BE OPEN Art félicite les lauréats du concours régional d'art en Afrique centrale

LONDRES, 23 janvier 2024 /PRNewswire/ -- BE OPEN Art , une galerie d'art en ligne créée par le think tank BE OPEN, organise un nouveau concours pour les artistes émergents, visant à soutenir ceux dont l'art représente le mieux leur identité régionale, culturelle et ethnique – BE OPEN Regional Art.

Tout au long de l'année 2023, la communauté d'experts BE OPEN a commencé à sélectionner les artistes qui représentent le mieux la tradition artistique d'une certaine région pour les présenter dans la galerie d'art BE OPEN et leur offrir une plus grande visibilité. En octobre, le concours s'est tourné vers l'Afrique centrale.

Chaque mois de la dernière décennie de 2023, les œuvres de 20 artistes émergents originaires du Cameroun, de la République centrafricaine, du Tchad, de la République du Congo-Brazzaville, de la RDC, de la Guinée équatoriale, du Gabon, de São Tomé-et-Príncipe ont été affichées dans la galerie en ligne pour que le public choisisse ses œuvres préférées.

Suite aux votes du public en octobre, novembre et décembre, Marcel Tchopwe, un jeune artiste camerounais, Jean D'amour Imanishimwe, du Rwanda, et Edizon Musavuli, un peintre hyperréaliste de la RDC, ont été désignés Artistes du mois.

Cette fois-ci, BE OPEN a invité Aidan Salakhova, artiste, sculpteur et galeriste de renommée mondiale, à sélectionner l'artiste de la région pour l'Afrique centrale parmi les trois lauréats mensuels. Son choix s'est porté sur Marcel Tchopwe , un jeune artiste né dans l'Extrême-Nord du Cameroun. À travers ses œuvres, l'artiste tente de mettre en lumière le décalage entre la formation universitaire et le marché de l'emploi pour la jeunesse camerounaise. L'artiste se verra offrir une bourse de 500 euros de BE OPEN.

Elena Baturina, fondatrice de BE OPEN, a également sélectionné son artiste préférée dans la région : Laura Tolen , artiste française et camerounaise, diplômée de l'école des Beaux-Arts de Paris en 2020. Le travail de Laura porte principalement sur « la façon dont la mémoire se construit et se transmet, ainsi que sur son rôle dans la construction des relations intergénérationnelles au sein de la famille ». À partir de vieilles photos de famille, l'artiste réunit plusieurs générations dans « une histoire familiale mi-réelle, mi-fictive ».

Elena Baturina a commenté la finalisation de la première année du programme : « Au cours de l'année écoulée, nous sommes entrés en contact avec des centaines d'artistes émergents remarquables qui nous ont aidés à étendre la portée de BE OPEN Art à de nouvelles régions, villes et communautés. Nous avons travaillé dur pour soutenir leurs ambitions et les aider à surmonter les difficultés qu'ils rencontrent lorsqu'ils tentent de faire de leur passion pour la créativité leur métier. Nous constatons également un grand intérêt pour les traditions culturelles et la représentation visuelle des spécificités et des identités régionales. C'est pourquoi en 2024, BE OPEN explorera quatre autres régions dans lesquelles les marchés de l'art sont moins développés afin d'apporter notre soutien à ceux qui en ont le plus besoin, et envisagera d'étendre davantage le programme dans les années à venir. »

Le concours régional s'ajoute au travail régulier de BE OPEN Art, dont les experts sélectionnent chaque mois 20 nouveaux artistes pour la galerie, et le public nomme l'artiste du mois et de l'année.