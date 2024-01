BE OPEN Art يهنئ الفائزين في المسابقة الفنية الإقليمية في وسط أفريقيا

لندن, 23 يناير / كانون الثاني 2024 /PRNewswire/ -- يدير BE OPEN Art، وهو معرض فني مُقام عبر الإنترنت أنشأته مؤسسة BE OPEN الفكرية، مسابقة للفنانين الناشئين تهدف إلى دعم من يمثل فنهم هوياتهم الإقليمية والثقافية والعرقية بشكل أفضل، وهي بعنوان BE OPEN Regional Art.

على مدار عام 2023، اختار مجتمع الخبراء في BE OPEN الفنانين الذين يجسدون التقاليد الفنية لمنطقة معينة على أفضل وجه، ليعرضوا أعمالهم في معرض BE OPEN Art الفني على نحو يمنحهم فرصة أكبر للظهور أمام الجمهور والمجتمع الفني. وفي أكتوبر، انتقل تركيز المسابقة إلى منطقة وسط أفريقيا.

Elena Baturina, Founder of BE OPEN

في كل شهر من عام 2023، كان يتم نشر أعمال 20 فنانًا ناشئًا من الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وجمهورية الكونغو - برازافيل وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا الاستوائية والجابون وساو تومي وبرينسيبي في المعرض عبر الإنترنت، ليحدد الجمهور الأعمال التي يفضلها.

وانطلاقًا من تصويت الجمهور في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، تم اختيار Marcel Tchopwe، وهو فنان شاب من الكاميرون، وJean D'amour Imanishimwe من رواندا، وEdizon Musavuli، وهو رسام يتبع المدرسة الواقعية الفائقة الدقة من جمهورية الكونغو الديمقراطية، ليكونوا هؤلاء هم فناني الشهر.

هذه المرة، قامت منظمة BE OPEN بدعوة Aidan Salakhova، الفنانة والنحاتة وصاحبة المعارض المشهورة عالميًا، لاختيار فنان منطقة وسط أفريقيا من بين الفائزين الثلاثة شهريًا، ووقع الاختيارعلى Marcel Tchopwe، وهو فنان شاب ولد في أقصى شمال الكاميرون. يحاول الفنان من خلال عمله تسليط الضوء على عدم كفاية التدريب الجامعي في ما يتعلق بسوق العمل للشباب الكاميروني. وسيحصل هذا الفنان على منحة قدرها 500 يورو من BE OPEN.

قامت Elena Baturina، التي أسست BE OPEN، باختيار فنانتها المفضلة في المنطقة أيضًا: وقع الاختيار على Laura Tolen، وهي فنانة فرنسية وكاميرونية، تخرجت في مدرسة الفنون الجميلة بباريس عام 2020. يتعلق عمل Laura في أكثر الأحيان بـ "كيفية بناء الذكرى ونقلها، فضلاً عن دورها في بناء العلاقات بين الأجيال داخل الأسرة الواحدة." ومن خلال العمل باستخدام الصور العائلية القديمة، تجمع الفنانة عدة أجيال في منظومة "تاريخ عائلي شبه حقيقي وشبه خيالي".

في ختام العام الأول للبرنامج، علقت Elena Baturina قائلة: "على مدار العام الماضي، تواصلنا مع مئات الفنانين الناشئين المذهلين الذين ساعدونا في توسيع خريطة BE OPEN Art لتشمل مناطق ومدنًا ومجتمعات جديدة. لقد عملنا جاهدين لدعم تطلعاتهم ومساعدتهم في التغلب على الصعوبات التي يواجهونها أثناء محاولتنا تحويل شغفهم بالإبداع إلى مسيرة مهنية. ونلمس أيضًا اهتمامًا كبيرًا بالتقاليد الثقافية والتمثيل البصري للخصائص والهويات الإقليمية. ولهذا السبب، في عام 2024، سوف يستكشف برنامج BE OPEN أربع مناطق أخرى بها أسواق فنية أقل تطورًا لتقديم دعمنا لمن هم في أمس الحاجة إليه، مع النظر في توسيع البرنامج بشكل أكبر في السنوات المقبلة.

تجري المسابقة الإقليمية جنبًا إلى جنب مع العمل المستمر المنتظم لـ BE OPEN Art، التي يختار خبراؤها كل شهر 20 فنانًا جديدًا للمعرض، ويحدد الجمهور أسماء فناني الشهور والعام بحسب ما يرى.

