BE OPEN Art gratuliert den Gewinnerinnen und Gewinnern des Regional Art Competition in Zentralafrika

LONDON, 23. Januar 2024 /PRNewswire/ -- BE OPEN Art, eine vom Think Tank BE OPEN gegründete Online-Galerie, veranstaltet mit BE OPEN Regional Art einen regionalen Wettbewerb für aufstrebende Künstlerinnen und Künstler, in dessen Rahmen diejenigen unter ihnen unterstützt werden, deren Schaffen ihre regionale, kulturelle und ethnische Identität bestmöglich repräsentiert.

Elena Baturina, Founder of BE OPEN

Im Laufe des Jahres 2023 hat die Experten-Community von BE OPEN diejenigen Künstlerinnen und Künstler ausgewählt, die die künstlerische Tradition einer bestimmten Region am besten repräsentieren, um sie in der BE OPEN Art Gallery zu präsentieren und ihnen mehr Sichtbarkeit zu verschaffen. Im Oktober lag der Fokus des Wettbewerbs auf der Region Zentralafrika.

Im letzten Quartal des Jahres 2023 wurden jeden Monat Werke von 20 aufstrebenden Künstlern aus Kamerun, der Zentralafrikanischen Republik, dem Tschad, der Republik Kongo - Brazzaville, der Demokratischen Republik Kongo, Äquatorialguinea, Gabun, São Tomé und Principe in die Online-Galerie eingestellt, aus denen die Besucher der Galerie ihre Favoriten auswählen konnten.

Auf der Grundlage der Ergebnisse der öffentlichen Abstimmung im Oktober, November und Dezember wurden Marcel Tchopwe, ein junger Künstler aus Kamerun, Jean D'amour Imanishimwe aus Ruanda und Edizon Musavuli, ein hyperrealistischer Maler aus der Demokratischen Republik Kongo, zu den Künstlerinnen und Künstlern des Monats gewählt.

Diesmal hat BE OPEN die weltweit bekannte Künstlerin, Bildhauerin und Galeristin Aidan Salakhova eingeladen, aus den drei Monatsgewinnerinnen und -gewinnern die Künstlerin bzw. den Künstler der Region Zentralafrika auszuwählen. Ihre Wahl fiel auf Marcel Tchopwe, einen jungen Künstler aus dem hohen Norden Kameruns. Mit seiner Arbeit versucht der Künstler, die Unzulänglichkeit der Hochschulausbildung in Bezug auf den Arbeitsmarkt für junge Menschen in Kamerun zu beleuchten. Dem Künstler erhält nun ein Preisgeld in Höhe von 500 Euro von BE OPEN.

Auch die Gründerin von BE OPEN Elena Baturina wählte ihre Lieblingskünstlerin in der Region: Laura Tolen, eine Künstlerin mit Wurzeln in Frankreich und Kamerun, die 2020 ihren Abschluss an der École des Beaux-Arts in Paris machte. In ihrer Arbeit befasst sich Laura Tolen vor allem mit der Frage, „wie Erinnerungen aufgebaut und weitergegeben werden und welche Rolle sie beim Aufbau von Beziehungen zwischen den Generationen innerhalb der Familie spielen". Die Künstlerin arbeitet mit alten Familienfotos und bringt mehrere Generationen in einer „halb realen, halb fiktiven Familiengeschichte" zusammen.

Elena Baturina kommentierte den Abschluss des ersten Jahres des Programms: „Im vergangenen Jahr haben wir mit Hunderten großartiger aufstrebender Künstlerinnen und Künstler Kontakt aufgenommen, die uns geholfen haben, die Weltkarte von BE OPEN Art auf neue Regionen, Städte und Gemeinden auszuweiten. Wir haben uns sehr bemüht, ihre Ambitionen zu unterstützen und ihnen bei den Schwierigkeiten zu helfen, mit denen sie konfrontiert sind, wenn es darum geht, ihre Leidenschaft für Kreativität zum Beruf zu machen. Wir sehen auch ein großes Interesse an kulturellen Traditionen und der visuellen Darstellung regionaler Besonderheiten und Identitäten. Aus diesem Grund wird BE OPEN 2024 vier weitere Regionen mit weniger entwickelten Kunstmärkten erschließen, um denjenigen, die es am nötigsten haben, unsere Unterstützung anzubieten, und wir erwägen, das Programm in den kommenden Jahren noch weiter auszubauen."

Der regionale Wettbewerb läuft parallel zur regulären Arbeit von BE OPEN Art, deren Experten jeden Monat 20 neue Künstlerinnen und Künstler für die Galerie auswählen und auf der Grundlage des Ergebnisses einer öffentlichen Abstimmung die Künstlerin / den Künstler des Monats und die Künstlerin / den Künstler des Jahres küren.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2323613/Elena_Baturina_Founder_BE_OPEN.jpg