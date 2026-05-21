BAI Capital annonce la première clôture d'un nouveau fonds de 800 millions de dollars, et continue de soutenir les opportunités de croissance et de mondialisation en Asie

BEIJING, 22 mai 2026 /PRNewswire/ -- BAI Capital a annoncé aujourd'hui la première clôture de son dernier fonds en USD, visant 800 millions de dollars. La première clôture a permis d'atteindre 600 millions de dollars d'engagements. À une époque où l'allocation des capitaux au niveau mondial est devenue plus disciplinée et où l'investissement dans la croissance se recentre sur la validation et l'exécution commerciales, la première clôture reflète la reconnaissance par les investisseurs institutionnels des antécédents de BAI Capital, de ses racines profondes dans l'écosystème technologique asiatique et de ses capacités d'investissement à l'échelle mondiale.

Fondée en 2008, BAI Capital a fait ses preuves depuis 18 ans, avec 22 introductions en bourse et 51 ventes commerciales et ventes secondaires. Au fil des ans, la BAI a continué à faire évoluer son approche de l'investissement et ses capacités organisationnelles en réponse à l'évolution des conditions du marché, tout en développant un positionnement institutionnel plus distinctif. L'entreprise se concentre non seulement sur l'innovation elle-même, mais aussi sur la manière dont l'innovation peut franchir les frontières géographiques et devenir une source de création de valeur à long terme pour les marchés mondiaux.

Le nouveau fonds s'appuiera sur les atouts de BAI Capital en matière d'investissement dans la croissance, en mettant l'accent sur les entreprises qui ont obtenu une validation commerciale et qui présentent un fort potentiel d'expansion transrégionale. La BAI se concentrera sur trois catégories d'opportunités : de nouvelles plateformes de croissance créées par des entreprises chinoises championnes qui s'étendent à l'étranger, des entreprises à vocation mondiale qui émergent de l'écosystème d'innovation asiatique et qui deviennent des entreprises multinationales, et des entreprises internationales dotées de capacités d'innovation de premier plan au niveau mondial qui peuvent tirer parti du marché chinois pour s'étendre. Le fonds couvrira des secteurs tels que la technologie et l'IA, les services financiers, la consommation et le divertissement, ainsi que les services aux entreprises.

BAI Capital estime que l'essentiel de l'investissement dans la croissance consiste aujourd'hui à identifier des entreprises de grande qualité qui ont déjà fait la preuve de leur puissance technologique, de l'intérêt qu'elles suscitent auprès de leurs clients et de leur viabilité commerciale. Grâce à un jugement global plus fin et à une collaboration de meilleure qualité avec les actionnaires, BAI vise à aider ces entreprises à traduire leur potentiel de croissance en une expansion réelle sur des marchés plus vastes.

Anna Long, fondatrice et associée directrice de BAI Capital, a déclaré : « Nous sommes profondément reconnaissants de la confiance et du soutien continus de nos investisseurs actuels et nouveaux. Aujourd'hui, l'environnement d'investissement met plus que jamais l'accent sur la validation, la livraison et la discipline. L'objectif principal du nouveau fonds de BAI n'est pas de poursuivre des concepts en phase de démarrage, mais de soutenir des entreprises qui ont déjà fait la preuve de leur puissance technologique, de l'intérêt de leurs clients et de leur viabilité commerciale sur des marchés hautement concurrentiels, et qui ont la capacité de s'étendre à d'autres régions. Nous pensons que les capacités technologiques, les modèles d'entreprise et l'efficacité organisationnelle forgés en Asie, en particulier en Chine, sont en train de devenir une source importante de croissance mondiale. Le rôle de la BAI est d'aider ces innovations validées à pénétrer des marchés plus vastes et à devenir des entreprises véritablement compétitives à l'échelle mondiale. »

BAI Capital est profondément ancrée dans l'écosystème technologique et industriel chinois, tout en élargissant continuellement sa perspective mondiale et ses capacités interrégionales. En s'appuyant sur l'écosystème de partenariat qu'elle a construit au fil des ans, en particulier ses collaborations approfondies avec des leaders technologiques mondiaux et des partenaires industriels stratégiques, ainsi que sur le réseau mondial et les ressources industrielles de Bertelsmann, BAI a développé une plateforme avantageuse qui associe une vision locale à une collaboration mondiale.

Bertelsmann est une société de médias, de services et d'éducation qui emploie plus de 75 000 personnes et opère dans une cinquantaine de pays à travers le monde. L'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 19 milliards d'euros au cours de l'exercice 2025. BAI Capital trouve ses origines dans Bertelsmann Asia Investments du groupe Bertelsmann et a réalisé sa première levée de fonds indépendante en 2021. Après son indépendance, BAI Capital a continué à tirer parti de la plateforme Bertelsmann pour fournir un soutien à valeur ajoutée aux entreprises de son portefeuille.

À l'avenir, BAI Capital continuera d'être enracinée en Asie et connectée au monde. Avec une perspective ouverte et une patience à long terme, l'entreprise soutiendra la prochaine génération d'entreprises au fur et à mesure qu'elles se développent pour devenir des entreprises véritablement mondiales.