Capital, zei: We zijn diep dankbaar voor het voortdurende vertrouwen en de sterke steun van zowel onze bestaande als nieuwe investeerders. De hedendaagse investeringsomgeving legt meer nadruk dan ooit op validatie, levering en discipline. De kern van het nieuwe fonds van BAI is niet om concepten in een vroeg stadium na te jagen, maar om bedrijven te ondersteunen die al technologische kracht, klantbetrokkenheid en commerciële levensvatbaarheid hebben aangetoond in zeer concurrerende markten en die het vermogen hebben om zich over regio's heen uit te breiden. We geloven dat de technologische mogelijkheden, bedrijfsmodellen en organisatorische efficiëntie die in Azië, met name in China, zijn gesmeed, een belangrijke bron van wereldwijde groei worden. De rol van BAI is om deze gevalideerde innovaties te helpen grotere markten te betreden en uit te groeien tot bedrijven met een echt wereldwijd concurrentievermogen."

BAI Capital is diep geworteld in het technologische en industriële ecosysteem van China en breidt zijn wereldwijde perspectief en cross-regionale mogelijkheden voortdurend uit. Door gebruik te maken van het ecosysteem van partnerschappen dat het in de loop der jaren heeft opgebouwd, met name de diepgaande samenwerking met wereldwijde technologieleiders en strategische industriële partners, evenals het wereldwijde netwerk en industriële middelen van Bertelsmann, heeft BAI een platformvoordeel ontwikkeld dat lokale inzichten combineert met wereldwijde samenwerking.

Bertelsmann is een media-, diensten- en onderwijsbedrijf met meer dan 75.000 werknemers dat actief is in ongeveer 50 landen over de hele wereld. Het bedrijf genereerde in het boekjaar 2025 een omzet van 19 miljard EUR. BAI Capital vindt zijn wortels in Bertelsmann Asia Investments onder de Bertelsmann Group en voltooide zijn eerste onafhankelijke fondsenwerving in 2021. Na haar onafhankelijkheid heeft BAI Capital het Bertelsmann-platform blijven gebruiken om waardevolle ondersteuning te bieden aan relevante portefeuillebedrijven.

In de toekomst zal BAI Capital nog steeds in Azië geworteld zijn en verbonden zijn met de wereld. Met een open perspectief en langdurig geduld zal het bedrijf de volgende generatie bedrijven ondersteunen terwijl ze uitgroeien tot echt wereldwijde bedrijven.